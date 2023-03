Wakaty za kółkiem

Pakiet Mobilności nie rozwiązał problemu braku kierowców, który jest dzisiaj z pewnością największym wyzwaniem dla całej branży transportowej.

Polski sektor logistyczny od dawna uchodzi za jeden z najsilniejszych na całym europejskim rynku. Swoją pozycję budował przez wiele lat. Nie jest jednak dzisiaj w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. Według raportu „Transport przyszłości – perspektywy rozwoju transportu drogowego w Polsce 2020–2030”, przygotowanego przez firmę PwC oraz Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, na rynku brakuje dziś ok. 200 tys. kierowców. To przede wszystkim efekt szybko rosnących przewozów. Polskie firmy w 2022 r. obsłużyły ładunki o masie wyższej aż o 23 proc. w porównaniu z 2018 r. Dodatkowo wojna w Ukrainie spowodowała odpływ części kierowców, którzy wrócili, by bronić swojej ojczyzny przed rosyjską inwazją.

To niestety nie koniec problemów. Ogromny wpływ na całą branżę transportową ma unijny Pakiet Mobilności. – Trzeba przypomnieć, że był on próbą kompromisowego rozwiązania problemu dotyczącego działań państw tzw. starej Unii, których przedstawiciele starali się zablokować naszą przewagę konkurencyjną na wspólnym rynku. Kilka rządów, najpierw niemiecki i francuski, a za nimi włoski i kolejne, wprowadziło bądź szykowało się do wprowadzenia nowych ograniczeń. Trudno było sobie wyobrazić, jak będzie dalej wyglądał transport międzynarodowy na terenie Unii. Przewoźnik, którego samochód ciężarowy przejeżdża przez kilka państw, zostałby zmuszony do spełnienia różniących się od siebie warunków realizowania przewozów na terenie każdego z nich – opowiada Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Niestety, przyjęte regulacje w ramach Pakietu Mobilności nie były w dużej mierze zgodne z naszym stanowiskiem. Polska razem z grupą innych krajów z naszego regionu ostro protestowała, ale niewiele osiągnęła.