Podróż życia jeszcze przed Tobą – cztery niesamowite wyprawy, których nigdy nie zapomnisz

Luksusowa przygoda w rytmie eksploracji – od lodowców Antarktydy po dżungle Nowej Gwinei.

W świecie, w którym coraz trudniej o prawdziwą ciszę, nieskażoną i dziką naturę oraz miejsca nietknięte przez masową turystykę, podróżowanie staje się czymś więcej niż przemieszczaniem się z punktu A do punktu B. To doświadczenia, których nie da się skopiować i prawdziwe oderwanie się od utartych szlaków.

Rejs luksusowym statkiem Four Seasons Explorer , zwykle znanym z tras po Malediwach, w wersji „mikronezyjskiej” to absolutna rzadkość i podróżniczy unikat. Statek wyposażony w komfortowe kajuty, spa, bar i centrum nurkowe, pozwala płynąć własnym rytmem od jednej pieknej wyspy do drugiej.

Jeśli marzy ci się ucieczka od cywilizacji w kierunku egzotycznych wysp pośrodku Pacyfiku– archipelag Palau to spełnienie tych marzeń. Położony w Mikronezji, tysiące kilometrów od najbliższych metropolii, kraj ten to mozaika 500 zielonych wysepek zanurzonych w turkusowej wodzie. Ale najpiękniejsze kryje się pod powierzchnią – rafa koralowa Palau należy do najbogatszych i najlepiej chronionych ekosystemów na świecie.

W głąb Nowej Gwinei – wyprawa do ostatnich plemion

W dobie globalizacji trudno znaleźć miejsce, gdzie cywilizacja jeszcze nie dotarła. Nowa Gwinea, druga największa wyspa świata, nadal skrywa niedostępne doliny i plemiona żyjące według pradawnych rytuałów.

Geografia Nowej Gwinei jest niezwykle zróżnicowana. Wnętrze wyspy zajmują wysokie, górzyste tereny – góry Sudirman, z najwyższym szczytem Carstensz Pyramid, który sięga aż 4884 m n.p.m. Wyspa jest znana z gęstych, wilgotnych lasów deszczowych, które pokrywają większość jej powierzchni. Klimat wyspy jest równikowy, ciepły i wilgotny, co sprzyja niezwykle bujnej roślinności i bogactwu zwierząt. Wyprawy organizowane przez specjalistyczne lokalne biura; to nie tylko eksploracja geograficzna, ale przede wszystkim kulturowa.

Trasa prowadzi przez Papuę Nową Gwineę – kraj słynący z ponad 800 języków i równie wielu unikalnych społeczności. W Dolinie Wahgi uczestnicy biorą udział w lokalnych festiwalach sing-sing, gdzie plemiona prezentują barwne stroje z piór kazuarów i tańczą w rytm bębnów. Przeloty helikopterem nad dżunglą, wizyty w wioskach dostępnych tylko pieszo lub łodzią, spotkania z szamanami – wszystko to odbywa się w atmosferze szacunku i autentycznego kontaktu.

To nie jest wyprawa dla każdego – wymaga otwartości, cierpliwości i pokory. Ale to właśnie w Nowej Gwinei najłatwiej poczuć się jak odkrywca w XXI wieku.

Madagaskar – wycieczki helikopterowe do niedostępnych miejsc

Madagaskar – czwarta co do wielkości wyspa świata – to prawdziwa perła Oceanu Indyjskiego. Oddzielony od Afryki miliony lat temu, wykształcił unikalny ekosystem, w którym ponad 80% gatunków roślin i zwierząt występuje tylko tutaj. To raj dla miłośników przyrody, egzotycznych krajobrazów i niecodziennych doświadczeń kulturowych. Madagaskar to wyspa pełna tajemnic i skarbów natury, z których wiele wciąż pozostaje poza głównym szlakiem turystycznym.

Nosy Be, Nosy Iranja i Nosy Ankao – rajskie wyspy

Na północno-zachodnim wybrzeżu Madagaskaru leży archipelag wysp, z których najbardziej znane to Nosy Be i Nosy Iranja. Nosy Be oferuje piękne plaże, możliwość nurkowania i kontaktu z lokalną kulturą. Nosy Iranja, składająca się z dwóch wysp połączonych piaszczystym przesmykiem, zachwyca turkusowymi wodami i białym piaskiem, będąc idealnym miejscem na relaks i obserwację żółwi morskich. Nosy Ankao w północno-wschodnim Madagaskarze jest domem dla pięciogwiazdkowych willi o nazwie Miavana by Time + Tide. Do tej ekskluzywnej oazy można się dostać wyłącznie helikopterem z Nosy Be lub Diego-Suárez (Antsiranana).

Luksus inaczej – powrót do istoty podróży

Wszystkie opisane wyprawy mają jedną wspólną cechę: redefiniują luksus. Nie przez pryzmat złota i marmurów, ale przez dostęp do miejsc unikalnych, odizolowanych, a zarazem głęboko poruszających. Biuro podróży CARTER od lat specjalizuje się w organizowaniu wyjazdów, które są czymś więcej niż wakacjami – są przeżyciem inicjacyjnym, podróżą do wnętrza świata i samego siebie.

W czasach, gdy wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, te cztery wyprawy przypominają, że największą wartością jest doświadczenie, którego nie da się skopiować. Podróż życia? Może jeszcze przed tobą – i może właśnie teraz czas ją zaplanować

