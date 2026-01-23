Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Rolecki
Michał Rolecki
23 stycznia 2026
Nauka

Pogodowy armagedon w USA. Ostrzeżenia dla 160 milionów ludzi

23 stycznia 2026
Zima w Filadelfii Zima w Filadelfii James Lewis / Unsplash
Pogoda na innych kontynentach zwykle nie przykuwa naszej uwagi, o ile nie jest katastrofalna. Tym razem aż 33 stany USA może sparaliżować atak zimy i burze przynoszące rekordowe opady śniegu na północy i mrozy na południu kraju.

Amerykańska służba meteorologiczna National Weather Service (NWS) ostrzega przed gwałtowną zmianą pogody w piątek (23 stycznia). Obszar objęty ostrzeżeniem jest niezwykle rozległy i obejmuje aż 33 stany. Łącznie zamieszkuje je ponad połowa mieszkańców USA, bo aż 160 mln ludzi. Jedenaście stanów ogłosiło stan sytuacji nadzwyczajnej. Obszar objęty ostrzeżeniem rozciąga się od Gór Skalistych po Wschodnie Wybrzeże.

O niebezpieczeństwie informowała także ambasada RP. Zaapelowała, by śledzić komunikaty pogodowe oraz ostrzeżenia wydawane przez miejscowe władze.

Czytaj także: Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Ten atak zimy spowodują rozbudowany nad Kanadą wyż, który niesie arktyczne powietrze, oraz niż powstały nad Nowym Meksykiem i Teksasem. Rozdzielający je front atmosferyczny będzie od piątku do poniedziałku przesuwał się na północny wschód, przynosząc na południu opady marznącego deszczu, w centrum deszczu ze śniegiem, a na północy śniegu. Na północnym wschodzie od Bostonu przez Nowy Jork i Filadelfię po Waszyngton spodziewane są największe od kilku lat opady śniegu.

Czy pół Stanów stanie w korkach?

Najtrudniejsze warunki służby przewidują na południu kraju, którego mieszkańcy nie są przyzwyczajeni do zimowych warunków, nie jest też do nich przystosowana lokalna infrastruktura. Teksańczycy pamiętają, atak zimy w 2021 r., gdy marznący deszcz i wiatr zrywały linie energetyczne, co pozostawiło miliony mieszkańców tego stanu bez prądu. Mróz rozsadzał też rury wodociągowe i wywołał przerwy w dostawie wody.

Amerykanie do nadciągającego ataku zimy przygotowują się już od kilku dni. Gromadzą zapasy żywności i wody. Z półek sklepowych znika też sól do posypywania lokalnych dróg i chodników.

Spływające z północy arktyczne powietrze przyniesie gwałtowny spadek temperatur, zwłaszcza w północnych stanach USA. Silny wiatr dodatkowo obniży temperaturę odczuwalną nawet do –46 st. C. Amerykanie ostrzegani są od kilku dni przez służby i władze, by chronili się przed utratą ciepła, przemarznięciem i odmrożeniami.

Meteorolodzy NWS Rich Otto i Tony Fracasso powiedzieli stacji telewizyjnej CBS, że „w szczycie tej burzy podróże będą niemal niemożliwe”. Od Gór Skalistych na zachodzie po Wirginię Zachodnią na południowym wschodzie i Boston na północnym wschodzie może spaść ponad stopa, czyli ponad 30 cm śniegu. Taka ilość zatrzymuje ruch samochodów osobowych i sprawia, że trudność z poruszaniem się zaczynają mieć nawet pojazdy cięższe.

Także linie lotnicze przygotowują się do opóźnień i odwołanych lotów. Niektóre z nich zaoferowały pasażerom możliwość darmowych zmian rezerwacji terminów lotów.

Arktyczne temperatury już od kilku dni utrzymują się w Kanadzie. Tam ostrzeżenia dotyczą opadów śniegu na wschodzie Quebecu, przez Ontario po Nową Funlandię i Labrador oraz prowincje atlantyckie: Nowy Brunszwik, Nową Szkocję i Wyspę Księcia Edwarda.

Czytaj także: Huraganowe wiatry, oblodzenia, brak prądu. „Bombowy cyklon” przyniósł Ameryce zimę stulecia

Atak zimy, czyli gdy wir polarny słabnie

Takie „ataki zimy”, gdy z Arktyki napływa zimne powietrze, nie są niczym niezwykłym na kontynencie północnoamerykańskim. Przyzwyczajeni są do nich Kanadyjczycy. Amerykanów chroni przed nimi zwykle dominująca na niższych szerokościach geograficznych cyrkulacja zachodnia. Niesie masy powietrza o umiarkowanych temperaturach (zwanego polarnym) znad Pacyfiku przez Góry Skaliste nad Atlantyk.

Te masy powietrza: arktyczną i polarną, rozdziela prąd strumieniowy wiejący zwykle na wysokości kilkunastu kilometrów z zachodu na wschód, napędzany przez masy powietrza krążące w niżu atmosferycznym wokół bieguna, zwane „wirem polarnym”.

Zdarza się jednak, że prąd strumieniowy słabnie, co otwiera arktycznym masom powietrza drogę na południe. Amerykanie mówią wtedy czasem o „wirze polarnym” (polar vortex), co jest nieporozumieniem. Jest bowiem dokładnie odwrotnie, szarża arktycznego powietrza na południe następuje, gdy wir polarny słabnie lub całkiem zanika, a wraz z nim prąd strumieniowy słabnie i wędruje daleko na południe.

Czytaj także: Gwałtowna zima w USA, wiry arktyczne i prądy strumieniowe

W Europie takie zjawisko rzadziej przynosi ataki zimy. Od zachodu ogrzewa ją Prąd Zatokowy (Golfsztrom) niosący ciepłe zwrotnikowe wody na północny wschód. Po drugie, od spływu arktycznego powietrza z północnego zachodu chronią nas częściowo Góry Skandynawskie. Arktyczne powietrze może napłynąć nad Europę w zasadzie tylko z północnego wschodu lub ze wschodu. Co zresztą ma miejsce w ostatnich dniach stycznia – właśnie z powodu zaniku wiru polarnego.

Zwykle regułą jest to, że mroźna zima w USA przynosi łagodniejsze warunki Europie. Jednak od reguł zdarzają się wyjątki i tym razem nie zanosi się na szybkie ocieplenie. Przynajmniej nie w Polsce.

Michał Rolecki

Michał Rolecki

Absolwent wydziału neofilologii UW i Interdyscyplinarnego studium kształcenia tłumaczy (IPSKT) tej samej uczelni. Anglista i tłumacz, którego od dziecka interesowało, jak wszystko działa. Pracował w redakcji „Acta Neurobiologiae Experimentalis” (periodyku wydawanego przez Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego), o nauce pisze od 2013 r. – najpierw w „Gazecie Wyborczej”, potem w portalu Sztucznainteligencja.org.pl (prowadzonym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB), miesięczniku „Focus”, a obecnie w OKO.press i Polityce.pl.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Nauka

  1. Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

    Paweł Walewski

  2. Jak naprawdę działają leki na ADHD? Naukowcy odkryli, że zupełnie inaczej niż sądzono

    Marcin Rotkiewicz

  3. To mózg zamyka nas w „bańkach”? Ludzie wiele poświęcą, by go odciążyć. Czasem nawet życie

    Katarzyna Kaczorowska

  4. Zima w pełni, spadło nawet pół metra śniegu. Co nas czeka w najbliższych dniach?

    Michał Rolecki

  5. AI sprawdziła pół miliarda związków chemicznych w jeden dzień. To może być przełom

    Marcin Rotkiewicz

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną