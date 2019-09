Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

• W Żywcu rozpoczął działalność szpital powiatowy, wybudowany za ok. 230 mln zł w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). To pierwsza tego typu inwestycja w kraju realizowana we współpracy między starostwem żywieckim i firmą InterHealth Canada (zarządza placówkami medycznymi m.in. w Turcji, Wielkiej Brytanii i Ameryce Środkowej), która będzie świadczyła usługi medyczne na podstawie umowy PPP zawartej z samorządem.

• Rząd przyjął uchwałę zwiększającą Krajowy Program Kolejowy o 5,7 mld zł. Do tej pory przeznaczono na ten cel ok. 70 mld zł. Aby dokapitalizować spółkę PKP PLK, zostaną wyemitowane obligacje. Pozwoli to na budowę m.in. linii średnicowej w Warszawie, linii E75 na odcinku Czyżew–Białystok i E59 na odcinku Wronki–Słonice. PKP PLK podpisała również wartą 1,8 mld zł umowę na remont tzw. węglówki. To linia łącząca Śląsk z portami morskimi.

• Polska Fundacja Narodowa (PFN) dysponująca budżetem 200 mln zł, na który złożyło się 17 największych państwowych spółek, zapłaciła 5,5 mln dol. (ponad 20 mln zł) amerykańskiej firmie piarowej za promowanie naszego kraju w USA – ustalił Onet.pl. Firma White House Writers Group z Waszyngtonu dostawała pieniądze m.in. za tworzenie w mediach społecznościowych profili o Polsce, które obserwuje kilkanaście, a w najlepszym razie kilkadziesiąt osób. PFN finansował też koszty podróży służbowych amerykańskich pracowników oraz organizacji „wydarzeń” w Polsce.

• Skandynawska sieć sklepów odzieżowych Cubus z powodu słabych wyników finansowych znika z polskiego rynku. Firma, która w naszym kraju była obecna od 1996 r., ogłosiła upadłość i pod koniec października zamknie w Polsce 17 sklepów oraz zwolni prawie 150 osób.

***

Kadry

• Grzegorz Piwowar został prezesem Generali Investments TF. To efekt przejęcia w czerwcu tego roku funduszu Union Investment TFI przez firmę ubezpieczeniową Generali. Piwowar jest doświadczonym menedżerem na rynku finansowym. Przez 10 lat był wiceprezesem Banku Pekao, a wcześniej członkiem zarządu w nieistniejącym już Banku BPH. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

***

Technologie

• Studenci z Politechniki Świętokrzyskiej – ekipa IMPULS – zwyciężyli w piątych międzynarodowych zawodach robotów marsjańskich European Rover Challenge, organizowanych w Kielcach. To największe tego typu zawody w Europie, na które w tym roku przyjechało 28 zespołów z 13 krajów. Trzydniowa impreza była zwieńczeniem trwającego kilkanaście miesięcy etapu, podczas którego studenci uczelni technicznych pracowali nad zaprojektowaniem i budową w pełni autonomicznego robota marsjańskiego.

• Twórcy portalu Kapitalni.org stworzyli finansową grę edukacyjną online Pre.Kapitalni przeznaczoną dla dorosłych i młodzieży. Dzięki niej można zdobyć wiedzę przydatną w codziennym życiu, np. jak optymalizować domowy budżet, jaki wybrać kredyt hipoteczny lub lokaty bankowe czy jakie rozliczenie PIT.

***

Barometr

• Nowy projekt unijnego budżetu na lata 2021–27 zakłada wzrost wydatków na ekologię (tzw. zielony ład) o 100 mld euro – napisała „Rzeczpospolita”. Jednocześnie o 60 mld euro obniżony zostanie budżet polityki rolnej, a o 40 mld euro budżet polityki spójności. Tym samym Polska może otrzymać z Unii o 13 mld euro mniej w porównaniu z obecnym siedmioletnim budżetem.

• W I półroczu 2019 r. Polacy pobrali 20,6 mld zł odszkodowań od firm ubezpieczeniowych – podała Polska Izba Ubezpieczeń. 9,8 mld zł pochodziło z ubezpieczeń na życie, 7,4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych, a reszta z polis majątkowych.

• Z badania japońskiej firmy informatycznej Ricoh, przeprowadzonego w ramach projektu Workforce United wśród 4,5 tys. respondentów z 23 państw (w tym także z Polski), wynika, że 63 proc. osób pracuje się lepiej w zespołach złożonych z ludzi w różnym wieku. 66 proc. przyznaje, że takie środowisko pracy jest atutem ich firm. Jednocześnie 49 proc. badanych nie widzi różnic pokoleniowych w stylu, w jakim pracują.

• Eksperci AAA AUTO (sprzedawca używanych samochodów w Europie Środkowo-Wschodniej) ustalili, że od początku 2019 r. właściciele sprzedający swoje auta czekali na kupca średnio 42 dni. W tym czasie nowego posiadacza znajdowały takie modele, jak volkswagen golf, toyota avensis czy fiat 500. Natomiast szybciej (w ciągu ok. 30 dni) nowego właściciela zyskiwały m.in. peugeot 206, renault thalia, seat cordoba i fiat punto. Najdłużej (60 dni i więcej) oczekiwały na sprzedaż używane suzuki vitara, bmw 6, porsche cayenne czy mercedes S. Pewnie dlatego, że były najdroższe.

***

CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu

• Sklepy wielkopowierzchniowe i hurtownie (powyżej 400 m kw., a od 2021 r. także powyżej 250 m kw.), których co najmniej 50 proc. przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów spożywczych, w ciągu pięciu miesięcy muszą podpisać umowy z organizacjami pożytku publicznego o nieodpłatnym przekazywaniu żywności. To efekt wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w Polsce, gdzie co roku wyrzucamy do śmieci ok. 9 mln ton. Sklepy muszą oddawać tę żywność, której termin przydatności się kończy lub jej opakowania są wadliwe – do tej pory wyrzucaną. Co więcej, od marca 2020 r. sprzedawcy będą płacić dodatkowo karę w wysokości 0,1 zł za kilogram żywności wyrzucanej do śmieci.

Redakcja Zofia Leśniewska, pir@polityka.pl

Przy współpracy: POLITYKA INSIGHT www.politykainsight.pl