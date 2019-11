Przegląd informacji rynkowych

Wydarzenia

• Na aukcji w DESA Unicum sprzedano instalację przestrzenną „Caminando” Magdaleny Abakanowicz. Składającą się z 20 rzeźb i powstałą w 1999 r. Wykonano ją z brązu w odlewni w Bolonii. Jako pierwszy kupił ją aktor Robin Williams. Nowy właściciel za „Caminando” zapłacił ponad 8 mln zł.

• Utworzona w Polsce Grupa DocPlanner, platforma do umawiania wizyt lekarskich online, do której należy portal ZnanyLekarz.pl, przejęła TuoTempo, włoskiego producenta oprogramowania dla szpitali i placówek medycznych. Dzięki inwestycji grupa zamierza rozszerzyć swoją ofertę dla największych dostawców usług medycznych. Obecnie w serwisach DocPlanner dostępnych jest ponad 2 mln profili lekarzy z 15 krajów. Co miesiąc serwisy te odwiedza ok. 30 mln pacjentów, którzy zapisują się na ok. 1,5 mln wizyt.

• Cyfrowy Polsat, TVN i Discovery tworzą wspólną platformę streamingową oferującą filmy, seriale, dokumenty, programy sportowe i rozrywkowe. Nie wykluczają zagranicznej ekspansji. Cyfrowy Polsat w nowej spółce celowej obejmie połowę udziałów. Maksymalna wartość początkowego finansowania wyniesie 60 mln zł (w tym 30 mln zł od Polsatu). Discovery, który jest właścicielem TVN, nabędzie w nowej spółce udziały po uzyskaniu zgody urzędu antymonopolowego. Platforma ma konkurować z HBO i Netflixem. Powołanie nowej spółki może oznaczać, że w przyszłości TVN i Polsat zrezygnują ze swoich serwisów VOD: Player.pl i Ipla.tv.

• Harley-Davidson wprowadził do sprzedaży pierwszy w pełni elektryczny motocykl LiveWire, wyposażony w akumulator wysokonapięciowy z systemem magazynowania energii. Pojazd nie ma sprzęgła ani skrzyni biegów, co ułatwia jazdę. Średni zasięg LiveWire to ok. 160 km. Od 0 do 100 km/h motor przyspiesza w 3 s, a jego prędkość maksymalna to 177 km/h i jest ograniczona elektronicznie. Ponowne naładowanie motocykla zajmuje 1 godz.

• 20 listopada w hali Global EXPO w Warszawie odbędzie się XI edycja Targów Motoryzacyjnych i Biznesowych Fleet Market 2019. To zamknięta impreza dla przedstawicieli firm, które już mają własne floty samochodowe lub je właśnie tworzą, a teraz szukają nowych aut oraz produktów i usług flotowych. Prezentacji najnowszych modeli samochodów dla biznesu towarzyszyć będą spotkania z ekspertami zajmującymi się prawem podatkowym, prawem pracy i zarządzaniem flotą.

***

Kadry

• Już po raz trzeci Sylwester Cacek został prezesem Sfinks Polska (sieci restauracji m.in. Sfinks i Chłopskie Jadło, pizzerii i piwiarni). Z firmą związany jest od dekady. Obecnie ma 17,9 proc. jej akcji. Wcześniej przez wiele lat współtworzył i zarządzał grupą kapitałową Dominet, którą w 2007 r. kupiła belgijska grupa Fortis, przejęta rok później przez francuski BNP Paribas. Cacek jest absolwentem Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Studiował na Politechnice Warszawskiej oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

• Paweł Tamborski, w latach 2014–15 prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a wcześniej minister skarbu, został właśnie prezesem spółki budowlanej Awbud. To jedna z najmniejszych firm notowanych na giełdzie. Jej kapitalizacja sięga 10 mln zł, a 90 proc. akcji jest w rękach dużej firmy deweloperskiej Murapol. Przez ostatnie cztery lata Tamborski w ramach własnej działalności gospodarczej zajmował się doradztwem m.in. w zakresie rynków kapitałowych. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

***

Barometr

• Z danych GUS wynika, że w latach 2016–18 26 proc. firm przemysłowych i 21 proc. firm usługowych w Polsce inwestowało w innowacje. Jednak wydatki na ten cel w firmach przemysłowych spadły w ostatnim roku o 16,5 proc., do 23,4 mld zł. Innowacje wprowadza co drugie przedsiębiorstwo przemysłowe zatrudniające powyżej 250 osób, w małych firmach (10–49 pracowników) tylko co dziewiąte. /Polityka Insight.

***

Technologie

• Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Fundusz Rozwoju oraz operatorzy telekomunikacyjni podpisali porozumienie ws. rozpoczęcia prac nad powołaniem spółki Polskie 5G. Zajmie się ona budową wspólnej infrastruktury usług w tej technologii. Sieć 5G to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięciokrotne, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu z tym, co oferują obecnie sieci 4G. /Polityka Insight.

***

CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu

• Wszystkie fabryki Nestlé w Polsce (7 zakładów) są w pełni zero waste. To oznacza, że żadne z odpadów (poza odpadami komunalnymi) nie trafiają na składowiska. Oddawane są specjalistycznym firmom, które zapewniają ich przetwarzanie lub odzysk. W całej Europie w ten sposób działa już 80 proc. fabryk Nestlé (jest ich 100). A do końca 2020 r. cel „zero odpadów” zostanie osiągnięty we wszystkich fabrykach koncernu.

• Kompania Piwowarska podpisała umowę z firmą innogy na zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii (OZE). Od 2020 r. trzy browary KP (w Tychach, Białymstoku i w Poznaniu) będą korzystały z energii elektrycznej produkowanej przez polską farmę wiatrową innogy Nowy Staw (w pobliżu Gdańska). Na początku browary otrzymają ok. 40 proc. energii z OZE, a od 2021 r. już 100 proc.

