Brak uchwały Sądu Najwyższego dla frankowiczów? Lepiej być nie mogło!

Pierwsze lata potyczek frankowiczów z bankami wcale nie zwiastowały pospolitego ruszenia i jednoznacznej linii orzeczniczej. Przeciwnie, na początku to banki próbowały „czarować” rzeczywistość i tłumaczyć, że ryzyko było dla obu stron takie samo. Dopiero dzięki determinacji pierwszych odważnych posiadaczy kredytów we franku i ich pełnomocników, a także inicjatywom społecznym w tym temacie, okazało się że było zgoła inaczej. Banki ustalały niekorzystne kursy odbiegające od warunków rynkowych. Zarabiały dodatkowo już na starcie. Pomimo że frank trzymał się dalej tak samo. Co więcej, w zawieranych umowach wprowadzały klauzule całkowicie oddające im prawo do ustalania wysokości kursów, od których zależała kolejna rata. Mało kto wie, ale gdyby banki ograniczyły się do samego kursu NBP, to dzisiaj niewielu z frankowiczów mogłoby unieważniać w całości swoje umowy i wygrywać setki tysięcy złotych. Jak mówi jednak stare przysłowie, chytry dwa razy traci.

Para – buch! Koła – w ruch! Jak nie teraz, to nigdy.

Moi klienci zawsze na początku pytają, czy to na pewno dobry moment na proces z bankiem. Obawiają się zmian w prawie, sztuczek banków i nieprzewidywalności polskiego wymiaru sprawiedliwości. Przekornie wtedy odpowiadam, że ich bank właśnie na to czeka. Od początku „czarując” rzeczywistość, 15 lat później robi dokładnie to samo, co wcześniej. Zniechęca swoich klientów do takich ruchów, grożąc pozwami o bezpodstawne korzystanie z kapitału. Fakty są jednak takie, że do tej pory wszystkie takie sprawy kończyły się prawomocną wygraną frankowiczów. Podobnie zatem jak ze wspomnianą ustawą czy obiecaną uchwałą Sądu Najwyższego, po stronie banków istnieje także alternatywna rzeczywistość. W przeciwieństwie jednak do niespełnionych oczekiwań frankowiczów wobec uczciwości banków i adekwatnej, a nigdy nienastępującej reakcji państwa, ich racja zwycięża w sądach. Do tego jednak niezbędna jest analiza prawna umowy z bankiem u profesjonalnego pełnomocnika, wytoczenie pozwu przeciwko bankowi, wreszcie wygrana w sądzie. Proszę mi jednak wierzyć, nic nie smakuje tak dobrze, jak wyrok będący efektem własnej, a nie czyjejś decyzji.