Ile Polacy wydają rocznie na leki? Nowe badanie: Prawie 90% kupuje leki na receptę

Blisko 90% Polaków kupuje leki na receptę, najczęściej wydając 200–500 zł rocznie. 66% przeznacza do 500 zł na leki OTC. Wydatki różnią się w zależności od płci i wieku. Oto wyniki nowego badania.

Leki na receptę – najczęściej 200–500 zł rocznie

Na zlecenie serwisu erecept.pl przeprowadzono badanie, które analizuje wydatki Polaków na leki, prywatne wizyty lekarskie i badania diagnostyczne w podziale na płeć i wiek.

Zakup leków na receptę deklaruje 87% uczestników badania. Najwięcej osób (31%) wydaje na nie od 200 do 500 zł rocznie, a 13% przekracza kwotę 1000 zł. Kobiety częściej mieszczą się w przedziale 200–500 zł, natomiast mężczyźni częściej albo w ogóle nie kupują leków na receptę, albo ponoszą najwyższe wydatki.

Najwięcej seniorów po 60. roku życia wydaje rocznie ponad 1000 zł (19%), podczas gdy młodsze grupy (18–44 lata) dominują w przedziale 200–500 zł (35%).

Leki OTC – większość wydaje do 500 zł

Tylko 4% respondentów nie przeznacza żadnych środków na leki bez recepty. Najczęściej wydajemy do 200 zł rocznie (36%) lub 200–500 zł (30%).

Kobiety częściej niż mężczyźni znajdują się w wyższym przedziale wydatków, podczas gdy panowie częściej deklarują niższe koszty lub ich brak. Najwyższe kwoty – powyżej 1000 zł – dotyczą głównie osób powyżej 45. roku życia.

Prywatne wizyty lekarskie – korzystają głównie kobiety i młodsi dorośli

Co czwarty Polak nie chodzi na prywatne wizyty u lekarzy, a wśród mężczyzn ten odsetek jest jeszcze wyższy (32%).

Najczęściej wydatki na prywatne konsultacje mieszczą się w granicach 200–500 zł rocznie (24%), a 9% badanych przekracza kwotę 1000 zł. Młodsze osoby (18–34 lata) częściej inwestują w prywatne wizyty, natomiast w grupie 60+ dominują osoby, które w ogóle z nich nie korzystają.

Badania diagnostyczne – wielu Polaków nie płaci

Aż 40% ankietowanych nie ponosi żadnych kosztów badań diagnostycznych, korzystając z NFZ lub rezygnując z ich wykonywania. Najczęściej dotyczy to osób powyżej 45. roku życia. Kobiety częściej niż mężczyźni płacą za badania, a wśród młodych dorosłych (18–34 lata) spory odsetek przeznacza na ten cel do 200 zł rocznie.

Materiał przygotowany przez Erecept Sp. z o.o.