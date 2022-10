Rozum krzepi! Laureaci Nagród Naukowych: mrówkolwy, ambitni fascynaci

22. raz wręczyliśmy Nagrody Naukowe POLITYKI. Niedzielna gala była wydarzeniem słodko-gorzkim, ale energetycznym.

Dziennikarsko-naukowa anegdota głosi, że są tylko dwa pytania, które bezpiecznie można zadać fizykowi kwantowemu: czy ma kota oraz czy ten kot jest żywy czy martwy. „Otóż jednocześnie byłem i nie byłem opiekunem kota w tym roku przez jakiś czas” – stwierdził finalista dr hab. Krzysztof Jachymski.

Rozpoczęty przez red. Jerzego Baczyńskiego minidialog rozbawił gości zaproszonych przez nas do redakcji na niedzielne popołudnie. Sprowokował jednak także do głębszego zastanowienia się nad faktami, które co krok przywoływane były w wypowiedziach jurorów i nagrodzonych. Faktami, z których wynikają dwa pytania: kim są laureaci Nagród Naukowych POLITYKI i co dziś oznacza wybór naukowej kariery.

Są mrówkolwami – mówił z rozmysłem patetycznie Michał Komar z Kapituły Obywatelskiej NNP. Ale nie chodzi o gatunek ciepłolubnej sieciarki (czyli o owady, które badał jeden z laureatów), a o Myrmecoleona, fantastyczne stworzenie opisane przez Herodota. – Mrówcza ich część na ziemi stoi i pracuje – tłumaczył Michał Komar – po to, by lwia mogła ku niebu i przyszłości się zwracać. I podkreślał, że w czasach, kiedy „wzrasta bieda, rośnie trwoga i postępuje lobotomizacja znacznej części społeczeństw”, otwarte umysły są niezbędne. A na koniec swojego wystąpienia ogłosił, że: Rozum krzepi!

W istocie. Nasi tegoroczni laureaci tworzą nowe technologie medyczne, jak dr Mateusz Spałek i dr inż. Małgorzata K. Włodarczyk-Biegun. Opracowują algorytmy wspierające wczesne wykrywanie schorzeń, jak dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj. Ostrzegają przed niebezpieczeństwami, jakie grożą demokracji, jak dr hab. Joanna Rak. I badają niewidzialną do tej pory przeszłość, by na jej podstawie powiedzieć, jak radzić sobie ze współczesnymi problemami – także emocjonalnymi – jak dr Karolina Ćwiek-Rogalska.

Są wytrwali. Zdobycie magisterium i doktoratu trwa latami (dziś – jak stwierdził prof. Szapiro, członek Kapituły Profesorskiej NNP – studia doktoranckie kończy co ósma osoba). Pomyłki, które każdemu na naukowej drodze się zdarzają, zabierają czas, eksperymenty nie zawsze się udają, pomysły rzadko mogą trafić do natychmiastowej realizacji. Dydaktyka – choć przynosi niemałą satysfakcję – ogranicza czas na własne badania. Macierzyństwo – spowalnia tempo kariery.

Są ambitni. Kończą wiele kierunków. Nieustannie się dokształcają – w kraju i za granicą. Współpracują z kolegami zajmującymi się innymi, często bardzo odległymi dziedzinami. Tworzą międzynarodowe zespoły. Nie mają kompleksów – liczba przyznawanych im nagród i publikacji w renomowanych czasopismach światowego formatu jest często imponująca.

Są fascynatami. Pytani o szczegóły swoich badań, odpowiadają konkretnie, zrozumiale, często z entuzjazmem. Zależy im na popularyzacji wiedzy – znają jej wagę.

Są niedocenieni. Są źle opłacani, na poziomie płac minimalnych w gospodarce. Często muszą liczyć na wsparcie finansowe rodzin. Cała nauka jest dziś skrajnie niedofinansowana.

Po 22 latach niemal wracamy do punktu wyjścia. Kiedy w 2001 r. zaczęliśmy przyznawać Nagrody Naukowe, kierowała nami obawa. Pisaliśmy w artykule o znamiennym tytule „Desperados”: „O obecnym stylu i poziomie życia młodych naukowców przesądziła polityka, przyjęta wobec środowiska nauki na początku dekady lat 90. Jeszcze w 1992 r. zarobki profesorów przewyższały o blisko 80 proc. średnią płacę w gospodarce narodowej, ale asystenci zarabiali już ok. 20 proc. poniżej średniej. Potem wraz ze zmniejszaniem się nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe było już tylko coraz gorzej. Dla wszystkich zainteresowanych stało się jasne, że płaca na etacie w placówce naukowej rażąco odstaje od kosztów utrzymania”. Pierwsze stypendia wręczaliśmy pod hasłem „Zostańcie z nami!”.

