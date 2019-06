Świat bez papierosowego dymu – czy można to sobie wyobrazić? Przemysł tytoniowy już sobie wyobraził i na razie nie rozpacza.

Choć nikt nie ma już wątpliwości co do szkodliwości palenia, liczba palaczy maleje powoli.

Nadzieję na lepsze jutro koncerny tytoniowe czerpią z transformacji technologicznej, podobnej do tej, jaką przechodzi motoryzacja. One też zamierzają porzucić modele spalinowe i zastąpić je nowymi, na baterie. Dlatego inwestują miliardy dolarów w tworzenie kolejnych zaawansowanych elektronicznych urządzeń i alternatywnych produktów nikotynowych, niewydzielających szkodliwego dymu. Na razie branża tytoniowa i samochodowa są na podobnym etapie. Jedni i drudzy dużo mówią o przełomie, ale sprzedaż zaawansowanych urządzeń jest niewielka.

Koncernom tytoniowym utrzymanie zapewnia produkcja tradycyjnych trujących papierosów, cygaretek, cygar, tytoniu do fajek i skrętów. Żyją z tego całkiem dobrze. Światowym paleniem rządzi big tobacco, czyli tytoniowa wielka czwórka: Philip Morris International (PHI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) oraz Imperial Tobacco Group (ITG). Wprawdzie pod względem obrotów góruje nad nimi China National Tobacco (CNT), chiński państwowy gigant, ale jest on skoncentrowany na rodzimym rynku, gdzie ma prawie monopolistyczną pozycję. Łączne obroty pięciu największych koncernów są zbliżone do polskiego PKB.

Sprzedaż wzrasta

Polska ma zauważalny udział w tych obrotach, bo nasz rynek tytoniowy, wraz z przemysłem po prywatyzacji, podzieliło między siebie big tobacco. Dzięki temu jesteśmy dziś dużo większym producentem niż konsumentem wyrobów tytoniowych, a przemysł tytoniowy to jedna z najważniejszych branż polskiego przemysłu rolno-spożywczego. Jeśli w 2001 r. 11 proc. wytwarzanych u nas papierosów trafiało na eksport, to w 2016 r. było to już 73 proc. Daje nam to drugie miejsce w Europie, choć jako palacze lokujemy się w środku unijnej stawki z 1363 papierosami wypalanymi w ciągu roku przez jednego mieszkańca (powyżej 15. roku życia). Daleko nam na szczęście do największych palaczy, takich jak Belgowie (2,4 tys.), ale mamy też sporo do zrobienia, by rywalizować z zamykającymi listę Szwedami (716 papierosów).

Choć nikt nie ma już wątpliwości co do szkodliwości palenia, liczba palaczy maleje powoli. Dziś na świecie blisko miliard osób jest uzależnionych od nikotyny. W szczytowym 2009 r. wypalili ok. 5,9 bln papierosów, a w 2017 r. ok. 5,5 bln. W krajach najbogatszych, gdzie władze starają się aktywnie zniechęcać obywateli do palenia, amatorów nikotyny ubywa szybciej. W Polsce ten proces toczy się w umiarkowanym tempie i dotyczy głównie osób lepiej wykształconych i zamożnych. Im niższy poziom edukacji i społecznego statusu, tym palaczy więcej. Najwięcej – wśród bezrobotnych mężczyzn z wykształceniem zasadniczym, mieszkańców małych miejscowości lub wsi.