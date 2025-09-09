Kierunek: edukacja! Podróż, która zmienia życie
Studia – droga pełna możliwości
Kampania „Kierunek edukacja” ma na celu uświadamianie, jak wielką rolę odgrywa nauka w rozwoju osobistym i społecznym. Porównanie kształcenia do eksplorowania nowych lądów jest nieprzypadkowe.
„Zdobywanie wiedzy jest jak podróż bez mapy – nigdy nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. Czasem trafiasz na skrzyżowanie, czasem na ślepą uliczkę, ale zawsze wracasz bogatszy” – mówi ambasador.
Rozwój zaczyna się od ciekawości
Przemek Kossakowski od lat inspiruje, by patrzeć na świat w nieoczywisty sposób i nie bać się wychodzić poza własne ograniczenia. Znany z takich programów jak „Kossakowski. Inicjacja” czy „Down the Road. Zespół w trasie”, pokazuje, że rozwój zaczyna się od odwagi i ciekawości – dwóch cech, które prowadzą do odkrywania nowych horyzontów. „Najlepszy moment, aby dokonać zmiany, zaczyna się w tej chwili” – powtarza.
Jego autentyczność, ciekawość i chęć do podejmowania wyzwań sprawiają, że idealnie wpisuje się w wartości kampanii WSKZ, gdzie jako jej ambasador staje się przewodnikiem w podróży po wiedzę – zachęcając do odważnego otwierania się na nowe doświadczenia i świadomego kreowania własnej przyszłości.
Edukacja dopasowana do Twoich potrzeb
Oferta Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego została stworzona tak, by każdy mógł odnaleźć w niej własną drogę – niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju zawodowego znajduje się obecnie.
Dostępne w jej ramach studia licencjackie stanowią solidny fundament, który pozwala zbudować podstawy pod przyszłą specjalizację oraz zaplanować kolejne etapy edukacyjnej podróży. Naturalnym rozwinięciem tej ścieżki są studia magisterskie – przygotowujące do bardziej wymagających ról zawodowych. A dla osób, które preferują spójną, nieprzerwaną trasę aż do tytułu magistra, Uczelnia oferuje 5-letnie jednolite studia magisterskie.
Nie mniej istotne miejsce w ofercie zajmują studia podyplomowe. To propozycja dla tych, którzy chcą zmienić obecny kierunek kariery, poszerzyć kompetencje lub wyspecjalizować się w wybranej dziedzinie. Obok nich znajdują się studia MBA – skierowane do przyszłych liderów i dyrektorów, nastawionych na doskonalenie sztuki zarządzania.
W ofercie WSKZ pojawiła się też nowość – studia inżynierskie, stworzone z myślą o tych, którzy chcą sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnych technologii.
Studia, które otwierają drzwi do kariery
„Edukacja jest najważniejsza – to jest aktyw, to jest broń, to jest skarb” – podkreśla Przemek Kossakowski. Studia w WSKZ to początek świadomie zaplanowanej podróży, w której wiedza spotyka się z doświadczeniem, a każdy etap nauki staje się kolejnym krokiem ku nowym perspektywom.
Na studentów i słuchaczy Uczelni czeka innowacyjna platforma e-learningowa, zapewniająca całodobowy dostęp do materiałów dydaktycznych opracowanych przez światowych ekspertów. Treści te odpowiadają na aktualne trendy i potrzeby rynku pracy, czyniąc edukację w WSKZ realnym przygotowaniem do wyzwań współczesności.
Uczelnia stawia także na dostępność – elastyczny harmonogram nauki pozwala dostosować tempo przyswajania wiedzy do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu studia w WSKZ można swobodnie łączyć z pracą oraz obowiązkami rodzinnymi.
Każdy ukończony etap nauki to nie tylko satysfakcja, lecz także prestiżowy dyplom lub świadectwo zgodne z wymogami MNiSW – dokument, który otwiera przed absolwentami nowe perspektywy zawodowe.
Teraz jest najlepszy moment, by rozpocząć tę akademicką przygodę – Uczelnia przygotowała wyjątkowy rabat nawet do 40% na kolejne, tańsze studia podyplomowe lub MBA.
Dołącz do wyprawy po wiedzę już dziś na studia-online.pl.
Materiał przygotowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.