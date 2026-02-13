Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marcin Rotkiewicz
Marcin Rotkiewicz
13 lutego 2026
Nauka

Nie wygrałeś na genetycznej loterii? Nie szkodzi, życie może przedłużyć zdrowa dieta

13 lutego 2026
Analiza danych ponad stu tysięcy osób pozwoliła oszacować, ile lat życia można zyskać dzięki przestrzeganiu zdrowych wzorców żywieniowych. Analiza danych ponad stu tysięcy osób pozwoliła oszacować, ile lat życia można zyskać dzięki przestrzeganiu zdrowych wzorców żywieniowych. Anna Pelzer / Unsplash
Analiza danych ponad stu tysięcy osób pozwoliła oszacować, ile lat życia można zyskać dzięki przestrzeganiu zdrowych wzorców żywieniowych. Korzyści okazały się niezależne od tego, czy ktoś nosi w sobie geny sprzyjające długowieczności.

Stwierdzenie, że zdrowe odżywianie sprzyja dłuższemu życiu, brzmi jak truizm. Poza tym: co to dokładnie znaczy „sprzyja”? Dotychczasowe badania skupiały się głównie na ryzyku względnym, czyli podawały, o ile procent spada prawdopodobieństwo zgonu. Międzynarodowy zespół naukowców postanowił pójść o krok dalej i wyrazić korzyści z diety w „walucie” znacznie bardziej przemawiającej do wyobraźni: w latach życia zyskanych dzięki zdrowszemu jedzeniu.

Czytaj także: Czy istnieje zdrowa dieta?

Pięć modeli żywienia, sto tysięcy osób

Żeby to zrobić, badacze wzięli pod lupę informacje uzyskane od prawie 104 tys. dorosłych Brytyjczyków, których losy śledzono przez ponad 10 lat (w tym okresie odnotowano 4314 zgonów). Głównym celem naukowców było sprawdzenie, czy występuje wyraźna korelacja między śmiertelnością a stopniem przestrzegania pięciu najzdrowszych modeli żywienia: Alternatywnego Indeksu Zdrowego Odżywiania (AHEI-2010), alternatywnej diety śródziemnomorskiej (AMED), indeksu zdrowej diety roślinnej (hPDI), diety DASH (stosowanej w prewencji nadciśnienia) oraz diety obniżającej ryzyko cukrzycy (DRRD). Choć każdy z nich kładzie nacisk na nieco inne grupy produktów, łączy je wspólny mianownik: wysokie spożycie warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i orzechów przy jednoczesnym ograniczeniu cukrów prostych i mięsa czerwonego czy przetworzonego.

Wyniki analiz, opublikowane na łamach najnowszego wydania „Science Advances”, dostarczają optymistycznych wniosków. Osoby, które najściślej trzymały się zasad jednego z modeli (czyli 20 proc. uczestników z najlepszym rezultatem), miały o 18 do 24 proc. niższe ryzyko zgonu w porównaniu z grupą o najgorszych nawykach żywieniowych. Ale badacze przeliczyli te statystyki na bardziej obrazowy wskaźnik: 45-letni mężczyźni o najzdrowszym jadłospisie zyskiwali średnio od 1,9 do 3,0 lat życia. W przypadku kobiet w tym samym wieku zysk ten wynosił od 1,5 do 2,3 roku. Choć wszystkie analizowane diety przynosiły wymierne korzyści, palmę pierwszeństwa dzierżyły dwa specyficzne warianty. U mężczyzn najsilniejszy efekt ochronny i największy zysk w długości życia wykazała dieta ukierunkowana na redukcję ryzyka cukrzycy (DRRD), natomiast u kobiet najkorzystniejsza okazała się alternatywna dieta śródziemnomorska (AMED).

Czytaj także: Śmieciowe jedzenie zwiększa ryzyko depresji

Nawyki a geny

Kluczowym elementem analizy było jednak zestawienie nawyków żywieniowych z uwarunkowaniami genetycznymi. Naukowcy wykorzystali do tego tzw. wskaźnik ryzyka poligenicznego (PRS – Polygenic Risk Score), oparty na wariantach genetycznych powiązanych z długowiecznością, aby podzielić uczestników na grupy o niskim, średnim i wysokim potencjale genetycznym do dłuższego życia. Okazało się, że pozytywny wpływ diety jest widoczny i istotny statystycznie niezależnie od tego, czy dana osoba posiadała „dobre”, czy „złe” geny. Oznacza to, że zdrowy jadłospis przynosi korzyści każdemu, nie tylko szczęściarzom z korzystnym DNA. Co więcej, w przypadku diety przeciwcukrzycowej (DRRD) zaobserwowano, że jej wpływ na redukcję śmiertelności był wręcz nieco silniejszy u osób z genetyczną predyspozycją do krótszego życia. Sugeruje to, że odpowiednia strategia żywieniowa może być skutecznym narzędziem kompensującym gorsze uwarunkowania dziedziczne.

Mechanizmy stojące za tymi wynikami są złożone, ale autorzy wskazują na kilka możliwych wyjaśnień. Dieta DRRD, która wykazała najsilniejszy związek z obniżeniem śmiertelności ogólnej, kładzie duży nacisk na niski indeks glikemiczny i wysoką podaż błonnika. Poprawa wrażliwości na insulinę (czyli sprawności metabolizowania cukru) może odgrywać tu decydującą rolę, zapobiegając nie tylko cukrzycy, ale także chorobom sercowo-naczyniowym i nowotworom, co bezpośrednio przekłada się na dłuższe życie. Ponadto wszystkie brane pod uwagę modele żywieniowe obfitują w błonnik, flawonoidy i inne przeciwutleniacze. Składniki te wspólnie przyczyniają się do redukcji przewlekłych stanów zapalnych oraz utrzymania homeostazy mikrobioty jelitowej. Szczególnie istotna wydaje się rola tego pierwszego składnika – w analizie poszczególnych elementów diety to właśnie spożycie błonnika wykazywało najsilniejszą odwrotną korelację ze śmiertelnością.

Wybierz zdrowy styl życia, żyj dłużej

Autorzy pracy zachowują jednak niezbędną w nauce ostrożność, wskazując na ograniczenia swojego badania. Informacje o diecie zbierano na podstawie ankiet, w których uczestnicy szczegółowo wyliczali produkty spożyte w ciągu minionej doby. Choć wiarygodność tej metody została zweryfikowana względem biomarkerów, wciąż może być obarczona błędem subiektywnej oceny czy lukami w pamięci. Ponadto dane te gromadzono jedynie na początku obserwacji, co oznacza, że badanie nie uwzględniało zmian nawyków żywieniowych, które mogły nastąpić w ciągu dekady. Istotnym ograniczeniem jest również homogeniczność grupy badawczej – analiza genetyczna ograniczyła się wyłącznie do osób pochodzenia europejskiego, co sprawia, że nie można jej automatycznie ekstrapolować na inne populacje o odmiennej strukturze etnicznej. Mimo to uzyskane wyniki silnie przemawiają za tym, że modyfikacja stylu życia pozostaje potężnym i dostępnym narzędziem w walce o długowieczność, potencjalnie niwelującym niekorzystne dziedzictwo genetyczne.

Marcin Rotkiewicz

Marcin Rotkiewicz

Absolwent dziennikarstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Knight Science Journalism Program w Massachusetts Institute of Technology. Popularyzuje wiedzę przede wszystkim na temat biotechnologii, ewolucji naczelnych i neuronauki. Interesuje się również teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Grand Press w kategoriach dziennikarstwo specjalistyczne i publicystyka. Autor wywiadów rzek: z prof. Jerzym Vetulanim „Mózg i błazen” oraz z prof. Bogdanem Wojciszke „Homo nie całkiem sapiens”. Napisał również „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”, za którą otrzymał nagrodę redaktorów portalu Mądre Książki. Dziennikarz działu Nauka/projektpulsar.pl.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Nauka

  1. Życie w mieście zmienia mózg. „Urban brain” funduje nam depresję, stany lękowe i nie tylko

    Kamil Nadolski

  2. Od foliarza do sabotażysty. Turborak, ukryte terapie i BigPharma w służbie Rosji. Potraktujmy to poważnie

    Piotr Rzymski

  3. Wirus Nipah i wszystko, co musisz o nim wiedzieć. Strach ma wielkie oczy?

    Piotr Rzymski

  4. Koniec społeczeństwa, rozpad jednostki. Nie jesteśmy w Polsce wyjątkowi, ale przeżywamy to po swojemu

    Edwin Bendyk

  5. Taki mózg, że głowa mała! Einsteina był mniejszy od średniej. Ewolucja dziwnie to wymyśliła

    Marcin Ryszkiewicz

Czytaj także

null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Kraj

Węzeł sądowy. To może być ostatnia szansa na zmianę systemu Ziobry. Uda się? W tym tunelu światła nie widać

Po ponad dwóch latach od upadku rządów PiS system, który w wymiarze sprawiedliwości stworzył Zbigniew Ziobro, trzyma się mocno. Jego gwarantem jest prezydent Nawrocki. Ustawy proponowane przez ministra Żurka to chyba ostatnia próba zmiany.

Ewa Siedlecka
12.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną