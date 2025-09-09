Kierunek: edukacja! Podróż, która zmienia życie

"Wiedza to siła, która zmienia świat" – to motto nowej kampanii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która wraz z ambasadorem Przemkiem Kossakowskim ukazuje naukę jako wyprawę pełną odkryć.

Studia – droga pełna możliwości Kampania „Kierunek edukacja” ma na celu uświadamianie, jak wielką rolę odgrywa nauka w rozwoju osobistym i społecznym. Porównanie kształcenia do eksplorowania nowych lądów jest nieprzypadkowe. „Zdobywanie wiedzy jest jak podróż bez mapy – nigdy nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. Czasem trafiasz na skrzyżowanie, czasem na ślepą uliczkę, ale zawsze wracasz bogatszy” – mówi ambasador. Rozwój zaczyna się od ciekawości Przemek Kossakowski od lat inspiruje, by patrzeć na świat w nieoczywisty sposób i nie bać się wychodzić poza własne ograniczenia. Znany z takich programów jak „Kossakowski. Inicjacja” czy „Down the Road. Zespół w trasie”, pokazuje, że rozwój zaczyna się od odwagi i ciekawości – dwóch cech, które prowadzą do odkrywania nowych horyzontów. „Najlepszy moment, aby dokonać zmiany, zaczyna się w tej chwili” – powtarza. Jego autentyczność, ciekawość i chęć do podejmowania wyzwań sprawiają, że idealnie wpisuje się w wartości kampanii WSKZ, gdzie jako jej ambasador staje się przewodnikiem w podróży po wiedzę – zachęcając do odważnego otwierania się na nowe doświadczenia i świadomego kreowania własnej przyszłości.