Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Materiał promocyjny
3 listopada 2025
Ludzie i style

Unikatowa katana „Tomo-maru” z 1300 r. zostanie poddana pod licytację 15.11 na aukcji Nihon-tō

3 listopada 2025
Pokaz Samurai Juku Pokaz Samurai Juku mat. pr.
Aukcja NIHON-TŌ, organizowana przez galerię Ikikata Art, to wyjątkowe wydarzenie na mapie europejskiego rynku sztuki.

Po raz pierwszy w historii polskiego kolekcjonerstwa prezentowane są miecze samurajskie tej klasy – dzieła o potwierdzonej autentyczności, z certyfikatami NBTHK klasy Juyo oraz Tokubetsu Hozon, które w Japonii zarezerwowane są dla najwyższej rangi artefaktów kultury.

Tworzona od 2020 roku coroczna aukcja dzieł sztuki Nihon-tō, organizowana przez najlepszych ekspertów i konserwatorów japońskiej broni białej w Polsce, skupia się na zdobniczym, rzemieślniczym i płatnerskim dziedzictwie kulturowym Japonii. To niezwykła okazja, by w jednym miejscu zobaczyć i wylicytować autentyczne nihontō – japońskie miecze o udokumentowanej historii i potwierdzonej autentyczności przez największą i najbardziej liczącą się japońską instytucję certyfikacyjną NBTHK.

NBTHK (Nihon Bijutsu Token Hozon Kyokai) to japońskie stowarzyszenie zajmujące się ochroną i oceną tradycyjnych japońskich mieczy oraz innych wyrobów rzemiosła powiązanych z militariami. Organizacja certyfikuje miecze, wydając dokumenty potwierdzające ich autentyczność i wartość historyczną, takie jak Hozon, Tokubetsu Hozon czy Juyo. Certyfikat NBTHK jest najwyżej cenioną w świecie kolekcjonerskim formą potwierdzenia autentyczności miecza.

Prezentacja miecza, aukcja NIHON-TO'23fot.Jan Burbicki/mat. pr.Prezentacja miecza, aukcja NIHON-TO'23

Katalog tegorocznej aukcji obejmuje 69 starannie wyselekcjonowanych dzieł japońskiego dziedzictwa: katany, wakizashi i tanto autorstwa wybitnych kowali, w tym mistrzów szkoły Shimada, z których Shimada Hirosuke był jej najwybitniejszym i najbardziej uznanym twórcą. Wśród prezentowanych obiektów znajdziemy ostrze przypisywane właśnie Hirosuke, o potwierdzonej proweniencji, a także miecz autorstwa Hasebe Yoshishige, którego jedna z prac uznawana jest za Skarb Narodowy Kultury Japonii.

Uzupełnieniem dla nich są elementy uzbrojenia obronnego, takie jak zbroje (yoroi), hełmy, tsuby, a także wyroby dawnego rzemiosła i sztuki japońskiej: drzeworyty (ukiyo-e), malarstwo na jedwabiu (kakemono), ceramika, tradycyjne lalki (kokeshi i kimekomi ningyo), wyroby z laki (maki-e) oraz rzeźby (okimono), które tworzą pełny obraz duchowego i artystycznego świata Japonii.

Aukcja prowadzona jest w nowoczesnym, hybrydowym formacie. Uczestnicy mogą wziąć w niej udział osobiście, telefonicznie lub online – za pośrednictwem platformy OneBid – co przyciąga zarówno kolekcjonerów z Polski, jak i z zagranicy.

Wydarzeniu towarzyszy pokaz tradycyjnych japońskich sztuk walki battōdō, przygotowany przez grupę Samurai Show, na co dzień trenującą w Szkole Samurajów Samurai Juku, który nadaje całości głęboki wymiar kulturowy, łącząc rzemiosło miecza z jego pierwotnym, bojowym przeznaczeniem.

To nie tylko aukcja – to opowieść o geniuszu japońskich kowali, o tysiącletniej tradycji rzemiosła, duchowości i historii zamkniętej w stali.

Przyjaciel na wieczność

Miecz „Tomo-maru”, nazwany „Przyjacielem na wieczność”, to absolutna perła tegorocznej aukcji. Posiada prestiżowy certyfikat NBTHK Juyo, przyznawany jedynie mieczom o wyjątkowym znaczeniu artystycznym i historycznym.

Datowany na około rok 1300, został wykonany przez mistrza Unshō ze szkoły Bizen Ukai-ha, której styl łączy finezję tradycji Yamashiro z potęgą ostrzy Bizen.

Nihon-to 25, zaproszenie na aukcję_ miecz TOMO-MARUmat. pr.Nihon-to 25, zaproszenie na aukcję_ miecz TOMO-MARU

Jego historia splata się z nazwiskami legend: Honami Kōsona, współtwórcy nowoczesnej nauki o mieczu japońskim, i jego potomka Honami Nisshū, który za życia zyskał tytuł „Żywego Skarbu Narodowego Japonii”. Nadał on ostrzu współczesny blask, polerując je tradycyjnymi dziesięcioma technikami szlifierskimi, co potwierdza specjalny, kaligrafowany przez niego certyfikat.

