Niezbędnik każdego kolarza. O co warto uzupełnić swoją kolekcję?

Lato zbliża się wielkimi krokami, a sezon rowerowy trwa w najlepsze. Większość kolarzy już od dawna jest na trasie, ale nigdy nie jest za późno na uzupełnienie wyposażenia. Warto zadbać o akcesoria, które przydają się podczas bliższych i dalszych wypraw rowerowych. Jakie dodatki rowerowe opłaca się posiadać w kolekcji? Przedstawiamy niezbędnik każdego kolarza!

Dlaczego warto jeździć na rowerze?

Jazda na rowerze to świetny sposób transportu – możesz dojeżdżać tak do pracy, lub po prostu wybrać się na wycieczkę rowerową po najbliższej (lub nieco dalszej) okolicy. W trakcie jazdy angażujesz mięśnie nóg oraz bioder, a do tego spalasz dużą liczbę kalorii. Dokładne wyliczenia zależą od prędkości, terenu, posiadanego roweru oraz innych czynników, ale zasadniczo godzinna przejażdżka to od 300 do 600 spalonych kilokalorii. Warto przy tym pamiętać, że regularny wysiłek fizyczny jest niezbędny do utrzymania organizmu w dobrej kondycji, a jazda na rowerze jest jednym z ciekawszych i skuteczniejszych sposobów na osiągnięcie poziomu aktywności zalecanego przez lekarzy.

Niezbędnik kolarza – najważniejsze dodatki

Przejdźmy do meritum. Jakie akcesoria rowerowe przydają się w trasie? Oto niezbędnik kolarza, czyli dodatki, które warto mieć w swojej kolekcji!

Buty rowerowe

Na rowerze możesz jeździć w zwykłych butach, ale w praktyce opłaca się zainwestować w specjalne obuwie rowerowe. Jest ono znacznie lżejsze od tradycyjnych butów sportowych, dzięki czemu znacznie wygodniej się w nim jedzie. Co więcej, podeszwy są dużo grubsze i twardsze, co sprawia, że dół buta znacznie wolniej się ściera, nawet przy intensywnej jeździe. Dobre obuwie rowerowe wystarczy na długie lata, o ile odpowiednio o nie zadbasz. Sprawdź duży wybór butów szosowych na Sportano.pl – na pewno znajdziesz coś, co przypadnie Ci do gustu!