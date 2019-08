Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

• Do końca 2019 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wyda ok. 2 mld zł na rozwój i modernizację sieci oraz przyłączenie nowych odbiorców. Program realizowany jest przez należącą do PGNiG Polską Spółkę Gazownictwa (PSG), która dostarcza paliwo do 7 mln gospodarstw domowych, firm i instytucji. Dzięki inwestycjom do 2022 r. PSG chce zacząć dostarczać gaz do odbiorców w 300 kolejnych gminach.

• Spółka R.Power, montująca elektrownie słoneczne w Polsce, zamierza przeznaczyć 90 mln zł na budowę 34 elektrowni o mocy 33 MW. To kolejna inwestycja R.Power, która jest właścicielem i operatorem prawie 80 elektrowni fotowoltaicznych w kraju, w tym największej – Podlasie Solar Park. Pieniądze na nową inwestycję pochodzą z kredytu udzielonego przez mBank, który swoją pulę funduszy przeznaczonych dla branży odnawialnych źródeł energii zwiększył do 1 mld zł.

***

Kadry

• Elżbieta Wawrzynkiewicz została prezesem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM, należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Wawrzynkiewicz od pięciu lat jest również prezesem Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu, które naprawiają i modernizują sprzęt pancerny (też należą do PGZ). Była pierwszą kobietą w Polsce na tak wysokim stanowisku w spółce zbrojeniowej. Z zakładami związana jest od 25 lat. W Poznaniu ukończyła prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Wyższą Szkołę Bankową.

• SAP Polska, największy twórca oprogramowania dla biznesu, ma nowego dyrektora zarządzającego. To Andrzej Gibas, menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży IT i nowych technologii. Pracował m.in. w Microsoft Polska, gdzie był dyrektorem sprzedaży, a w Oracle, IBM i Xerox zajmował stanowiska kierownicze. Jednymi z jego największych osiągnięć są masowe wdrożenia usług w chmurze publicznej dla sektora finansowego. Gibas ukończył Wydział Automatyki i Elektrotechniki na Politechnice Świętokrzyskiej oraz handel międzynarodowy na SGH w Warszawie.

• Rafał Juszczak, prezes PKO BP w latach 2006–07, pokieruje ukraińskim Alfa Bankiem, należącym do rosyjskiego miliardera Michaiła Friedmana. Na nowe stanowisko przenosi się z Alfa Banku na Białorusi, dokąd wyjechał w 2015 r. Wcześniej pracował m.in. w Getin Holding, firmie należącej do polskiego miliardera Leszka Czarneckiego. Był też wiceprezesem w Prokom Investments u Ryszarda Krauzego. Z wykształcenia jest historykiem po Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł specjalisty od bankowości i finansów zdobył w szkole biznesowej w Rouen we Francji.

***

Barometr

• W 2018 r. Polacy wpłacili do budżetu ok. 102,14 mld zł podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – wynika z badania przeprowadzonego w izbach skarbowych przez serwis internetowy Business Insider. Dla porównania w 2017 r. było to 90,7 mld zł, a dziesięć lat wcześniej tylko 55,1 mld zł. Według ekspertów wyższe podatki to efekt rosnących płac, skuteczniejszej walki z szarą strefą i powstawania coraz większej liczby mikrofirm. Najwięcej podatków PIT zapłacili mieszkańcy Mazowsza – łącznie ok. 23,4 mld zł. Najmniej mieszkańcy województwa lubuskiego – ok. 1,04 mld zł.

• Sprzedaż kredytów hipotecznych jest najwyższa od dekady. W drugim kwartale banki udzieliły kredytów mieszkaniowych o wartości 16,44 mld zł, to o 19,7 proc. więcej niż przed rokiem – wynika z raportu AMRON-SARFIN. To najlepszy wynik od trzeciego kwartału 2008 r., a pod względem liczby kredytów (59 tys.) najlepszy rezultat od 31 kwartałów. Według szefa AMRON-SARFIN Jacka Furgi sprzedaż kredytów mieszkaniowych może w 2019 r. przekroczyć poziom 55 mld zł. Średnia marża takiego kredytu wyniosła 2,03 proc. Wysoka sprzedaż kredytów podbija zyski najaktywniejszych w tym segmencie banków, tj. PKO BP, Pekao i ING, które łącznie mają nawet 60 proc. udziału w tym rynku. /Polityka Insight Finance

• Należąca do Komisji Europejskiej instytucja analityczna NIFO (National Interoperability Framework Observatory) przygotowała raport na temat wykorzystania e-usług w urzędach w krajach Unii. W raporcie Digital Government Factsheets 2019 określone zostały cztery obszary korzystania z e-administracji. Pierwszy to kontakty obywateli z urzędami przez internet. W Polsce w ten sposób z administracją kontaktuje się 35 proc. osób, a średnia w całej Unii to ponad 50 proc. Drugi obszar to dostęp do danych publicznych przez internet. Tylko 24 proc. Polaków sięga po te informacje, a w UE – 40 proc. Trzeci (korzystanie z formularzy urzędowych umieszczonych w sieci): tu odpowiednio mamy wskaźniki w wysokości 22 i 30 proc. Wreszcie z możliwości wysyłania online dokumentów do urzędów korzysta 25 proc. Polaków i ok. 35 proc. obywateli UE. Jak widać, do średniej unijnej ciągle nam daleko.

• Metropolitan Investment podsumował I półrocze 2019 r. na rynku powierzchni handlowych w Polsce. W tym czasie otwarto 17 nowych obiektów. Z tego 5 to najpopularniejsze duże centra handlowe, które w skali kraju zajmują ok. 84,5 proc. powierzchni, a 11 to tzw. parki handlowe – miejsca, które nie mają rozbudowanej oferty gastronomicznej i rozrywkowej, a najmniejsze lokale często zajmują miejscowi przedsiębiorcy. W kraju buduje się obecnie kolejnych 59 obiektów handlowych, z czego 46 proc. inwestycji w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców.

***

Technologia

• Obecna w Polsce firma PayPal obsługująca elektroniczne płatności zaoferowała klientom międzynarodową obsługę przelewów pieniężnych Xoom. Pieniądze mogą być przesyłane do odbiorców w Polsce z 32 krajów europejskich. Trafiają bezpośrednio na konto bankowe lub do domu odbiorcy. Można je także wypłacać w placówkach Poczty Polskiej. Na świecie firma ma ponad 286 mln aktywnych kont, a w Polsce 1,5 mln.

Redakcja Zofia Leśniewska, pir@polityka.pl

Przy współpracy: POLITYKA INSIGHT www.politykainsight.pl