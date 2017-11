Wodociągowe szlaki Rzymu

Kinomani znają scenę z filmu „Rzym” Felliniego, w której robotnicy drążący tunel metra trafiają na pomieszczenie dekorowane malowidłami znikającymi w zetknięciu z powietrzem. Podobne sytuacje zdarzają się naprawdę. Rozpoczęta w 2007 r. budowa linii C ze wschodu Rzymu do jego historycznego centrum stale się z tego powodu przedłuża. W tym roku na wzgórzu Celio, niedaleko Koloseum, natrafiono – na głębokości 17 m – na 32-metrowy odcinek Aqua Appia, czyli najstarszego akweduktu, zbudowanego w 312 r. p.n.e. Był on wykonany z kamienia, miał źródło w rzece Anio, 16 km długości i prawie cały czas biegł pod ziemią, doprowadzając do Rzymu 73 tys. kubików wody dziennie. Na stacji metra San Giovanni można oglądać wystawę znalezisk z linii C, w tym elementy systemu wodociągowego wraz z okrytymi złą sławą ołowianymi rurami.

Praktyczniejsze niż piramidy

Wodociągi miał król asyryjski Sancheryb w VII w. p.n.e., a wiek później tyran Polikrates na Samos czy Fenicjanie, ale ich skala i rozmach są nieporównywalne z rzymskimi, skoro w I w. łączna długość 9 akweduktów wokół Rzymu wynosiła 420 km. Sekstus Juliusz Frontyn, inżynier i w 97 r. n.e. zarządca rzymskich akweduktów, pisał, że nie ma nawet sensu porównywanie tego genialnego wodno-kanalizacyjnego systemu do wszystkich niepraktycznych monumentów. Choć to opinia dość jednostronna, nie ulega wątpliwości, że bieżąca woda w mieście miała większe znaczenie dla jakości życia niż najbardziej nawet imponujące greckie świątynie czy egipskie piramidy.