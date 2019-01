O nowej ekonomii strukturalnej

Panie profesorze, dołączył pan do grona Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na uniwersytecie w Pekinie. Co to za organizacja i kto ją reprezentuje?

Instytut Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie Pekińskim został założony w 2015 r. z inicjatywy prof. Justina Yifu Lina, byłego wiceprezesa i głównego ekonomisty Banku Światowego, który obecnie pełni funkcję czołowego doradcy prezydenta Chin w sprawach gospodarczych.

W dziedzinie ekonomii Instytut jest wiodącym ośrodkiem badawczym na świecie, think thankiem korzystającym z doświadczeń rozwojowych Chin oraz innych rozwijających się krajów. Opracowuje pionierskie rozwiązania, wykorzystywane w praktyce gospodarczej państw, oraz rozwija teorię Nowej Ekonomii Strukturalnej. Ważną, doradczą częścią Instytutu jest Międzynarodowa Rada Konsultacyjno-Naukowa, w której skład wchodzi 22 ekonomistów z całego świata. W ich gronie są m.in. czterej laureaci Nagrody Nobla z dziedziny nauk ekonomicznych: prof. Edmund S. Phelps z Columbia University, prof. Michael Spence z New York University, prof. Roger Myerson z University of Chicago oraz prof. Christopher Pissarides z London School of Economics. Członkowie rady, którzy w większości wywodzą się z najlepszych na świecie uniwersytetów, szkół ekonomicznych i biznesowych, mają nieortodoksyjne podejście do procesów rozwojowych oraz duże doświadczenie teoretyczne i praktyczne w budowaniu modeli rozwojowych poszczególnych regionów i krajów.

Proszę przybliżyć laikom teorię nowej ekonomii strukturalnej.

Najogólniej mówiąc, koncepcja nowej ekonomii strukturalnej opiera się na uzupełnieniu poglądu ekonomii neoliberalnej o rozszerzenie roli państwa w budowaniu fundamentów trwałości i stabilności wzrostu gospodarczego oraz sprawnie działającej gospodarki rynkowej. Innymi słowy koncepcja ta zakłada, że istnieje możliwość współdziałania rynku i państwa-rządu w tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego i w miarę sprawiedliwego podziału efektów działalności gospodarczej.

Czy ekonomia strukturalna to model uniwersalny, czy raczej dla państw z regionu Azji Wschodniej? Czy ta koncepcja może znaleźć zastosowanie w polskiej gospodarce?

Nie można chyba jeszcze jednoznacznie odpowiedzieć, czy nowa ekonomia strukturalna to model w pełni uniwersalny, czyli taki, który bezwarunkowo odnosi się do wszystkich krajów. Wiem na pewno, że sprawdza się on w państwach z regionu Azji Wschodniej, w tym w szczególności w Chinach, ale również w niektórych krajach Afryki i w krajach Europy Centralnej, w tym także w Polsce. Jego znaczenie jest zatem na tyle istotne, że członkowie Rady Naukowej utworzonego niedawno Instytutu Ekonomii Strukturalnej zdecydowali się z nim współpracować. Celem ma być budowa nowych, a może bardziej nowoczesnych modeli rozwoju gospodarczego współczesnego świata – modeli bardziej eklektycznych, ale jednocześnie sprawniejszych ekonomicznie i finansowo oraz bardziej sprawiedliwych niż te, które funkcjonowały dotychczas.