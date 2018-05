Ryszarda Socha Czy Bałtyk umiera? Choroby morskie Coś niedobrego dzieje się z Bałtykiem. Natura daje ludziom lekcję pokory. Nie wiadomo, ani kiedy, ani czym się to skończy.

Taida Tarabula/Forum Dorsz utracił pozycję jednego z najliczniejszych gatunków w bałtyckich wodach. Rybacy mówią o katastrofie ekologicznej, o agonii Bałtyku. Najgłośniej ci przybrzeżni znad Zatoki Puckiej. Wyciągają puste sieci. Pozostałych uwiera brak dorsza, który pozwalał zarobić. Naukowcy protestują przeciw słowu „katastrofa”. W końcu żaden tankowiec się nie rozbił, nie skaził ropą Bałtyku i jego wybrzeży. Niektórzy mówią o „gwałtownym tąpnięciu”. Większość wybiera słowo „proces” albo „transformacja”. Jej skutki z perspektywy człowieka są niepożądane.

Ubywa organizmów roślinnych i zwierzęcych, którymi żywiły się ryby. O sprostowanie tych rewelacji, a raczej herezji, zaapelowały do mediów największe organizacje pozarządowe zajmujące się ekologią, w tym WWF Polska. Fundacja ta uważa eutrofizację, czyli przeżyźnienie wód związkami azotu i fosforu, za największy środowiskowy problem Morza Bałtyckiego. Bo gdy w wodzie jest dużo tych związków, to w ciepłe, bezwietrzne dni dochodzi do masowego zakwitu glonów i sinic. A te nie tylko zniechęcają do morskich kąpieli, ale także ograniczają dostęp światła do głębszych warstw wody. Światła, które jest potrzebne żyjącym tam organizmom. Potem obumarłe glony i sinice opadają na dno. Przy ich rozkładzie pochłaniany jest tlen, o który w przydennych warstwach wody jest coraz trudniej. Tam, gdzie nie ma tlenu, nie ma życia. Na dnie morza, podobnie jak w wysokich partiach gór, tworzą się „strefy śmierci”, pustynie tlenowe. W ciągu 115 lat ich powierzchnia powiększyła się 10-krotnie i zajmuje około 14 proc. bałtyckiego dna. – My stan wód Bałtyku oceniamy jako zły albo bardzo zły – mówi Sebastian Kobus z WWF. – Polska jest dostawcą 37 proc. wszystkich związków azotu i prawie 48 proc. związków fosforu, które trafiają do Bałtyku. Faktem jest, że 99,7 proc. naszej powierzchni znajduje się w jego zlewisku, że prawie połowa to obszary rolnicze. Poprawa dotyczy ścieków komunalnych, ale problemy stwarza rolnictwo. Źle przechowywany obornik, nawozy – wszystko to trafia do gleby, stąd do wód gruntowych i dalej rzekami do morza. Kraje nadbałtyckie przyjęły Bałtycki Plan Działań, który przewidywał ograniczenie spływu związków fosforu i azotu do Bałtyku. Wyznaczono termin do 2020 r. Na razie niewiele się dzieje. Po apelu w mediach pojawiły się sprostowania. Jednak kto wie, ile z tych publikacji żyje już wirtualnym życiem. A przecież opowieść o dorszu mrącym z głodu z powodu ciut czystszych wód to zwykła bujda. Pogorszenie sytuacji tlenowej, dawniej łączone głównie z eutrofizacją, dzisiaj tłumaczy się przede wszystkim zmianami klimatu. Martwić się czy nie? Prof. Hanna Mazur-Marzec z Uniwersytetu Gdańskiego przywołuje prowadzone w latach 2009–11 badania próbek wody, które zbierał prom pływający na trasie Gdańsk–Karlskrona. Wynikało z nich, że objawy eutrofizacji się cofają. – Notujemy mniejszą częstotliwość i mniejszą intensywność zakwitu sinic – relacjonuje. – Ubiegły rok był pierwszym bez masowych zakwitów. Plaże trójmiejskie zamykano trzy razy z powodu widocznego zmętnienia wody, ale nie było w niej toksycznych cyjanobakterii, czyli sinic. Badane są także szkodliwe bruzdnice pojawiające się w Zatoce Puckiej, ale i one trafiają się teraz rzadziej. Zaznacza, że nie musi to być tendencja trwała. Ostatnie lato było niezbyt ciepłe. Do tego specjaliści od klimatu przestrzegają, że w związku z globalnym ociepleniem należy się liczyć z zakwitami sinic przy mniejszej eutrofizacji. Takich sinic, których w Bałtyku nie oglądano. Bo występują one także w morzach tropikalnych. Bałtyk – objaśnia prof. Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie – ociepla się tak samo jak otaczający go ląd o 0,2–0,3 st. C na dekadę, dwa razy szybciej niż średnia światowa. Bo im bliżej bieguna, tym ocieplenie postępuje szybciej. Opady – na północy Polski będą rosły, na południu malały. Te ekstremalne mają rosnąć wszędzie. Północny Bałtyk ma zaledwie 1–2 g soli na kilogram wody. Południowy, czyli nasz, jest bardziej słony – około 7 g/kg. Nie ma drugiego tak słodkiego morza na świecie. I jest ono prawie zamknięte, więc opady zmniejszają zasolenie. Ryby i inne organizmy żywe lubią określoną temperaturę, potrzebują też odpowiedniego zasolenia i tlenu. W natlenioną i słoną wodę zaopatruje Bałtyk Morze Północne. Zjawisko to nazywa się wlewami. Lżejsza i słodsza woda z Bałtyku, zgromadzona w górnych warstwach, wlewa się wtedy do Morza Północnego. Cięższa, bardziej słona woda z Morza Północnego (35 g soli/kg, jak w oceanach) napływa do Bałtyku w warstwach przydennych. Dawniej dużych wlewów było średnio 7 na 10 lat, a teraz na ten sam okres przypada jeden albo i mniej. Ostatni wlew był w marcu 2015 r. – Wiązaliśmy z tym wlewem duże nadzieje – mówi prof. Waldemar Walczowski, z IO PAN. – Liczyliśmy, że wniesie dużo tlenu do Głębi Gdańskiej, że przybędzie ryb. Ale ten haust tlenu szybko się wyczerpał w reakcjach z osadami dennymi, które chłoną go jak gąbka. Trzeba by kilku dużych wlewów, żeby doprowadzić do większego nasycenia obszarów przydennych. Dlaczego wlewów jest mniej, naukowcy dokładnie nie wiedzą. Wiążą się one z pewną szczególną cyrkulacją wiatrów, więc podejrzewają, że głównym powodem również w tym wypadku są zmiany klimatu. Prof. Piskozub przewiduje, że właśnie wysłodzenie może się okazać największym problemem. Może w którymś momencie Bałtyk zdominują ryby typowe dla rzek i jezior? Łowić czy nie? Badacze z IO PAN obserwują skutki globalnego ocieplenia gołym okiem podczas rejsów arktycznych statkiem „Oceania”. Kiedyś co roku z jego pokładu łowili dorsza koło Wyspy Niedźwiedziej. Teraz ten dorsz przesunął się o kilkaset kilometrów na północ. Dorsz bałtycki przed zmianą klimatu nie ma dokąd uciec. Ale wcześniej doszło do jego przełowienia. W połowie lat 80. XX w. w rekordowym roku odłowiono prawie 400 tys. ton tej ryby, z czego 120 tys. ton przypadło na Polskę. Potem nastąpił dramatyczny spadek połowów. Do tego doszedł brak wlewów oraz inne zmiany. W rezultacie ryba utraciła pozycję jednego z najliczniejszych gatunków w bałtyckich wodach. Zaczęły dominować ryby śledziowate. Około 2006 r., wraz z planem odbudowy dorsza wprowadzonym przez UE, pojawiła się nadzieja. Wydawało się, że sprawy idą w dobrą stronę. Ale w latach 2011–13 coś tąpnęło. Coraz mniejsze i młodsze samice dorsza przystępują do tarła. To reakcja na zagrożenie, wzrost jest poświęcany dla rozmnażania. Ale żeby ikra dorsza przeżyła i dała narybek, musi mieć wodę o odpowiednim stężeniu soli i zawartości tlenu. Tymczasem w Bałtyku obszary, które spełniają warunki, coraz bardziej się kurczą. Zmiany dominacji gatunków następują nie tylko wśród ryb. To samo dotyczy zooplanktonu, którym ryby się żywią. Dla młodocianych i dorosłych dorszy ważnym składnikiem pokarmu był podwój – duży skorupiak. W rejonach, które zajmował, brakuje teraz tlenu i podwój przenosi się na płytsze wody. Może dlatego o wiele więcej dorszy z pustym żołądkiem spotyka się wśród osobników młodych, które jeszcze nie jedzą śledzi. I potem, nawet tam, gdzie śledziowatych jest w bród, kondycja dorszy pozostaje kiepska. Naukowcy z Morskiego Instytutu Rybackiego sceptycznie podchodzą do pomysłu rybaków, aby na 2–3 lata wstrzymać jego połowy, licząc na poprawę. Bo dziś to już nie rybacy są głównym źródłem problemów. – Nie wchodzi się do tej samej rzeki. Nie ma szans, żeby wrócił Bałtyk z lat 80. To tak nie działa – mówi prof. Tomasz Linkowski z MIR. W innych rejonach, gdzie przełowiono dorsza, np. koło Nowej Fundlandii, wstrzymanie połowów też nie dało oczekiwanego rezultatu. W wolne miejsce weszły inne gatunki. Płacimy za rozchwianie ekosystemu. – Równowaga jest problemem dla nas, ludzi – dodaje prof. Linkowski. – Dla natury to nie jest problem. Znajdzie sobie nowy poziom równowagi. I to my musimy się dostosować. Żegnaj dorszu, witaj śledziu. Rybakom ciężko się z tym pogodzić, bo to wymaga przystosowania łodzi i sprzętu do innego typu połowów. Szukają winnego. Procesy zachodzące w naturze są trudno uchwytne. Gołym okiem widoczna jest foka. To na niej skrupiły się pretensje. Choć u naszych wybrzeży foki są wciąż dość rzadkimi gośćmi. Rekord to ponad 200 osobników na łasze u ujścia Wisły. Tyle co nic przy kilkudziesięciu tysiącach u wybrzeży Szwecji i Finlandii. Przejęta rybacką dolą posłanka PiS była nawet za tym, aby do fok strzelać. Także w MIR mówią o nich z niechęcią, że zarażają dorsze pasożytami. Dr Iwona Pawliczka, szefowa Stacji Morskiej w Helu, przypomina, że pasożyty są elementem ekosystemu. Że atakują organizmy słabe. Bać się czy nie? Przy transformacji, jaką przechodzi Bałtyk, i zjawiskach, które nawet najlepsi specjaliści nie w pełni rozumieją, blednie dyżurny straszak, jakim epatowały media – ogromne ilości gazów bojowych zatopione w głębszych rejonach Bałtyku. „Tykająca bomba

