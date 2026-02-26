Przejdź do treści
26 lutego 2026
Pokolenia

Cyfrowe obywatelstwo: jak zapewnić do niego dostęp także seniorom?

26 lutego 2026
Postępująca cyfryzacja usług publicznych, finansowych i zdrowotnych oznacza wygodę, oszczędność czasu i większą samodzielność. Jednak dla część osób w wieku 60+ to bariera, która pogłębia wykluczenie społeczne i ogranicza dostęp do podstawowych praw obywatelskich.
Postępująca cyfryzacja usług publicznych, finansowych i zdrowotnych oznacza wygodę, oszczędność czasu i większą samodzielność. Jednak dla część osób w wieku 60+ to bariera, która pogłębia wykluczenie społeczne i ogranicza dostęp do podstawowych praw obywatelskich.

Wykluczenie cyfrowe osób starszych bywa często sprowadzane do braku kompetencji technicznych. W rzeczywistości problem ma znacznie szerszy wymiar. Obejmuje nie tylko trudności w obsłudze smartfona czy komputera, lecz także brak zaufania do technologii, lęk przed popełnieniem błędu, obawy o bezpieczeństwo danych oraz poczucie, że świat cyfrowy „nie jest dla nich”. To również poczucie zależności od osób trzecich – rodziny czy sąsiadów – które podważa ich sprawczość i samodzielność.

Konsekwencje są bardzo konkretne: utrudniony dostęp do e-usług publicznych, takich jak e-recepty, Internetowe Konto Pacjenta, ePUAP czy bankowość elektroniczna; ograniczona możliwość samodzielnego umawiania wizyt lekarskich; trudności w kontaktach z administracją i instytucjami finansowymi. W efekcie osoby 60+ częściej uzależniają się od pomocy bliskich lub rezygnują z usług, które mogłyby realnie poprawić jakość ich życia. To jednak tylko część obrazu. Coraz więcej usług staje się „digital‑only”: bilety komunikacji miejskiej dostępne głównie w aplikacjach, rejestracja do lekarza wyłącznie online, potwierdzenie tożsamości przez Profil Zaufany, dostęp do kultury poprzez elektroniczne wejściówki. Dla osób niewyposażonych w kompetencje cyfrowe rzeczywistość codzienna staje się coraz mniej dostępna, a funkcjonowanie – bardziej kosztowne i stresujące.

Wykluczenie cyfrowe ma również wymiar ekonomiczny. Brak biegłości technologicznej oznacza często wyższe opłaty w banku, brak możliwości skorzystania z tańszych usług online, ograniczony dostęp do promocji, trudność w porównaniu cen czy świadomych decyzjach finansowych. To realne, codzienne koszty, które ponoszą osoby starsze. Cyfrowe kompetencje stają się więc nie tylko narzędziem, lecz zasobem ekonomicznym, którego brak powoduje pogłębienie nierówności.

Cyfrowe obywatelstwo jako nowy wymiar równości

Pojęcie cyfrowego obywatelstwa zakłada, że każdy – niezależnie od wieku – ma prawo do pełnego i bezpiecznego uczestnictwa w życiu społecznym w świecie cyfrowym. Oznacza to nie tylko dostęp do technologii, ale również możliwość rozumienia ich działania, świadomego korzystania z usług online oraz ochrony swoich danych i prywatności.

Cyfrowe obywatelstwo ma także głęboki wymiar demokratyczny. Coraz więcej procesów publicznych przenosi się do internetu: konsultacje społeczne, dostęp do informacji publicznej, zgłaszanie inicjatyw lokalnych. Jeśli znacząca część seniorów zostaje poza obiegiem cyfrowym, oznacza to ich mniejszą reprezentację i mniejszy wpływ na decyzje dotyczące wspólnoty. Ryzykujemy również pogłębienie nierówności – nie tylko technologicznych, ale także ekonomicznych, zdrowotnych i obywatelskich.

Strach przed niebezpieczeństwem często staje się dodatkową blokadą w korzystaniu z technologii.

Demokratyzacja dostępu: od technologii do kompetencji

Demokratyzacja dostępu do usług digitalowych nie polega wyłącznie na projektowaniu coraz bardziej zaawansowanych narzędzi. Jej fundamentem jest człowiek i jego realne potrzeby. Kluczowe znaczenie mają m.in. prosty, intuicyjny język komunikacji cyfrowej; usługi projektowane z myślą o różnych grupach wiekowych, a nie tylko o użytkownikach zaawansowanych; a także lokalne, stacjonarne formy wsparcia, które przełamują barierę pierwszego kontaktu z technologią.

Ważnym elementem jest również cyfrowe bezpieczeństwo. Osoby 60+ są szczególnie narażone na oszustwa telefoniczne i internetowe, wyłudzenia danych i fałszywe SMS-y. Strach przed niebezpieczeństwem często staje się dodatkową blokadą w korzystaniu z technologii. Dlatego edukacja w tym zakresie powinna być integralną częścią działań na rzecz włączenia.

Edukacja cyfrowa seniorów – inwestycja społeczna

Warsztaty kompetencji cyfrowych dla osób starszych – takie jak np. te organizowane przez T-Mobile w ramach projektu „Sieć Pokoleń” – są jednym z najskuteczniejszych narzędzi przeciwdziałania wykluczeniu. Ich siła tkwi w praktycznym podejściu: uczestnicy uczą się dokładnie tego, czego potrzebują w codziennym życiu – jak zapisać się do lekarza, skorzystać z e-recepty, obsłużyć bankowość elektroniczną czy bezpiecznie komunikować się z bliskimi online.

Jednocześnie tego typu działania niosą ogromny potencjał społeczny. Zajęcia prowadzone w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze obniżają lęk, wzmacniają poczucie sprawczości i pozwalają odbudować wiarę we własne możliwości. Dla wielu uczestników to pierwszy krok do większej samodzielności – ale także do wyjścia z izolacji społecznej.

Co istotne, tego typu działania mają także wymiar międzypokoleniowy. Tworzą przestrzeń do dialogu, wzajemnego uczenia się i przełamywania stereotypów na temat wieku i technologii. Seniorzy zyskują pewność siebie, a młodsze pokolenia – większą świadomość odpowiedzialności za inkluzywne projektowanie świata cyfrowego. Dodatkowo dla uczestników tego typu szkoleń to szansa na poznanie innych osób – ze swojej dzielnicy i miasta oraz nawiązanie nowych znajomości.

Fundamentem demokratyzacji dostępu do usług digitalowych jest człowiek i jego realne potrzeby.

Wspólna odpowiedzialność

Budowanie cyfrowego obywatelstwa 60+ to zadanie, które wymaga współpracy wielu podmiotów: administracji publicznej, biznesu, organizacji społecznych i lokalnych społeczności. Tylko wspólne działania pozwolą stworzyć ekosystem usług cyfrowych, który będzie naprawdę dostępny – nie tylko formalnie, ale i praktycznie.

W dobie starzejącego się społeczeństwa inkluzywność cyfrowa przestaje być dodatkiem do strategii rozwoju firm, urzędów czy administracji państwowej. Staje się jej fundamentem, na którym powinni wszyscy bazować, aby stworzyć jak najlepsze dla różnych grup środowisko życia – zarówno w sferze online, jak i offline.

