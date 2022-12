Nasze miasta przyszłości. Gospodarka obiegu zamkniętego okiem Interzero.

Miasto idealne

Koncepcja miasta 15 minutowego, które jest tak skonstruowane urbanistycznie, że pozwala każdemu mieszkańcowi w odległości maksymalnie 15 minut spacerem mieć dostęp do usług, sklepów, terenów rekreacyjnych itp. oraz założenia gospodarki obiegu zamkniętego są sobie bliskie. Obu przyświeca idea, że człowiek i środowisko są wartościami, które należy brać pod uwagę przy kalkulacji zysku i ocenie rozwoju. Zasoby, które jako ludzkość mamy do dyspozycji, są na wyczerpaniu, i nie jest to już temat podlegający dyskusji, a fakt.