Na oprawie spoczynkowej miecza (shirasaya) zachował się unikatowy opis (sayagaki) z 1896 roku, potwierdzający nadane imię – świadectwo osobistej więzi dawnych właścicieli z tym arcydziełem.

Bogato zdobiona oprawa z epoki Edo, tsuba szkoły Chōshū z certyfikatem NBTHK Hozon, złocone elementy z shakudō oraz misternie lakierowana pochwa czynią z „Tomo-maru” nie tylko oręż, ale i symbol – połączenie sztuki, filozofii i historii samurajskiego ducha.

Atrakcyjności przedmiotu dodaje fakt, iż potwierdzonych prac tego kowala przetrwało zaledwie kilka. Miecz ten zostanie zaoferowany z ceną wywoławczą na poziomie 280 000 zł.

Próba ciał

Drugim klejnotem aukcji jest katana o niemal legendarnym statusie – miecz, który przeszedł próbę dwóch ciał.

Wykonany w 1666 roku przez mistrza Kawachi no Kami Nagakuni, został przetestowany przez oficjalnego testera szogunatu, Yamano Kanjurō Hisahide, który złotem utrwalił inskrypcję dokumentującą to niezwykłe wydarzenie. Próba ta stanowi świadectwo doskonałości japońskiej stali i precyzji rzemiosła.

To jedyny miecz z pełną dokumentacją prób cięć, który kiedykolwiek trafił na rynek aukcyjny w Polsce.
Ostrze posiada certyfikat NBTHK Tokubetsu Hozon, a jego oprawa zachwyca: shakudō ze złoceniami, motyw smoka wśród fal, złote menuki w kształcie buddyjskiego symbolu vajra oraz fakturowany lakier urushi przypominający korę drzewa.

Każdy detal – od ręcznie tkanego jedwabnego oplotu po delikatne wykończenia z rogu bawolego – stanowi hołd dla estetyki i duchowości epoki Edo. Orientacyjna cena wywoławcza plasuje się na poziomie 160 000–180 000 zł.

Dziedzictwo, które przemawia stalą

Aukcja NIHON-TŌ to nie tylko spotkanie z przedmiotami – to dialog z historią, z ludźmi, którzy przez wieki widzieli w mieczu nie broń, lecz przedłużenie duszy.

Zarówno „Tomo-maru”, jak i katana Nagakuniego ucieleśniają to, co w kulturze Japonii najpiękniejsze: harmonię formy, szacunek do tradycji i nieprzemijającą siłę ducha.

Katalog aukcyjny do pobrania ze strony galerii:

https://ikikataart.com/pl/aktualnosci/8654-nihon-to25-jubileuszowa-aukcja-antykow-i-mieczy-japonskich

Aukcja Nihon-tō 2025

15 listopada 2025

Godz. 13.00–15.00 – udostępnienie wystawy przedaukcyjnej
Godz. 14.30 – pokaz szermierki japońskiej Szkoły Samurajów Samurai Juku
Godz. 15.00 – start aukcji

Lokalizacja aukcji i wystawy przedaukcyjnej:
Galeria SEKA ART
ul. Zabraniecka 78, Warszawa

Organizator:
Galeria Ikikata-Art

Link do licytacji na platformie Onebid: https://onebid.pl/pl/auction/-/9002

Fizyczny udział w aukcji na sali wymaga wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem galerii, pod adresem e-mail: contact@ikikataart.com

Materiał przygotowany przez Galerię Ikikata-Art.

Polityka 45.2025 (3539) z dnia 04.11.2025; Kultura; s. 90

Materiał promocyjny

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji

  1. 67 albo nic

    Bartek Chaciński

  2. Szarlotka sypana

    Alicja Rokicka

  3. Złole w Luwrze

    Michał R. Wiśniewski

  4. Ze spadku po dziadku

    Ola Salwa

  5. Łowcy białego złota, czyli trufli

    Magdalena Gorlas

Czytaj także

null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

Koniec wolności w sieci? Gdy politycy biorą się za internet, budzą się emocje. W tle spór Unii z USA

Po jednej stronie: walka z mową nienawiści i bat na samowolę big techów. Po drugiej: zarzuty o cenzurę internetu. Obie rozdzielone krajową polityką i amerykańskimi interesami. Kto tu chce dokonać zamachu na wolność słowa?

Sylwia Czubkowska
28.10.2025
null
Społeczeństwo

Mała, czarna i kapryśna. W kawie idzie „trzecia fala”. Jak i jaką piją Polacy? Są bardzo wrażliwi na cenę

O tym, jak w Polsce zmieniała się kultura picia kawy, co nam leją do filiżanek i dlaczego tak łatwo nas na tym oszukać, mówią Adam Laska i Paweł Siemaszko, biznesmeni z branży kawowej.

Juliusz Ćwieluch
21.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama