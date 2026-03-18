Marcin Rotkiewicz
18 marca 2026
Nauka

Nudyfikacja, kolejne zagrożenie. Już ponad połowa nastolatków używa AI do tworzenia nagich zdjęć

Tim Mossholder / Unsplash
Narzędzia do „rozbierania” fotografii ludzi stały się wśród młodzieży czymś powszechnym, a co trzeci nastolatek pada ofiarą ich użycia bez jego zgody.

Rozwój algorytmów generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) diametralnie zmienił możliwości manipulacji obrazem. Narzędzia pozwalające na tworzenie wysoce realistycznych grafik na podstawie opisów tekstowych, wykorzystujące duże modele językowe (takie jak ChatGPT czy Gemini), znajdują wiele innowacyjnych zastosowań. Służą jednak również szkodliwym celom, czego przykładem jest tworzenie, bez zgody zainteresowanej osoby, obrazów pokazujących, jak mogłaby ona wyglądać nago. Ponieważ problem ten był dotychczas słabo zbadany, dr Chad Steel z George Mason University, który w swoich badaniach łączy psychologię z informatyką, postanowił precyzyjnie oszacować skalę tego zjawiska. A wyniki jego analiz właśnie ukazały się na łamach czasopisma „PLOS One”.

Czytaj także: Grok rozbiera kobiety, dzieci i papieża, usuwa „sutenera” i „debila”

Nastolatkowie rozbierają zdjęcia

Aby uzyskać rzetelne dane, naukowiec przeprowadził w styczniu 2025 r. anonimową ankietę online wśród reprezentatywnej grupy 557 anglojęzycznych nastolatków ze Stanów Zjednoczonych w wieku od 13 do 17 lat. Wzięcie w niej udziału wymagało dwuetapowej zgody – najpierw opiekunów, potem samych nastolatków. Spośród ponad 9 tys. rodziców, którym przedstawiono formularz, 967 zgodziło się na udział ich dziecka. Naukowiec zastosował też rygorystyczny mechanizm weryfikacji jakości odpowiedzi, eliminując m.in. ankiety wypełniane w sposób zautomatyzowany.

Uzyskane w ten sposób wyniki okazały się alarmujące. Steela szczególnie interesowało użycie programów do tzw. nudyfikacji (od ang. nudification), które za pomocą algorytmów symulują, jak osoba ze zwykłego zdjęcia wyglądałaby bez ubrania. Aż 55,3 proc. ankietowanych nastolatków przyznało, że samodzielnie stworzyło co najmniej jeden taki obraz, a 54,4 proc. otrzymało go od innych osób. Ponadto aż 36,3 proc. badanych padło ofiarą wygenerowania nagiego wizerunku bez ich zgody, a 33,2 proc. doświadczyło nieautoryzowanego udostępniania takich materiałów. Okazało się również, że badana młodzież częściej sięga po programy do nudyfikacji niż po zwykłe generatory obrazów na podstawie tekstu (typu Nano Banana, DALL-E czy Midjourney), co wskazuje na znacznie bardziej osobisty wymiar potencjalnie doświadczanej krzywdy. W przeciwieństwie bowiem do tworzenia wizerunków fikcyjnych postaci tego typu algorytmy zawsze wymagają użycia prawdziwego zdjęcia konkretnego człowieka, co uderza bezpośrednio w jego prywatność.

Czytaj także: „The Guardian”: Kompromitujące seksfotki w sieci? Ciebie to też może spotkać

Analiza danych demograficznych wykazała, że konkretny wiek w przedziale 13–17 lat nie odgrywał statystycznie istotnej roli w częstotliwości sięgania po tego typu algorytmy. Jeśli zaś chodzi o płeć, to powszechnie używają takich narzędzi zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Aczkolwiek młodzi mężczyźni korzystają z nich regularniej i chętniej przesyłają zseksualizowane obrazy innym.

