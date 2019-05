Czym różni się pederasta od pedofila

Rozmowa z prof. Włodzimierzem Lengauerem o tym, czy starożytni Grecy odróżniali pedofilię i pederastię oraz byli tak rozwiąźli, jak to sobie dziś wyobrażamy.

Najwięksi kochankowie u Homera – Achilles z Patroklosem – na wazie, ok. 500 r. p.n.e., obecnie w Antikensammlung Schloss Charlottenburg w Berlinie.

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: – Erotyką starożytnych Greków badacze zajmują się od XIX w., ale ostatnio stała się jeszcze popularniejsza. Dane na jej temat pochodzą z tekstów i ikonografii. Czy tę ostatnią można uznać za wiarygodną?

WŁODZIMIERZ LENGAUER: – Malarstwo wazowe, bo to o nie chodzi, to nie fotografia. Trzeba umieć czytać przedstawiane sceny, a i tak znaczenie niektórych z nich jest dyskusyjne. Weźmy krater, czyli luksusowe naczynie do mieszania wina z V w.