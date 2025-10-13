„To się w głowie nie mieści” o psychologii. Tych ekspertów warto posłuchać!

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego zaprasza do wzięcia udziału w kampanii edukacyjnej, w której eksperci psychologii odkryją przed słuchaczami tajniki ludzkiego umysłu w cyklu bezpłatnych podcastów.

Podróż w głąb ludzkiego umysłu, czyli jak psychologia towarzyszy ludziom każdego dnia.

Podejmowane decyzje rzadko kiedy są pozostawione przypadkowi – wynikają z głęboko zakorzenionych mechanizmów ludzkiego umysłu. Psychologia bada te zjawiska, będąc jednocześnie nieodłącznym elementem codzienności. Tłumaczy jak emocje kształtują relacje, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość i udowadnia, jak złożoną i niezwykłą istotą jest człowiek.

Z potrzeby lepszego poznania człowieka narodziła się akcja „To się w głowie nie mieści” realizowana przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Poprzez cykl bezpłatnych podcastów współtworzonych z wybitnymi polskimi psychologami i pedagogami WSKZ zachęca do refleksji nad ludzką naturą, emocjami i decyzjami oraz tym, jak poprzez przekonania ludzie kształtują rzeczywistość dookoła siebie.

Kim jest gospodarz podcastów „To się w głowie nie mieści”?

Prowadzący cyklu podcastów, dr hab. Artur Ziółkowski wraz z zaproszonymi gośćmi postara się odkryć przed słuchaczami tajniki ludzkiego umysłu. Swoją działalność naukową koncentruje wokół psychologii sportu, nauk o kulturze fizycznej, a także neuropsychologii.

Jako Dyrektor Instytutu Psychologii oraz członek kadry Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego prowadzi zajęcia z zakresu psychologii. Jednocześnie reprezentuje instytucję na konferencjach i spotkaniach naukowych, które uczelnia organizuje lub wspiera merytorycznie. Jest autorem ponad 80 prac badawczych opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych.

Dr Ziółkowski aktywnie angażuje się w życie uczelni i reprezentuje ją podczas akademickich eventów. W trakcie konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w obliczu współczesnych zagrożeń”, 25 września w Auli DODN we Wrocławiu wygłosił referat poświęcony dobrostanowi psychicznemu nauczycieli.