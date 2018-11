Zofia Leśniewska Przegląd informacji rynkowych

Polityka Wydarzenia • Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i bank PKO BP podpisały porozumienie o utworzeniu spółki – Operator Polskiej Chmury, która będzie świadczyła usługi przechowywania i przetwarzania danych. Oba podmioty będą miały po 50 proc. udziałów w nowej spółce i zainwestują w nią na początek 100 mln zł. Będą też jej pierwszymi klientami. Usługi w chmurze obniżają koszty przechowywania i przetwarzania danych. W Europie rynek ten wart jest obecnie ok.

Wydarzenia • Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i bank PKO BP podpisały porozumienie o utworzeniu spółki – Operator Polskiej Chmury, która będzie świadczyła usługi przechowywania i przetwarzania danych. Oba podmioty będą miały po 50 proc. udziałów w nowej spółce i zainwestują w nią na początek 100 mln zł. Będą też jej pierwszymi klientami. Usługi w chmurze obniżają koszty przechowywania i przetwarzania danych. W Europie rynek ten wart jest obecnie ok. 40 mld euro. A w Polsce w latach 2019–23 osiągnie poziom 24 mld zł. • Sejm przyjął Pakiet MŚP przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z myślą o małych i średnich firmach. Wśród zmian są m.in.: skrócenie – ze 150 do 90 dni – terminu, w jakim wierzyciel będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi w VAT, jeśli nie odzyska swoich należności, otrzymanie statusu „małego podatnika” w PIT i CIT w przypadku firm, których sprzedaż sięga 2 mln euro rocznie (obecnie to 1,2 mln euro). A poza tym zaliczenie wynagrodzenia współmałżonka pracującego w rodzinnej firmie do kosztów uzyskania przychodu. Pakiet MŚP ma dać przedsiębiorcom oszczędności rzędu 4 mld zł w ciągu 10 lat. *** Kadry • Nowym prezesem Grupy Atlas (chemia budowlana) został Paweł Kisiel, który przez ostatnie cztery lata był członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing. Z firmą związany jest od 2006 r. Był m.in. prezesem należącej do Grupy Atlas spółki spedycyjnej Sped Partner oraz wiceprezesem w spółkach Izohan i Izolmat wytwarzających materiały izolacyjne. Wcześniej realizował projekty restrukturyzacyjne i konsolidacyjne w branży transportowo-logistycznej m.in. w Servisco, DHL, Trans Universal Poland. Kisiel ukończył studia na dwóch kierunkach Politechniki Warszawskiej: inżynierii produkcji oraz zarządzania i marketingu. Jest także absolwentem MBA Oxford Brooks University w Wielkiej Brytanii. • Aneta Pilch została szefową polskiego oddziału niemieckiej firmy obsługującej fundusze inwestycyjne Universal Investment, która zarządza aktywami o wartości ponad 400 mld euro. Pilch urodziła się w Polsce, ale od 15. roku życia mieszkała i studiowała w USA (ukończyła finanse i ekonomię na University of Illinois w Chicago). Pracowała w banku HSBC i w 2007 r., kiedy bank rozszerzał działalność, wróciła do kraju. Przez ostatnie 5 lat związana była z UBS Business Solutions w Krakowie (centrum usług m.in.: IT, finansów, HR, prawa, należące do szwajcarskiego banku UBS), gdzie ostatnio zajmowała stanowisko członka zarządu. *** Barometr • W Polsce działa kilku armatorów, z których tylko Polska Żegluga Morska i Polska Żegluga Bałtycka mają mocną pozycję na międzynarodowym rynku. Oba podmioty obsługują łącznie 90 proc. przewozów ładunków i 97 proc. przewozów pasażerskich polską flotą morską z krajowych portów. Jednak bez inwestycji we flotę i rozwój portów polscy przewoźnicy morscy utracą udziały w rynku na rzecz globalnych konkurentów – wynika z raportu Polityki Insight przygotowanego na zlecenie Związku Armatorów Polskich (po wypełnieniu krótkiego formularza bezpłatny dostęp na stronie https://www.politykainsight.pl/raporty/zeglugamorska). W efekcie wzrosną ceny przewozów na Bałtyku i pogorszy się bezpieczeństwo krajowego transportu. /Polityka Insight • Według raportu „Migracje zarobkowe Polaków” firmy Work Service tylko 8,6 proc. Polaków rozważa emigrację zarobkową. To najniższy wynik w czteroletniej edycji badania. Jednocześnie 37,1 proc. chciałoby wyjechać tylko na trzy miesiące, a 19,2 proc. na stałe. Najczęściej o migracji myślą ludzie między 35. a 60. rokiem życia. Większość z nich ma pracę, z czego 46 proc. zatrudnionych jest na etacie. Najważniejszym powodem wyjazdów są wyższe zarobki oraz lepsze perspektywy i wyższy standard życia. Nadal najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów do pracy są Niemcy (23,3 proc.), coraz chętniej wybierana jest też Norwegia (15,6 proc.) i Szwecja (14,7 proc.). Jedynie 3 proc. rodaków rozważa emigrację do Wielkiej Brytanii – w 2016 r. ten kierunek wybierało ponad 20 proc. osób. • W ciągu 9 miesięcy tego roku zarejestrowano w kraju ponad 400 tys. nowych samochodów – wynika z badania Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz firmy doradczej KPMG. To ponad 13,5 proc.

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.