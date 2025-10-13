Przejdź do treści
13 października 2025
„To się w głowie nie mieści” o psychologii. Tych ekspertów warto posłuchać!

13 października 2025
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego zaprasza do wzięcia udziału w kampanii edukacyjnej, w której eksperci psychologii odkryją przed słuchaczami tajniki ludzkiego umysłu w cyklu bezpłatnych podcastów.

Podróż w głąb ludzkiego umysłu, czyli jak psychologia towarzyszy ludziom każdego dnia.

Podejmowane decyzje rzadko kiedy są pozostawione przypadkowi – wynikają z głęboko zakorzenionych mechanizmów ludzkiego umysłu. Psychologia bada te zjawiska, będąc jednocześnie nieodłącznym elementem codzienności. Tłumaczy jak emocje kształtują relacje, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość i udowadnia, jak złożoną i niezwykłą istotą jest człowiek.

Z potrzeby lepszego poznania człowieka narodziła się akcja „To się w głowie nie mieści” realizowana przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Poprzez cykl bezpłatnych podcastów współtworzonych z wybitnymi polskimi psychologami i pedagogami WSKZ zachęca do refleksji nad ludzką naturą, emocjami i decyzjami oraz tym, jak poprzez przekonania ludzie kształtują rzeczywistość dookoła siebie.

Kim jest gospodarz podcastów „To się w głowie nie mieści”?

Prowadzący cyklu podcastów, dr hab. Artur Ziółkowski wraz z zaproszonymi gośćmi postara się odkryć przed słuchaczami tajniki ludzkiego umysłu. Swoją działalność naukową koncentruje wokół psychologii sportu, nauk o kulturze fizycznej, a także neuropsychologii.

Jako Dyrektor Instytutu Psychologii oraz członek kadry Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego prowadzi zajęcia z zakresu psychologii. Jednocześnie reprezentuje instytucję na konferencjach i spotkaniach naukowych, które uczelnia organizuje lub wspiera merytorycznie. Jest autorem ponad 80 prac badawczych opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych.

Dr Ziółkowski aktywnie angażuje się w życie uczelni i reprezentuje ją podczas akademickich eventów. W trakcie konferencji „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w obliczu współczesnych zagrożeń”, 25 września w Auli DODN we Wrocławiu wygłosił referat poświęcony dobrostanowi psychicznemu nauczycieli.

Polska myśl psychologiczna w kampanii „To się w głowie nie mieści”

Wśród zaproszonych gości znaleźli się uznani profesorowie, doktorzy i wykładowcy akademiccy, którzy swoją działalnością od lat przyczyniają się do rozwoju psychologii w Polsce.

Rozmówcami prof. Ziółkowskiego będą m.in.:

  • dr hab. Mariusz Jędrzejko – pedagog specjalny i społeczny, logoterapeuta, profesor w Instytucie Psychologii WSKZ. Autor ponad 200 publikacji naukowych poświęconych problematyce patologii społecznych i uzależnień. Pasjonat antropologii współczesności. W podcaście poszuka odpowiedzi na pytanie: Czy żyjemy w epoce uzależnień?
  • zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl – jego dorobek obejmuje ponad czterysta publikacji z zakresu psychologii społecznej, psychopatologii, socjologii i pedagogiki. Wieloletni dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w tematyce psychopatii, przestępczości i resocjalizacji, a słuchaczom podcastu opowie o mrocznej stronie człowieczeństwa – psychopatii, narcyzmie i terapii „zła”.
  • dr hab. Michał Białek – psycholog i profesor związany z Instytutem Psychologii UWr. Bada sądy i procesy podejmowania decyzji – od wyborów moralnych i rozumowania, po dylematy między korzyściami natychmiastowymi a odroczonymi w czasie. W podcaście opowie słuchaczom więcej o moralności jako narzędziu współpracy.

Poznaj wszystkich gości podcastu na: https://studia-online.pl/podcasty-psychologiczne.

Studia psychologiczne w WSKZ – bogata oferta edukacyjna

W kampanii „To się w głowie nie mieści” zaproszeni eksperci podejmują próbę popularyzacji nauk psychologicznych, które mogą posłużyć jako narzędzie do odkrywania tajemnic ludzkiej natury. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego nie tylko dostarcza słuchaczom wiedzę w formie podcastu, ale przede wszystkim oferuje wysokiej jakości studia licencjackie i podyplomowe z psychologii.

W propozycji uczelni wyróżniają się studia takie jak: psychologia kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, czy psychologia sądowa oraz podyplomowe kształcenie na psychotraumatologii, psychodietetyce, psychologii klinicznej i psychoterapii, jak i seksuologii klinicznej.

W WSKZ studia odbywają się z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, co oznacza, że student ma dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne. Opracowują je członkowie kadry uczelni – wykładowcy i praktycy z doświadczeniem, z Polski oraz zagranicy.

Studia z psychologii otworzą Ci drzwi do świata myśli i emocji – poznaj szczegóły na studia-online.pl.

Materiał przygotowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.

