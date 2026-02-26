Cyfrowe obywatelstwo: jak zapewnić do niego dostęp seniorom?

Postępująca cyfryzacja usług publicznych, finansowych i zdrowotnych oznacza wygodę, oszczędność czasu i większą samodzielność. Jednak dla część osób w wieku 60+ to bariera, która pogłębia wykluczenie społeczne i ogranicza dostęp do podstawowych praw obywatelskich.

Wykluczenie cyfrowe osób starszych bywa często sprowadzane do braku kompetencji technicznych. W rzeczywistości problem ma znacznie szerszy wymiar. Obejmuje nie tylko trudności w obsłudze smartfona czy komputera, lecz także brak zaufania do technologii, lęk przed popełnieniem błędu, obawy o bezpieczeństwo danych oraz poczucie, że świat cyfrowy „nie jest dla nich”. To również poczucie zależności od osób trzecich – rodziny czy sąsiadów – które podważa ich sprawczość i samodzielność.

Konsekwencje są bardzo konkretne: utrudniony dostęp do e-usług publicznych, takich jak e-recepty, Internetowe Konto Pacjenta, ePUAP czy bankowość elektroniczna; ograniczona możliwość samodzielnego umawiania wizyt lekarskich; trudności w kontaktach z administracją i instytucjami finansowymi. W efekcie osoby 60+ częściej uzależniają się od pomocy bliskich lub rezygnują z usług, które mogłyby realnie poprawić jakość ich życia. To jednak tylko część obrazu. Coraz więcej usług staje się „digital‑only”: bilety komunikacji miejskiej dostępne głównie w aplikacjach, rejestracja do lekarza wyłącznie online, potwierdzenie tożsamości przez Profil Zaufany, dostęp do kultury poprzez elektroniczne wejściówki. Dla osób niewyposażonych w kompetencje cyfrowe rzeczywistość codzienna staje się coraz mniej dostępna, a funkcjonowanie – bardziej kosztowne i stresujące.

Wykluczenie cyfrowe ma również wymiar ekonomiczny. Brak biegłości technologicznej oznacza często wyższe opłaty w banku, brak możliwości skorzystania z tańszych usług online, ograniczony dostęp do promocji, trudność w porównaniu cen czy świadomych decyzjach finansowych. To realne, codzienne koszty, które ponoszą osoby starsze. Cyfrowe kompetencje stają się więc nie tylko narzędziem, lecz zasobem ekonomicznym, którego brak powoduje pogłębienie nierówności.

Cyfrowe obywatelstwo jako nowy wymiar równości

Pojęcie cyfrowego obywatelstwa zakłada, że każdy – niezależnie od wieku – ma prawo do pełnego i bezpiecznego uczestnictwa w życiu społecznym w świecie cyfrowym. Oznacza to nie tylko dostęp do technologii, ale również możliwość rozumienia ich działania, świadomego korzystania z usług online oraz ochrony swoich danych i prywatności.

Cyfrowe obywatelstwo ma także głęboki wymiar demokratyczny. Coraz więcej procesów publicznych przenosi się do internetu: konsultacje społeczne, dostęp do informacji publicznej, zgłaszanie inicjatyw lokalnych. Jeśli znacząca część seniorów zostaje poza obiegiem cyfrowym, oznacza to ich mniejszą reprezentację i mniejszy wpływ na decyzje dotyczące wspólnoty. Ryzykujemy również pogłębienie nierówności – nie tylko technologicznych, ale także ekonomicznych, zdrowotnych i obywatelskich.