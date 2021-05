Turów, czyli czeski film

Pierwszy odcinek serialu „Turów” skończył się dramatyczną decyzją TSUE i ogólnym zdziwieniem. W kolejnym – zdziwienie trwa. Znów mamy czeski film, czyli jedna strona nie rozumie, co mówi druga.

Określenie „czeski film” na sytuację, w której nie bardzo wiadomo, o co chodzi, weszło do języka polskiego ponoć w latach 60., kiedy Polacy, próbując obcować z trudną czeską kinematografią, gubili się w sensach, a nawet przebiegu akcji filmów. Podobne wrażenie można odnieść dziś, śledząc polsko-czeski tragikomiczny serial dziejący się wokół kopalni i elektrowni Turów.

W poprzednim odcinku: TSUE wstrzymuje Turów

Przypomnijmy: w poprzednim odcinku unijny Trybunał Sprawiedliwości wydał tymczasowe rozporządzenie nakazujące natychmiastowe zatrzymanie pracy Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni. Decyzja jest środkiem zapobiegawczym, wydanym zanim sędziowie dokonają merytorycznego rozpatrzenia skargi, jaką na Polskę wniosły do TSUE Czechy. To wyjątkowa sytuacja, bo niezmiernie rzadko na wokandę TSUE trafiają spory toczone między państwami UE. A takie zabezpieczenie powództwa, jak to dotyczące natychmiastowego wstrzymania wydobycia w kopalni, jest bodaj bez precedensu.

Stawia ono PGE i polską energetykę przed trudnym wyzwaniem, bo bez kopalni nie jest w stanie funkcjonować sąsiednia elektrownia, w której ruszył właśnie nowy blok o mocy blisko 500 MW. Elektrownia w ubiegłym roku zapewniła ok. 3 proc. energii potrzebnej Polsce, a w tym miała zapewnić więcej (ponoć 7 proc.) ze względu na nowy blok. Turowska elektrownia ma dość duże znaczenie dla stabilnej pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, dlatego PSE, spółka odpowiadająca za system, wydała już ostrzeżenie, że nie wyobraża sobie działania bez Turowa.

Zamach na polski system energetyczny?

Dla Polaków sens tego odcinka jest jasny: Czesi, rękami luksemburskich sędziów, chcą wysadzić w powietrze polski system energetyczny. Politycy PiS, a zwłaszcza Solidarnej Polski – tu oczywiście pierwsze skrzypce gra Janusz Kowalski – prześcigają się w oskarżeniach Czechów o hipokryzję, bo przecież sami kopią i spalają węgiel brunatny, a nas się czepiają. Pewnie robią tak podpuszczeni przez Niemców, których namawiali, by poparli ich skargę. Nikt w tych antyczeskich filipikach nie zwraca uwagi, że tu nie chodzi o sam węgiel, ale o to, że czeskie kopalnie nie działają kilkadziesiąt metrów od granicy, tak jak Turów, więc to nie my musimy znosić uciążliwości związanych z ich pracą.

Polskie oburzenie wzmogły zapewnienia zawarte w czeskiej skardze, że nic nam nie grozi, bo elektrownia PGE, która poczyniła w ostatnim czasie potężne inwestycje, uruchamiając w tych dniach nowy blok o mocy blisko 500 MW, może przecież importować węgiel z sąsiednich czeskich albo niemieckich kopalni. Węgiel brunatny w przeciwieństwie do kamiennego jest paliwem nasączonym wodą i tak podłej jakości, że nie ma sensu wożenie go koleją. Dlatego prosto z łyżki koparki trafia na taśmociąg i jedzie do sąsiedniej elektrowni. Zresztą zorganizowanie alternatywnego transgranicznego zaopatrzenia w węgiel trwałoby bardzo długo i kosztowało majątek.

Czeski punkt widzenia

Z czeskiego punktu widzenia sytuacja wygląda inaczej. W ubiegłym roku skończyła się koncesja na wydobycie węgla w Turowie. Czesi spodziewali się, że jej przedłużenie polskie władze poprzedzą przeprowadzeniem pełnej procedury środowiskowej, tak jak wymaga tego dyrektywa unijna. W tym przypadku w procedurę musieliby zostać włączeni Czesi. Dlatego przygotowali długą listę zastrzeżeń dotyczących hałasu, pyłu, a szczególnie wody, której Turów pozbawia nadgraniczne czeskie powiaty. Dlatego postawili warunki dotyczące sfinansowania potężnych inwestycji hydrotechnicznych w Kraju Libereckim. Polska uznała, że Czesi się czepiają, a brak wody po ich stronie granicy to nie nasza wina. I zaczęła wydawać decyzje przedłużające koncesje najpierw do 2026 r., a potem do 2044 r., nie przejmując się ani dyrektywą UE, ani czeskimi protestami.

Panowało przekonanie, że Czesi nas tylko tak straszą i nawet jeśli pójdą do TSUE, to ten nic nam nie zrobi. Bo przecież tu chodzi o nasze bezpieczeństwo energetyczne. Trochę na odczepnego PGE postanowiła wybudować na granicy ekrany przeciwfiltracyjne zapobiegające ucieczce wody z Czech. Dziś jest to traktowane przez TSUE jako dowód, że nie jesteśmy całkiem bez winy. Część polskich ekspertów prawnych przyznaje, że polska odpowiedź na czeski pozew była napisana w taki sposób, jakby jego autorzy nie bardzo rozumieli, o co Czechom chodzi. Więc trudno się dziwić, że najpierw Komisja Europejska, a potem TSUE przyznały rację Czechom. Co polski rząd niepomiernie zdziwiło. Czechów zresztą też, bo spodziewali się długich bojów, a tu sukces już na starcie.

Odcinek drugi: zdziwienia ciąg dalszy

Pierwszy odcinek serialu skończył się więc dramatyczną decyzją TSUE i ogólnym zdziwieniem. Po nim nastąpił kolejny, w którym zdziwienie trwa. Znów mamy czeski film, czyli jedna strona nie rozumie, co mówi druga. Oto bowiem dopiero pod presją Luksemburga polski rząd zaczął pospieszne negocjacje polityczne z rządem czeskim. Podczas unijnego szczytu w Brukseli Mateusz Morawiecki spotkał się z czeskim premierem Andrejem Babiszem, a po spotkaniu wyszedł do dziennikarzy i oświadczył, że już praktycznie jesteśmy dogadani, a Czesi swoją skargę wycofają. Potem w podobnym tonie tweetował minister klimatu Michał Kurtyka, zapewniając, że to wszystko zasługa premiera. Na to czeski premier oświadczył, że Czesi skargi na razie nie wycofują.

W czasie trwających równolegle rozmów w Libercu czeskiego wiceministra środowiska z naszym węglowym ekspertem, wiceministrem aktywów państwowych Arturem Soboniem ten usłyszał, że Czesi wycofają skargę, jeśli Polska podpisze umowę międzyrządową gwarantującą realizację inwestycji, o które wcześniej bezskutecznie się dopominali. I jeśli ta umowa będzie zawierała też kary umowne na wypadek niezrealizowania przez nas obietnic. Czesi są czujni, bo prezes PGE już zadeklarował, że zarządzenia TSUE nie wykona i kopalni nie zatrzyma, bo pozwana jest Polska, a nie spółka, więc niech się rząd martwi, a nie PGE.

Czesi mają nas na widelcu

Po drugim odcinku sytuacja jest taka: Polski rząd wykazał się arogancją, nonszalancją i ignorancją. Mógł wcześniej poważnie negocjować z Czechami, ale uznał, że to nie ma sensu. Pepiki pokrzyczą, pokrzyczą i przestaną. Tyle wart jest Wyszehrad i dobrosąsiedzkie stosunki.

Czesi mają nas na widelcu, bo dziś w pośpiechu będziemy musieli spełnić wszystkie ich żądania, które wcześniej uznawaliśmy za zbyt kosztowne i nieuzasadnione. Obarczą one polski budżet, bo jak wiadomo, z inicjatywy prezesa PGE trwają prace nad przerzucaniem całej polskiej energetyki węglowej – w tym i Turowa – na barki państwa. Energia z węgla będzie więc jeszcze droższa i zapewne niebawem trzeba będzie zamknąć elektrownię w Turowie, a przy okazji także kopalnię. Z całą pewnością stanie się to dużo wcześniej niż w 2044 r., o co toczą się dziś polsko-czeskie boje.

To be continued…