Czy inwestycja w edukację się opłaca?

Inwestycja – w świecie zdominowanym przez krótkoterminowe cele – w coś, co może przynieść profity dopiero za kilkadziesiąt lat, wydaje się działaniem niedorzecznym.

W debacie publicznej dominuje narracja o wysokich kosztach edukacji. Skupiona jest ona przede wszystkim na problemach, brakach i niedostosowaniu systemu. Edukacja w tym ujęciu traktowana jest jako wydatek budżetowy, który należy optymalizować.

A gdyby tak poszukać w słowniku innego słowa jako synonimu „edukacji”? W miejsce rzeczownika „koszt” wpisać „inwestycję”. Wówczas teza brzmiałaby: „edukacja to inwestycja”.

Edukacja ≠ koszt → Edukacja = inwestycja

Tak, edukacja pociąga za sobą koszty, ale dokładnie w taki sam sposób, w jaki są one wpisane w każdą inną inwestycję. Ile kosztowałoby jej zaniechanie?

Rola edukacji ulega transformacji. Tradycyjny model, skupiony na zapamiętywaniu faktów, staje się niewystarczający. Kluczowe staje się nie to, CZEGO się uczymy, ale JAK i PO CO. Społeczne koszty braku działań dostosowanych do trwającej transformacji – albo ciągłego ograniczania inwestycji w edukację, zwłaszcza na poziomie szkoły podstawowej – mogą być ogromne. A ich ciężar odczują przede wszystkim przyszłe pokolenia. Społeczeństwo i rynek pracy zgłaszają bowiem rosnące zapotrzebowanie na dorosłych, którzy potrafią myśleć samodzielnie i niestereotypowo, kreować nowe koncepcje i rozwiązywać złożone problemy we współpracy z innymi. Raport „Przyszłość edukacji, Scenariusze 2046” Infuture Institute potwierdza, że kluczowe czynniki zmian to innowacyjność, kreatywność oraz holistyczna spójność. Edukacja musi balansować kulturę indywidualizmu z kulturą współpracy – rozwijać zarówno samodzielne myślenie, jak i umiejętność pracy zespołowej. Chodzi o zdolność adaptacji w świecie, w którym sztuczna inteligencja automatyzuje rutynowe zadania, a także o inteligencję emocjonalną, zarządzanie sobą w czasie i odporność psychiczną w obliczu przeciążenia informacjami. Szkoła podstawowa to miejsce, gdzie te fundamenty muszą być budowane.

Inne dane ekonomiczne potwierdzają rentowność inwestowania w edukację. Raport „Catalyzing Education 4.0” wykazuje, że każdy 1 dolar zainwestowany w edukację dziecka przynosi średnio 5 dolarów zwrotu w ciągu jego życia. Szacuje się, że inwestowanie w samą tylko umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów może dodać do globalnego PKB kwotę 2,54 biliona dolarów.

To jest zysk, który jest możliwy do osiągnięcia. A co jest po stronie strat spowodowanych niewystarczającym inwestowaniem w edukację?

Koszt pierwszy: nierówności społeczne

Gdyby szkoła nie była powszechna, jak miało to miejsce przed wiekami, dostęp do niej miałyby wyłącznie elity. Mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której potencjał rozwojowy dziecka byłby z góry zdeterminowany przez status społeczny i ekonomiczny jego rodziców. To właśnie szkoła publiczna, mimo wszystkich swoich wad, wciąż pozostaje głównym mechanizmem wyrównywania szans. To w niej spotykają się dzieci z różnych domów, o różnym kapitale kulturowym i ekonomicznym.

Brak inwestycji w system publiczny doprowadziłby do tego, że różnica między jakością kształcenia w szkołach publicznych a prywatnych zamieniłaby się w przepaść. Cofnęłoby to nas do realiów społeczeństwa klasowego, w którym większość traci szansę na awans społeczny.

Koszt drugi: regres gospodarczy i utrata kadr

Polska nie ma bogatych zasobów naturalnych. Największym potencjałem są obywatele. Mamy świetne kadry – dobrze wykwalifikowanych i pracowitych ludzi. Potwierdzają to innowacje na skalę światową – takie jak te, o których mowa w kampanii „We did it in Poland”: mObywatel, Blik, InPost, ElevenLabs. Dla zagranicznych inwestorów ważna jest jakość naszych kadr.

Gdyby zabrakło powszechnej szkoły podstawowej, wielu młodych dorosłych byłoby nieprzygotowanych pod względem ogólnego potencjału. Nie chodzi tu nawet o umiejętności ściśle zawodowe, ale o samą bazę, czyli zdolności kognitywne, umiejętność rozumowania, myślenia i liczenia. Szkoła je rozwija, zapewniając podstawę do dalszego rozwoju.

Inwestycja w edukację podstawową to inwestycja o najdłuższym horyzoncie czasowym. Efekty decyzji podjętych (lub zaniechanych) wobec dzisiejszych pierwszoklasistów zaobserwujemy za 15-20 lat. Wymaga to od decydentów myślenia strategicznego, wykraczającego poza horyzont jednej kadencji parlamentarnej.

Raport „Nauka i szkolnictwo wyższe a PKB”, przygotowany z inicjatywy Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, udowadnia, że każda złotówka zainwestowana w badania naukowe w Polsce przynosi zwrot od 8 do 13 złotych w postaci wyższego PKB. Badania wykazały, że miasta posiadające ośrodki akademickie rozwijają się nawet o 30% szybciej niż te, które ich nie mają. Potrzebne są szkoły podstawowe, gdzie rozbudza się w dzieciach pasje do zadawania pytań i samodzielnego szukania odpowiedzi.