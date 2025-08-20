Przejdź do treści
Reklama
materiał promocyjny
Nauka

Ile Polacy wydają rocznie na leki? Nowe badanie: Prawie 90% kupuje leki na receptę

20 sierpnia 2025
. . mat. pr.
Blisko 90% Polaków kupuje leki na receptę, najczęściej wydając 200–500 zł rocznie. 66% przeznacza do 500 zł na leki OTC. Wydatki różnią się w zależności od płci i wieku. Oto wyniki nowego badania.

Leki na receptę – najczęściej 200–500 zł rocznie

Na zlecenie serwisu erecept.pl przeprowadzono badanie, które analizuje wydatki Polaków na leki, prywatne wizyty lekarskie i badania diagnostyczne w podziale na płeć i wiek.

Zakup leków na receptę deklaruje 87% uczestników badania. Najwięcej osób (31%) wydaje na nie od 200 do 500 zł rocznie, a 13% przekracza kwotę 1000 zł. Kobiety częściej mieszczą się w przedziale 200–500 zł, natomiast mężczyźni częściej albo w ogóle nie kupują leków na receptę, albo ponoszą najwyższe wydatki.

Najwięcej seniorów po 60. roku życia wydaje rocznie ponad 1000 zł (19%), podczas gdy młodsze grupy (18–44 lata) dominują w przedziale 200–500 zł (35%).

Leki OTC – większość wydaje do 500 zł
Tylko 4% respondentów nie przeznacza żadnych środków na leki bez recepty. Najczęściej wydajemy do 200 zł rocznie (36%) lub 200–500 zł (30%).

Kobiety częściej niż mężczyźni znajdują się w wyższym przedziale wydatków, podczas gdy panowie częściej deklarują niższe koszty lub ich brak. Najwyższe kwoty – powyżej 1000 zł – dotyczą głównie osób powyżej 45. roku życia.

Prywatne wizyty lekarskie – korzystają głównie kobiety i młodsi dorośli
Co czwarty Polak nie chodzi na prywatne wizyty u lekarzy, a wśród mężczyzn ten odsetek jest jeszcze wyższy (32%).

Najczęściej wydatki na prywatne konsultacje mieszczą się w granicach 200–500 zł rocznie (24%), a 9% badanych przekracza kwotę 1000 zł. Młodsze osoby (18–34 lata) częściej inwestują w prywatne wizyty, natomiast w grupie 60+ dominują osoby, które w ogóle z nich nie korzystają.

Zobacz także: Ile Polacy wydają na leki rocznie? Badanie: Blisko 90% zaopatruje się w leki na receptę

Badania diagnostyczne – wielu Polaków nie płaci
Aż 40% ankietowanych nie ponosi żadnych kosztów badań diagnostycznych, korzystając z NFZ lub rezygnując z ich wykonywania. Najczęściej dotyczy to osób powyżej 45. roku życia. Kobiety częściej niż mężczyźni płacą za badania, a wśród młodych dorosłych (18–34 lata) spory odsetek przeznacza na ten cel do 200 zł rocznie.

Materiał przygotowany przez Erecept Sp. z o.o.

materiał promocyjny

Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
null
Kraj

7 scenariuszy ratunkowych dla Donalda Tuska. 2027 rok już się zaczął rozstrzygać

Mimo triumfalizmu PiS po inauguracji prezydentury Karola Nawrockiego ekipa Donalda Tuska nie przegrała jeszcze wyborów w 2027 r. Wciąż ma sposoby, by odrzucić narzucaną przez prawicę opowieść o pewnej klęsce i nieuchronnym odwecie. Wymaga to jednak zrozumienia, na czym polegają dzisiaj reguły politycznej gry.

Mariusz Janicki
14.08.2025
null
Kultura

Rapowa chłopomania. Za co polski inteligent pokochał fantazję o blokersach?

O rapowej chłopomanii, czyli jak polski inteligent pokochał fantazję o życiu bohatera ulicy i stworzył jego imitację.

Łukasz Krajnik
12.08.2025
null
Społeczeństwo

Ciągnie człowieka do lasu! Lasoterapia naprawdę poprawia pracę mózgu. Jak to działa?

Mamy neolityczny umysł, średniowieczne instytucje i boskie technologie. Ten neolityczny mózg nie jest przystosowany do liczby bodźców, jaką dziś mu serwujemy – mówi dr Joanna Wojsiat, neurobiolożka, neurochemiczka Polskiej Akademii Nauk.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
09.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Nauka

W Nowej Kachowce zmienił się mikroklimat. Rosjanie wysadzili zaporę, tego nie przewidzieli

Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce wywołało najpoważniejszą katastrofę środowiskową nowożytnej Europy. I uruchomiło wielki przyrodniczy eksperyment.

Jędrzej Winiecki
29.07.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
Pokaż więcej
Reklama