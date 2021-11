Ewolucja e-samochodu

Dobry samochód elektryczny to nie wszystko, nie mniej ważny jest komfort użytkowania. Hyundai, po sukcesie udanych modeli KONA Electric i IONIQ 5, wytacza kolejne ciężkie działo. Od 2 listopada działa w Polsce usługa Charge myHyundai, dzięki której ładowanie samochodu ma być łatwe i bezproblemowe.

Nie tylko wymóg troski o naturalne środowisko, ale także gwałtowny rozwój technologii i względy praktyczne decydują o tym, że rynek samochodów elektrycznych staje się coraz bardziej wymagający. Do produkcji przymierzają się nawet takie potęgi dotąd nie związane z przemysłem samochodowym, jak Apple czy Xiaomi, niedawno swój akces zgłosił Foxconn. Hyundai, jeden z liderów branży samochodów elektrycznych, przyjął w tej sytuacji jedyną logiczną strategię ucieczki do przodu. Nie tylko doskonali technologię konstrukcji samochodów elektrycznych, wprowadzając niejednokrotnie oryginalne, autorskie rozwiązania. Rozwija także niezbędną kierowcom infrastrukturę i usługi, dzięki którym korzystanie z aut elektrycznych Hyundai ma być bezproblemowe, wygodne i przyjemne na każdym etapie – nawet wtedy, gdy nie siedzimy za kierownicą. A może nawet zwłaszcza wtedy. Bo, jak wiadomo, największym wyzwaniem dla właściciela „elektryka” może być jego zasięg i – siłą rzeczy – ładowanie. Hyundai zapewnia, że jego usługa Charge myHyundai, w połączeniu z możliwościami takich modeli, jak KONA Electric i IONIQ 5, rozwiązuje ten problem raz na zawsze. Warto przyjrzeć się tej deklaracji bliżej, bo od 2 listopada z Charge myHyundai można korzystać także w Polsce.

Łatwe ładowanie w całej Europie Hyundai zapewnia, że dzięki usłudze Charge myHyundai kierowcy zyskują dostęp do ponad sześciuset punktów ładowania w Polsce i łącznie 280 tysięcy w 29 krajach Europy. Płatność ma być łatwa i wygodna także poza granicami Polski, w ramach jednej umowy e-roamingu. Użytkownik Charge myHyundai dzięki aplikacji lub specjalnej karcie ładuje samochód, rozliczając się raz na miesiąc. W zainstalowanej w smartfonie aplikacji – lub na stronie internetowej usługi – ma wgląd w dane wszystkich odbytych sesji ładowania oraz w faktury (dla ułatwienia, jeden zbiorczy rachunek na miesiąc). Charge myHyundai oferuje trzy różne taryfy dostosowane do zróżnicowanych potrzeb kierowców. Przykładowo, w taryfie Smart kierowca płaci miesięczny abonament i dzięki temu ma preferencyjne stawki za ładowanie (AC lub DC), natomiast osoby, które jeżdżą głównie na krótkich dystansach i ładują auto najczęściej w domu, mogą wybrać taryfę Flex, bez naliczania miesięcznych opłat abonamentowych. Ideą Charge myHyundai jest zatem, jak widać, nie tylko zapewnienie kierowcom dostępu do licznych punktów ładowania, by nie musieli się martwić, czy ich pojazd ma wystarczający zasięg, by dojechać do celu. Nie mniej ważne jest uproszczenie do minimum wszelkich formalności. W skrócie, Charge myHyundai to jedna karta, jedna aplikacja, jedna faktura. Charge myHyundai ma także parę innych zalet, powiązanych z technologicznymi możliwościami nowoczesnych elektrycznych samochodów Hyundai, jak KONA Electric czy, będący submarką Hyundaia, IONIQ 5.

Auto na apkę Nowe samochody elektryczne Hyundai posiadają dostęp do usługi Bluelink, dostosowanej do współpracy z usługą Charge myHyundai, dzięki czemu kierowca może na przykład kontrolować przebieg ładownia samochodu, pijąc kawę w pobliskim bistro. Ekran wyświetli na bieżąco stan ładowania akumulatorów. Jeśli zapomnimy, gdzie zaparkowaliśmy, samochód wskaże precyzyjnie swą lokalizację na mapie. Poinformuje też natychmiast o wykrytej próbie włamania. Dzięki aplikacji możemy też wydać zdalnie polecenie włączenia ogrzewania wnętrza i kierownicy, a nawet odmrożenia szyb i lusterek bocznych, by w mroźny poranek wejść już od razu do przytulnego, gotowego do drogi pojazdu. Z kolei w upalny dzień można zdalnie wydać polecenie włączenia klimatyzacji. Bluelink pozwoli też zdalnie rozwiać wątpliwość, czy aby na pewno auto zostało zamknięte – i w razie czego nadrobić niedopatrzenie. Oczywiście ma też standardowe funkcje, jak wytyczanie trasy, obsługa głosem lub wyszukiwanie w okolicy kluczowych obiektów, jak np. restauracje czy stacje ładowania.