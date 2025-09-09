Przejdź do treści
Reklama
materiał promocyjny
9 września 2025
Nauka

Kierunek: edukacja! Podróż, która zmienia życie

9 września 2025
. . mat. pr.
"Wiedza to siła, która zmienia świat" – to motto nowej kampanii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która wraz z ambasadorem Przemkiem Kossakowskim ukazuje naukę jako wyprawę pełną odkryć.

Studia – droga pełna możliwości

Kampania „Kierunek edukacja” ma na celu uświadamianie, jak wielką rolę odgrywa nauka w rozwoju osobistym i społecznym. Porównanie kształcenia do eksplorowania nowych lądów jest nieprzypadkowe.

„Zdobywanie wiedzy jest jak podróż bez mapy – nigdy nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. Czasem trafiasz na skrzyżowanie, czasem na ślepą uliczkę, ale zawsze wracasz bogatszy” – mówi ambasador.

Rozwój zaczyna się od ciekawości

Przemek Kossakowski od lat inspiruje, by patrzeć na świat w nieoczywisty sposób i nie bać się wychodzić poza własne ograniczenia. Znany z takich programów jak „Kossakowski. Inicjacja” czy „Down the Road. Zespół w trasie”, pokazuje, że rozwój zaczyna się od odwagi i ciekawości – dwóch cech, które prowadzą do odkrywania nowych horyzontów. „Najlepszy moment, aby dokonać zmiany, zaczyna się w tej chwili” – powtarza.

Jego autentyczność, ciekawość i chęć do podejmowania wyzwań sprawiają, że idealnie wpisuje się w wartości kampanii WSKZ, gdzie jako jej ambasador staje się przewodnikiem w podróży po wiedzę – zachęcając do odważnego otwierania się na nowe doświadczenia i świadomego kreowania własnej przyszłości.

.mat. pr..

Edukacja dopasowana do Twoich potrzeb

Oferta Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego została stworzona tak, by każdy mógł odnaleźć w niej własną drogę – niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju zawodowego znajduje się obecnie.

Dostępne w jej ramach studia licencjackie stanowią solidny fundament, który pozwala zbudować podstawy pod przyszłą specjalizację oraz zaplanować kolejne etapy edukacyjnej podróży. Naturalnym rozwinięciem tej ścieżki są studia magisterskie – przygotowujące do bardziej wymagających ról zawodowych. A dla osób, które preferują spójną, nieprzerwaną trasę aż do tytułu magistra, Uczelnia oferuje 5-letnie jednolite studia magisterskie.

Nie mniej istotne miejsce w ofercie zajmują studia podyplomowe. To propozycja dla tych, którzy chcą zmienić obecny kierunek kariery, poszerzyć kompetencje lub wyspecjalizować się w wybranej dziedzinie. Obok nich znajdują się studia MBA – skierowane do przyszłych liderów i dyrektorów, nastawionych na doskonalenie sztuki zarządzania.

W ofercie WSKZ pojawiła się też nowość – studia inżynierskie, stworzone z myślą o tych, którzy chcą sprawnie poruszać się w świecie nowoczesnych technologii.

Studia, które otwierają drzwi do kariery

„Edukacja jest najważniejsza – to jest aktyw, to jest broń, to jest skarb” – podkreśla Przemek Kossakowski. Studia w WSKZ to początek świadomie zaplanowanej podróży, w której wiedza spotyka się z doświadczeniem, a każdy etap nauki staje się kolejnym krokiem ku nowym perspektywom.

Na studentów i słuchaczy Uczelni czeka innowacyjna platforma e-learningowa, zapewniająca całodobowy dostęp do materiałów dydaktycznych opracowanych przez światowych ekspertów. Treści te odpowiadają na aktualne trendy i potrzeby rynku pracy, czyniąc edukację w WSKZ realnym przygotowaniem do wyzwań współczesności.

Uczelnia stawia także na dostępność – elastyczny harmonogram nauki pozwala dostosować tempo przyswajania wiedzy do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu studia w WSKZ można swobodnie łączyć z pracą oraz obowiązkami rodzinnymi.

Każdy ukończony etap nauki to nie tylko satysfakcja, lecz także prestiżowy dyplom lub świadectwo zgodne z wymogami MNiSW – dokument, który otwiera przed absolwentami nowe perspektywy zawodowe.

Teraz jest najlepszy moment, by rozpocząć tę akademicką przygodę – Uczelnia przygotowała wyjątkowy rabat nawet do 40% na kolejne, tańsze studia podyplomowe lub MBA.

Dołącz do wyprawy po wiedzę już dziś na studia-online.pl.

Materiał przygotowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.

materiał promocyjny

Reklama

Czytaj także

null
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Piotr Rzymski
02.09.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Kraj

Karol, który chce być Donaldem. Zauroczeni Nawrockim mogą się jeszcze rozczarować tą podróbką

Pręży bicepsy, lubi pokrzykiwać, obcesowo traktuje przeciwników. To wystarczyło, żeby Karol Nawrocki podbił serca rozkochanej w Trumpie polskiej prawicy. Tylko że nawet najlepsza podróbka nigdy nie zastąpi oryginału.

Rafał Kalukin
04.09.2025
null
Świat

Wielka afera z kryptowalutami. Już za miesiąc 38-letni ślusarz z Brzeclawia wywróci czeski rząd?

Gigantyczna afera z kryptowalutami w tle praktycznie przesądziła o porażce koalicji rządzącej w wyborach, do których Czesi pójdą za miesiąc.

Aleksander Kaczorowski
06.09.2025
null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Świat

Podróże z „Polityką”. Uzbekistan bez owijania w bawełnę. W tle trwa wielka gra geopolityczna

Oczarowani uzbeckimi atrakcjami turyści mogą się nie zorientować, że podróżują po kraju, w którym obywatele nie mogą swobodnie wypowiadać swoich opinii, nie ma partii opozycyjnych, a media są pod kontrolą reżimu.

Agnieszka Lichnerowicz
09.09.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski: będzie uczciwie? Bywa absurdalnie. Walka zapowiada się ostra

Już za miesiąc 84 młodych pianistów z całego świata rozpocznie zmagania na 19. Konkursie Chopinowskim. W jakim stanie powita go polska pianistyka i czy jest szansa, by uczestników oceniano w pełni uczciwie?

Dorota Szwarcman
07.09.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
Pokaż więcej
Reklama