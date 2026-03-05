Kartka papieru kontra algorytm. Czy nauczyciele oddają pole AI?

Sztuczna inteligencja weszła do polskich szkół bez pukania. Jest w telefonach uczniów, w przeglądarkach, na komputerach.

I – jak pokazują najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie Epson w ośmiu krajach Europy – także w rozwiązaniach zadań domowych, choć paradoksalnie… wyniki klasówek i egzaminów są coraz słabsze. A może to nie paradoks tylko konsekwencja odejścia od analogowych metod nauczania? Badanie objęło 1624 nauczycieli z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoch, a jego autorzy pytali nie tylko o AI, lecz także o miejsce papierowych podręczników, ćwiczeń i kart pracy w cyfryzującej się szkole. Dla wielu pedagogów to właśnie one są dziś przeciwwagą dla „drogi na skróty”, którą kusi sztuczna inteligencja. Z raportu „Powrót do podstaw: ochrona kluczowych kompetencji w erze AI” wynika, że 78 proc. nauczycieli w Polsce obserwuje wykorzystywanie narzędzi AI przy odrabianiu prac domowych i w czasie lekcji, a w całej badanej grupie ponad połowa pedagogów (58 proc.) uważa, że gdy uczniowie korzystają ze sztucznej inteligencji do wykonywania zadań, ma to negatywny wpływ na ich naukę. To nie jest delikatny niepokój – to sygnał alarmowy. Jednocześnie zdecydowana większość polskich nauczycieli (86 proc.) podkreśla, że tradycyjne zasoby edukacyjne – papierowe ćwiczenia, zeszyty, karty pracy – stanowią fundament rozwoju umiejętności czytania, pisania i liczenia, a 84 proc. uważa je za niezbędne do utrwalania tych kompetencji mimo postępu technologii. Innymi słowy: bez długopisu i kartki trudno mówić o solidnych podstawach, na których uczniowie mogliby mądrze korzystać z AI.

Nauka „na skróty” i rachunek, który płaci się później W polskich szkołach coraz częściej widać zjawisko, które nauczyciele nazywają wprost: pójście na łatwiznę, uczenie się na skróty. Polska jest tu w niechlubnej czołówce – razem z Holandią aż 69 proc. pedagogów wskazuje, że wykorzystywanie AI do zadań osłabia efektywność procesu przyswajania wiedzy. Prawie trzy czwarte nauczycieli z badanych krajów (73 proc.) obawia się, że nadmierne poleganie na sztucznej inteligencji zmniejsza zdolność uczniów do wykrywania fałszywych informacji i krytycznego myślenia. Co to oznacza w praktyce? 62 proc. nauczycieli w Polsce zauważa spadek wyników prac klasowych i egzaminów. Kiedy uczniowie nie mogą skorzystać z AI, mają trudności z samodzielnym przyswajaniem wiedzy i jej prezentowaniem. Algorytm podpowiada odpowiedź, ale rozleniwia, zupełnie nie uczy drogi do niej. Praca na papierze – od rozwiązywania zadań w zeszycie po pisanie dłuższych wypowiedzi – wymaga natomiast przejścia całego procesu: zrozumienia polecenia, zaplanowania odpowiedzi, zapisania jej i poprawienia błędów, których żadna aplikacja tu nie zamaskuje. Na liście kluczowych umiejętności Nowej Podstawy Programowej MEN są zarówno kompetencje cyfrowe, jak i krytyczne myślenie. Zgadza się to z oceną ekspertów cytowanych w raporcie – umiejętność pracy z AI powinna zawierać nie tylko umiejętność wpisania trafnego polecenia w okno czatu, lecz zdolność łączenia wyników generowanych przez maszynę z własną refleksją i osądem.

Szkoła bez koloru i bez drukarki Wnioski z badań dobrze rezonują z codziennością polskich szkół. Mgr Agnieszka Dorada, nauczycielka wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego w państwowej szkole podstawowej we Wrocławiu, nie ma wątpliwości: problemem nie jest sama technologia, lecz brak równowagi. – W wielu szkołach druk jest limitowany, a urządzenia są przestarzałe. Problemem bywa też koszt, nierzadko pokrywany składkowo przez rodziców. Dominują drukarki czarno-białe, więc zdarzają się absurdy: uczymy kolorów na języku obcym z czarno-białych kart pracy – mówi. Także z raportu wynika, że 36 proc. nauczycieli w Polsce wskazuje na niewystarczającą liczbę urządzeń drukujących w swoich placówkach, a w całej europejskiej próbie ponad dwie trzecie badanych (68 proc.) uważa, że decydenci powinni pamiętać o drukarkach przy podejmowaniu decyzji dotyczących poprawy jakości edukacji. To nie jest nostalgiczna obrona papieru. To postulat infrastrukturalny. Inicjatorka badania, Agata Zbrożek-Kościelny z Epson – producenta urządzeń drukujących w technologii atramentowej – podkreśla, że dostęp do materiałów drukowanych to dziś kwestia wyrównywania szans. – Jeśli chcemy, by uczniowie rozwijali fundamenty – czytanie, pisanie, liczenie – musimy zapewnić im realne narzędzia. Nowoczesne rozwiązania druku pozwalają szkołom ograniczać koszty i wpływ na środowisko, a jednocześnie zwiększać dostępność materiałów – wskazuje. Ekonomiczne i ekologiczne rozwiązania w praktyce oznaczają mniej przestojów, niższe koszty eksploatacji i możliwość drukowania większej liczby materiałów edukacyjnych bez stresu finansowego. W efekcie uczniowie częściej dostają do ręki papierowe karty pracy, mapy, wykresy czy teksty źródłowe, z którymi muszą „zmierzyć się” sami, a nie tylko przewinąć je na ekranie.