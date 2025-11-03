Unikatowa katana „Tomo-maru” z 1300 r. zostanie poddana pod licytację 15.11 na aukcji Nihon-tō

Aukcja NIHON-TŌ, organizowana przez galerię Ikikata Art, to wyjątkowe wydarzenie na mapie europejskiego rynku sztuki.

Po raz pierwszy w historii polskiego kolekcjonerstwa prezentowane są miecze samurajskie tej klasy – dzieła o potwierdzonej autentyczności, z certyfikatami NBTHK klasy Juyo oraz Tokubetsu Hozon, które w Japonii zarezerwowane są dla najwyższej rangi artefaktów kultury. Tworzona od 2020 roku coroczna aukcja dzieł sztuki Nihon-tō, organizowana przez najlepszych ekspertów i konserwatorów japońskiej broni białej w Polsce, skupia się na zdobniczym, rzemieślniczym i płatnerskim dziedzictwie kulturowym Japonii. To niezwykła okazja, by w jednym miejscu zobaczyć i wylicytować autentyczne nihontō – japońskie miecze o udokumentowanej historii i potwierdzonej autentyczności przez największą i najbardziej liczącą się japońską instytucję certyfikacyjną NBTHK. NBTHK (Nihon Bijutsu Token Hozon Kyokai) to japońskie stowarzyszenie zajmujące się ochroną i oceną tradycyjnych japońskich mieczy oraz innych wyrobów rzemiosła powiązanych z militariami. Organizacja certyfikuje miecze, wydając dokumenty potwierdzające ich autentyczność i wartość historyczną, takie jak Hozon, Tokubetsu Hozon czy Juyo. Certyfikat NBTHK jest najwyżej cenioną w świecie kolekcjonerskim formą potwierdzenia autentyczności miecza.

Katalog tegorocznej aukcji obejmuje 69 starannie wyselekcjonowanych dzieł japońskiego dziedzictwa: katany, wakizashi i tanto autorstwa wybitnych kowali, w tym mistrzów szkoły Shimada, z których Shimada Hirosuke był jej najwybitniejszym i najbardziej uznanym twórcą. Wśród prezentowanych obiektów znajdziemy ostrze przypisywane właśnie Hirosuke, o potwierdzonej proweniencji, a także miecz autorstwa Hasebe Yoshishige, którego jedna z prac uznawana jest za Skarb Narodowy Kultury Japonii. Uzupełnieniem dla nich są elementy uzbrojenia obronnego, takie jak zbroje (yoroi), hełmy, tsuby, a także wyroby dawnego rzemiosła i sztuki japońskiej: drzeworyty (ukiyo-e), malarstwo na jedwabiu (kakemono), ceramika, tradycyjne lalki (kokeshi i kimekomi ningyo), wyroby z laki (maki-e) oraz rzeźby (okimono), które tworzą pełny obraz duchowego i artystycznego świata Japonii. Aukcja prowadzona jest w nowoczesnym, hybrydowym formacie. Uczestnicy mogą wziąć w niej udział osobiście, telefonicznie lub online – za pośrednictwem platformy OneBid – co przyciąga zarówno kolekcjonerów z Polski, jak i z zagranicy. Wydarzeniu towarzyszy pokaz tradycyjnych japońskich sztuk walki battōdō, przygotowany przez grupę Samurai Show, na co dzień trenującą w Szkole Samurajów Samurai Juku, który nadaje całości głęboki wymiar kulturowy, łącząc rzemiosło miecza z jego pierwotnym, bojowym przeznaczeniem. To nie tylko aukcja – to opowieść o geniuszu japońskich kowali, o tysiącletniej tradycji rzemiosła, duchowości i historii zamkniętej w stali. Przyjaciel na wieczność Miecz „Tomo-maru”, nazwany „Przyjacielem na wieczność”, to absolutna perła tegorocznej aukcji. Posiada prestiżowy certyfikat NBTHK Juyo, przyznawany jedynie mieczom o wyjątkowym znaczeniu artystycznym i historycznym. Datowany na około rok 1300, został wykonany przez mistrza Unshō ze szkoły Bizen Ukai-ha, której styl łączy finezję tradycji Yamashiro z potęgą ostrzy Bizen.