Z biegiem lat sytuacja poprawiała się nieznacznie, ale w miarę stabilnie. Cieszyliśmy się, że jest lepiej. Że pieniądze, które dzięki nieocenionym sponsorom wręczamy naszym finalistom, będą służyły im nie „na życie”, ale na podniesienie jego standardu. Niestety – jak się wydaje – ten lepszy czas dobiegł końca.

„Obecnie w związku z ogromną inflacją realna wartość stypendiów doktorantów stale traci na wartości. Brak jest corocznego (lub częstszego) waloryzowania tej kwoty o wskaźnik inflacji, jak to się dzieje w przypadku emerytur, rent czy wynagrodzeń w sektorze publicznym. Stawka stypendium powiązana jest z wysokością minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określaną w rozporządzeniu – w 2022 r. wynosi ona 6410 zł” – czytamy w jednej z interpelacji poselskich złożonych we wrześniu na ręce ministra Przemysława Czarnka. Dla początkujących doktorantów oznacza to zarobki w wysokości 2371zł (37 proc. wynagrodzenia profesora), a dla tych z dwuletnim stażem – 3653,7 zł (57 proc.). Mowa oczywiście o kwotach brutto.

W odpowiedzi sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki Włodzimierz Biernacki pisze, że „Obecna sytuacja finansowa dotyka nie tylko doktorantów, ale całe środowisko akademickie”. Stwierdza także, że podniesienie zasadniczej pensji profesorskiej do wysokości 3-krotności wynagrodzenia minimalnego (dziś to 3010 zł) „jest w chwili obecnej ze względów finansowych niemożliwe do zrealizowania. Jednakże minister, dostrzegając i rozumiejąc istotność problemu zbyt niskich wynagrodzeń pracowników uczelni, (…) wystąpił do ministra finansów z prośbą o objęcie planowanymi podwyżkami (7,8 proc.) w sferze budżetowej w 2023 r. pracowników szkolnictwa wyższego”.

NNP 2022 w liczbach: Kandydaci: 296 Płeć kandydatów: 153 kobiety, 143 mężczyzn Płeć finalistów: 9 kobiet, 8 mężczyzn Płeć laureatów: 4 kobiety, 1 mężczyzna

Doktoranci są realistami i nie domagają się kokosów. Przypominają nawet, że w realiach z 2017 r., kiedy prezentowano założenia reformy Gowina, ich stypendia były rozsądne. Z tym że wtedy mogli też liczyć na samodzielne mieszkanie w domu asystenta za mniej więcej 500 zł miesięcznie lub miejsce w akademiku za ok. 350–400 zł. Dziś uczelnie już tego nie zapewniają, zaś stawki za pokój sięgają nieraz połowy stypendium doktoranckiego. A na dorobienie sobie żaden doktorant chcący odpowiedzialnie wykonywać swoją pracę na uczelni zwyczajnie nie ma czasu. Poza tym wymaga się od niego samorozwoju i rozlicza z liczby publikacji.

Finansowy aspekt nie zdominował gali rozdania Nagród Naukowych POLITYKI. Nie sposób było jednak zapomnieć, że parę kilometrów od redakcji, pod MNiE, przez wiele dni stało Miasteczko Edukacyjne, w którym protestowali nauczyciele, także akademiccy. Minister Czarnek nazwał je hucpą polityczną. „Bał się [tam] przyjść – a miał ze swojej siedziby zaledwie 120 m – ponieważ założył, że pali się tam opony, skanduje obraźliwe hasła pod adresem rządu i obrzuca zgniłymi jajkami przedstawicieli władzy” – pisał na polityka.pl 14 września Dariusz Chętkowski (też belfer).

Naukowcy nie palą opon. Walczą o swoje sprawy elegancko. I nawet jeśli kusi ich – jak powiedział dr Mateusz Spałek – „żeby iść gdzie indziej i zarabiać”, nie odchodzą. Próbują bronić swego życiowego wyboru i pasji.

Jak długo dadzą radę? Czy nie ulegną w końcu zbiorowej traumie spowodowanej niemożnością osiągnięcia celu (na którą w kontekście protestów w Polsce ostatnich lat zwróciła uwagę tegoroczna lauretaka dr Joanna Rak)? Mamy nadzieję, że nie zabraknie im odwagi, bez której w dzisiejszych warunkach nie osiągnęliby tak wiele. Że nie będą musieli zbyt długo być i nie być jednocześnie polskim dobrem narodowym. A my, na miarę naszych możliwości, będziemy ich nadal wspierać. Kolejna piętnastka za rok.

