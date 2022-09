Agnieszka Krzemińska ze Złotą Różą za popularyzację nauki

Dziennikarka naukowa „Polityki” otrzymała prestiżową nagrodę za książkę „Grody, garnki i uczeni. O archeologicznych tajemnicach ziem polskich”, która dowodzi, że „teren naszego kraju również obfituje w prawdziwe skarby”.

Miło nam poinformować, że dziennikarka „Polityki” Agnieszka Krzemińska otrzymała Złotą Różę, nagrodę przyznawaną wspólnie przez Festiwal Nauki w Warszawie, Instytut Książki i miesięcznik „Nowe Książki”. To wyróżnienie za książkę „Grody, garnki i uczeni. O archeologicznych tajemnicach ziem polskich” (Wydawnictwo Literackie).

„Myśląc o odkryciach archeologicznych, często od razu mamy w głowie skarby starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu, a w bardziej egzotycznym wydaniu świątynie ukryte gdzieś w dżunglach Kambodży czy piramidy Azteków i Majów w Meksyku. Agnieszka Krzemińska w swojej książce pokazuje jednak, że teren naszego kraju również obfituje w prawdziwe skarby wydobyte z ziemi (często przypadkowo) oraz spektakularne odkrycia pozwalające na wniknięcie w świat dawnych kultur, ich obyczajów, religii, wiedzy, ale też migracji, walk i wojen. Wszystko to jest pieczołowicie opisywane i rekonstruowane przez kolejne pokolenia archeologów i coraz częściej w nowoczesny sposób pokazywane i udostępniane dla innych. Mamy naprawdę czym się pochwalić, jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe, jak i dokonania rodzimej archeologii. Trzeba to tylko umiejętnie opisać i »sprzedać«, z czym doskonale poradziła sobie tegoroczna laureatka nagrody Złota Róża” – mówił w laudacji dr hab. Radosław Palonka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W „Polityce” publikowaliśmy fragment książki Agnieszki Krzemińskiej: „Kości upolowanych zwierząt archeolodzy znajdują u nas od dawna, ale złapanie myśliwego »na gorącym uczynku« to niezła gratka. W 2019 r. badaczom udało się natrafić przy kopcu Kościuszki w Krakowie na żebro mamuta z fragmentem grotu włóczni, którą człowiek ranił zwierzę 27 tys. lat temu. Jednak to nie kamienna broń z terenów ziem polskich zyskała największą sławę, tylko kościany bumerang sprzed 31 tys. lat”. Zachęcamy do lektury fragmentu i całej książki. Serdecznie gratulujemy naszej autorce, archeolożce z wykształcenia, wieloletniej dziennikarce działu naukowego „Polityki”, od niedawna także Projektu pulsar.pl.

***

W 2021 r. nagrodę Złota Róża otrzymała książka Andrzeja Kajetana Wróblewskiego „Historia fizyki w Polsce” (Wydawnictwo Naukowe PWN). A przedtem Łukasz Lamża („Światy równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze?”, Czarne, 2020), Urszula Zajączkowska („Patyki, badyle”, Marginesy, 2019), Michał Heller („Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem”, Copernicus Center Press, 2015), Marek Grajek („Nie tylko Enigma. Ryba, która przemówiła”, Wydawnictwo PWN, 2013), Marcin Ryszkiewicz, również publikujący na łamach „Polityki” (za książkę „Homo sapiens. Meandry ewolucji”, Wydawnictwo CiS, 2013) oraz Tomasz Rożek („Nauka po prostu. Wywiady z wybitnymi uczonymi”, Wydawnictwo Demart, 2011).