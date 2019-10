Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

• Polska firma technologiczna TenderHut z Białegostoku (producent oprogramowania) znalazła się na 64. miejscu w międzynarodowym rankingu Deloitte Fast 500 EMEA. To skok w górę o 336 miejsc w porównaniu z rokiem ubiegłym. W rankingu znalazły się spółki technologiczne z 18 krajów regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), których przychody rosną rok do roku przynajmniej o 131 proc. Przychody Grupy Kapitałowej TenderHut wzrosły aż o 1496 proc. Firma ma 7 centrów technologicznych w Polsce, 9 na świecie oraz trzy zagraniczne spółki zależne: w USA, Danii i Chinach. W zestawieniu – ale na niższych pozycjach – znalazło się jeszcze 16 polskich firm.

• System płatności mobilnych Blik wchodzi na międzynarodowe rynki. To efekt współpracy Polskiego Standardu Płatności, operatora tego systemu, z Mastercard. Dzięki niej konsumenci korzystający z Blika będą mogli płacić zbliżeniowo także poza granicami Polski.

Kadry

• Tomasz Stępień, obecny prezes spółki Gaz-System (operator gazociągów), będzie jednocześnie kierował Polskim LNG (spółką zależną od Gaz-Systemu), która zarządza gazoportem w Świnoujściu. Stępień pracuje w Gaz-Systemie od 2008 r. Był m.in. odpowiedzialny za koordynację projektu budowy terminala LNG. Wcześniej pracował w PGNiG oraz w resorcie gospodarki, gdzie współtworzył Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–13 w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

• Robert Świergocki został prezesem firmy ubezpieczeniowej April Polska (ubezpieczenia podróżne). Od 20 lat jest związany z branżą assistance i likwidacji szkód. Pracował m.in. w Europ Assistance, gdzie pełnił funkcję dyrektora operacyjnego i szefa IT. Rozwijał też sprzedaż e-commerce w państwach nadbałtyckich i na Ukrainie. Ukończył Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji, ma dyplom Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Barometr

• Do 1 października br. zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych przyłączonych do sieci wyniosła 1007,2 MW – wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To 158 proc. więcej niż rok wcześniej. Szybki wzrost jest napędzany spadkiem cen ogniw oraz zachętami ze strony państwa, m.in. dopłatami do zakupu paneli w ramach programu Mój Prąd. Do końca roku moc instalacji fotowoltaicznych powinna wzrosnąć do 1,2 GW, co zwiększy stabilność dostaw energii, zwłaszcza latem. /Polityka Insight

