Czy mleko karalucha będzie kolejnym superfood?

Karaluch Diplotera punctata jest żyworodny. Produkowany przez samice tego gatunku pokarm (nazywany „mlekiem”) jest niezwykle kaloryczny. Czy to wystarczy, by zyskać miano superfood?

Mowa o mleku produkowanym przez pewien gatunek... karalucha. Doczekało się ono w opinii niektórych dziennikarzy miana najbardziej odżywczej substancji na naszej planecie, jedzenia przyszłości, rozwiązania dla problemów głodu. Tak, to nie żart. Al zacznijmy od początku.

Żyworodne samice karalucha Diplotera punctata produkują „mleko”

Karaczany są jajorodne lub jajożyworodne. Budują więc kapsułę zwaną ooteką, w której umiejscawiane są zapłodnione jaja, a która następnie jest pozostawiana lub noszona przez samicę, albo umiejscawiana w komorze lęgowej, gdzie embriony odżywiane są przez żółtko. Znany jest jeden, iście fascynujący, wyjątek – samice karalucha Diplotera punctata żyjącego na Hawajach są żyworodne. Wytwarzają ooteki, które umiejscawiają w komorze lęgowej, a rozwijające się na ogół z 12 zapłodnionych jaj zarodki pobierają pokarm produkowany przez matkę – właśnie to rzeczone „mleko”. Pokarm dostarczany przez matkę w trakcie trwającej kilkadziesiąt dni ciąży bardzo im służy – rodzące się larwy mają 17–27 mm długości, ważą ponad 70 razy tyle co świeże jajo i potrzebują tylko 3–4 linień, by osiągnąć dojrzałość płciową. Specom od sensacji najwidoczniej to wystarcza, by wywnioskować, że karalusze mleko służyć będzie również ludzkiemu zdrowiu.

Informacje o składzie „mleka” karalucha sprzed… 30 lat

Co wyjątkowego znajduje się w pokarmie produkowanym przez samice D. punctata? Jego skład stanowi w 45 proc. białko, w 25 proc. węglowodany (przede wszystkim mannoza) i w 22 proc. tłuszcze. Embriony pobierają je w formie bladożółtego płynu, który następnie ulega w przewodzie pokarmowym krystalizacji, stając się magazynem substancji odżywczych uwalnianych w zależności od zapotrzebowania. Skład owego pokarmu znany jest od 1977 r., jednak pierwszy raz podchwycony został przez media dopiero w 2016, kiedy zespół badaczy z Indii opisał bardziej szczegółowo struktury występujących w nim białek, a także określił jego wartość energetyczną na ponadtrzykrotnie wyższą niż mleka krowiego i dwukrotnie wyższą od mleka bizonów, które dotychczas cieszyło się renomą najbardziej kalorycznego pokarmu dla młodych. Publikacja ukazała się na łamach raczej z rzadka odwiedzanego przez dziennikarzy czasopisma wydawanego przez Międzynarodową Unię Krystalografii i trudno nie odnieść wrażenia, że to sami naukowcy podrzucili temat mediom. No cóż, to jedna ze współczesnych metod na zdobywanie środków na kolejne badania...