Nudyfikacja – nowy seksting

Dr Steel zauważa, że obecna młodzież to pokolenie wychowujące się w świecie sztucznej inteligencji, dla którego nudyfikacja stanowi nowy wariant sekstingu – zjawiska polegającego na elektronicznym przesyłaniu, odbieraniu i udostępnianiu intymnych wiadomości tekstowych, a także nagich lub półnagich zdjęć i filmów o charakterze seksualnym, najczęściej tworzonych samodzielnie przez użytkowników. Pociąga ona za sobą poważne konsekwencje. Ofiary nieautoryzowanego wykorzystania ich wizerunku zgłaszają problemy obejmujące ciągły stan nadmiernej czujności, strach przed korzystaniem z mediów społecznościowych, poczucie bezsilności i odczłowieczenia.

Jednocześnie dr Steel wskazuje, że wiele z tych aktywności miało charakter eksploracyjny, a nie nawykowy – co otwiera przestrzeń do interwencji edukacyjnych. A ponieważ w przedziale 13–17 lat nie odnotowano istotnych statystycznie różnic wiekowych w korzystaniu z narzędzi do nudyfikacji, tego typu działania uświadamiające o zagrożeniach i konsekwencjach powinny być podejmowane jeszcze przed ukończeniem przez dzieci 13. roku życia.

Czytaj także: „Dzieci w internecie”: przerażający raport. Rośnie pokolenie, którego nie rozumiemy

Naukowiec zastrzega przy tym, że jego badanie ma pewne ograniczenia. Oparł je wyłącznie na anglojęzycznej populacji z jednego kraju, a wymóg wcześniejszej akceptacji ankiety przez rodziców mógł wprowadzić błąd selekcji – wykluczając nastolatków, których opiekunowie odmówili zgody z powodów religijnych czy kulturowych. Zrozumienie pełnego obrazu sytuacji, a w szczególności długoterminowych skutków tworzenia sztucznie wygenerowanych nagich zdjęć, będzie zatem wymagało dalszych, wieloletnich obserwacji.

Marcin Rotkiewicz

Absolwent dziennikarstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Knight Science Journalism Program w Massachusetts Institute of Technology. Popularyzuje wiedzę przede wszystkim na temat biotechnologii, ewolucji naczelnych i neuronauki. Interesuje się również teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Grand Press w kategoriach dziennikarstwo specjalistyczne i publicystyka. Autor wywiadów rzek: z prof. Jerzym Vetulanim „Mózg i błazen” oraz z prof. Bogdanem Wojciszke „Homo nie całkiem sapiens”. Napisał również „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”, za którą otrzymał nagrodę redaktorów portalu Mądre Książki. Dziennikarz działu Nauka/projektpulsar.pl.
    Najczęściej czytane w sekcji Nauka

  1. Jakiego wzrostu był Napoleon? Wcale nie był niski! Fake newsy i dezinformacje są z nami od wieków

    Katarzyna Czarnecka

  2. Jak szybko sztuczna inteligencja użyłaby broni jądrowej? Naukowcy sprawdzili różne modele

    Marcin Rotkiewicz

  3. Fukushima: najbardziej śmiercionośny okazał się strach. Klimat płaci za to do dziś

    Marcin Rotkiewicz

  4. Dzieje lustra: od magii obsydianu do filtrów na Instagramie. Dziś Narcyz pochyla się nad ekranem

    Agnieszka Krzemińska

  5. Artemis II: najdalej od Ziemi w historii. Czy po 50 latach jesteśmy gotowi wrócić na Księżyc?

    Marcin Rotkiewicz

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Kraj

Wetomat Nawrockiego kontra bezpieczeństwo. Polska na zakręcie, to zachwieje naszą pozycją

Karol Nawrocki wymierzył cios w plany obronne Polski i całej Unii Europejskiej. To sygnał, jak widzi polskie bezpieczeństwo i programy zbrojeniowe – wbrew europejskim trendom i realiom. Ten sprzeciw może być groźny nie tylko dla Polski.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
13.03.2026
null
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Kraj

PiS i dwie Konfederacje. Co różni trzy polskie prawice, które już szykują się do władzy

Trzy prawice szykują się do władzy, a jedna z nich ma mieć niedługo kandydata na premiera. Czy PiS dogada się z Konfederacjami i co właściwie różni te wszystkie formacje?

Rafał Kalukin
07.03.2026
null
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną