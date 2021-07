Dlaczego warto zainwestować w program dla kancelarii prawnej Amberlo?

Choć praca kancelarii prawnej może wydawać się relatywnie prostolinijna, to jednak mnogość obowiązków, prowadzonych spraw oraz klientów, którzy są obsługiwani, sprawia, że trudno połapać się w gąszczu obowiązków i optymalnie zarządzać wszystkimi sprawami.

Jak zarządzać taką sprawą, gdy każdy pracownik ma inne zadania i nie ma jednego miejsca, w którym dostępne są informacje na temat postępów? Z pomocą przychodzi program dla kancelarii Amberlo, który posiada dedykowaną funkcje zarządzania wszystkimi sprawami z poziomu jednego widoku aplikacji webowej czy mobilnej. Co więcej, Amberlo działa zarówno na urządzeniach z systemem operacyjnym Windows, jak i MacOS. Dodatkowo możemy zarządzać całym oprogramowaniem z poziomu aplikacji mobilnej. Dziesiątki małych spraw prawniczych? Kilka dużych projektów dla poważnych klientów instytucjonalnych? Dla kancelarii używającej programu Amberlo to żaden problem. Dzięki oprogramowaniu zawsze będziemy na bieżąco ze stanem każdej sprawy, a także będziemy widzieć za jednym kliknięciem, jakie zadania są przypisane do konkretnego pracownika kancelarii.

Bezpieczeństwo i łatwy dostęp do danych

Bezpieczeństwo danych, które gromadzimy, jest nadrzędnym priorytetem działalności kancelarii prawnej. Wielokrotnie słyszeliśmy o wypadkach skutkujących wyciekiem wrażliwych danych klientów, co w dłuższym okresie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, z kradzieżą tożsamości włącznie.

Dzięki Amberlo każda kancelaria uzyska dostęp do wirtualnego dysku, który może służyć za miejsce gromadzenia całej cyfrowej dokumentacji kancelarii. Dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania? Przede wszystkim bezpieczeństwo obiegu dokumentów - jedynie osoby o odpowiednim poziomie dostępu mogą uzyskać dostęp do dokumentacji, co minimalizuje ryzyko niepowołanych zdarzeń. Dodatkowo cała dokumentacja składowana jest w bezpiecznej chmurze, która jest chroniona najnowszymi technologiami zabezpieczającymi.

Warto wspomnieć o ogromnej łatwości w uzyskaniu dostępu do dokumentów z każdego miejsca na świecie. Co, gdy pracownik będący w podróży pilnie musi poznać informacje z jednego z dokumentów? Wystarczy, że z poziomu smartfona uruchomi Amberlo i w kilka chwil uzyska dostęp do żądanego pisma. Czy kancelaria wykorzystuje również inne systemy jak pakiet Google czy Office? Amberlo w bardzo łatwy sposób może zostać zintegrowane z innymi systemami wykorzystywanymi przez każdą kancelarię prawniczą.

Szereg dodatkowych funkcji ułatwiających pracę kancelarii prawnej.

Program dla kancelarii prawnych Amberlo to więcej niż narzędzie do zarządzania sprawami i gromadzenia dokumentów. To wszechstronne narzędzie, które usprawni pracę kancelarii w praktycznie każdym aspekcie. Jakie dodatkowe funkcje możemy uzyskać, decydując się na Amberlo?

Baza CRM z wszystkimi klientami oraz wbudowany kalendarz spotkań i ważnych wydarzeń, dzięki czemu nic już nie umknie pracownikom kancelarii. To jednak nie wszystko. Amberlo posiada zaawansowane funkcje analityczne i raportowe, dzięki czemu na bieżąco widzimy statystyki, możemy śledzić wydatki, a także wystawiać faktury klientom, którzy korzystali z naszych usług.

W zależności od naszych potrzeb Amberlo może być narzędziem dostosowanym ściśle do naszych potrzeb - wystarczy że zechcemy zrobić pierwszy krok w kierunku zwiększenia efektywności pracy kancelarii. Wykorzystanie Amberlo to nie tylko krok do przodu dla pracowników - to również ogromna różnica na plus dla wszystkich klientów, którzy dotychczas korzystali z usług naszej kancelarii prawniczej.

Materiał przygotowany przez Ambrelo