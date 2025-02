Innowacyjne rozwiązania Aluprof w wieżowcu Flatiron, jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Nowego Jorku

Flatiron Building, charakterystyczny wieżowiec w kształcie żelazka u zbiegu Piątej Alei i Broadway’u na Manhattanie, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych nowojorskich budynków.

„Zaproponowanie rozwiązań na potrzeby renowacji Flatiron Building było ogromnym wyzwaniem ze względu na specyficzne wymagania techniczne. Trzeba bowiem pamiętać, że – z racji położenia budynku w centrum tętniącej życiem metropolii – zastosowane w nim okna muszą gwarantować odpowiednie wyciszenie pomieszczeń, tym bardziej, że renowacja zakłada zmianę funkcji wieżowca z biurowej na mieszkalną (ma tam powstać nawet 60 luksusowych apartamentów). Z tego względu musieliśmy nie tylko dostosować nasze rozwiązania do tych rygorystycznych wymogów, ale również przeprowadzić szereg badań, aby spełnić normy akustyczne oraz energooszczędnościowe obowiązujące na rynku amerykańskim. Do tej pory w budynku znajdowały się szyby jednokomorowe, czyli tradycyjne. Dopiero za czwartym podejściem udało się dobrać taki rodzaj szyb, dokładając grubości i wprowadzając szyby laminowane, abyśmy doszli do oczekiwanego poziomu akustyki”, podkreśla Tomasz Grela, prezes Aluprof.

Ten ikoniczny obiekt, znany m.in. z serii filmów o Spider-Manie, przechodzi właśnie gruntowną renowację i zmienia swoją funkcję z biurowej na mieszkalną. Istotny wkład w przywrócenie mu dawnej świetności i nadanie nowego charakteru będzie mieć firma Aluprof, która dostarczy do inwestycji tysiąc specjalnie zaprojektowanych okien. Dla polskiej spółki to nie tylko powód do dumy, ale też ogromne wyzwanie i okazja, aby po raz kolejny dowieść swojej innowacyjności.

Prestiżowa renowacja w sercu Manhattanu

Flatiron Building, zbudowany w 1902 roku jako jeden z pierwszych wieżowców o szkielecie stalowym, to ikona nowojorskiej architektury oraz narodowy zabytek historyczny. Jego trójkątny kształt, przypominający żelazko, do dziś przyciąga uwagę turystów i mieszkańców Nowego Jorku. Budynek, inspirowany stylem Beaux-Arts, wyróżnia się bogatymi zdobieniami, dekoracyjnymi gzymsami oraz misternymi detalami, które stanowią o jego niepowtarzalnym uroku. Prace renowacyjne wymagały ogromnej precyzji i dbałości o szczegóły, aby nie naruszyć fasady wieżowca. Wszystkie jej elementy musiały być odtworzone z najwyższą starannością, aby spełnić oczekiwania zarówno inwestora, jak i instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków. Dla Aluprof to wyjątkowe przedsięwzięcie stanowiło nie tylko poważne wyzwanie inżynieryjne, ale też pozwoliło na umocnienie pozycji lidera w produkcji rozwiązań aluminiowych dla branży budowlanej i konstrukcyjnej. Jak zaznacza Tomasz Grela: „To dla nas ogromne wyróżnienie móc być częścią tak prestiżowego, wartego blisko 5 mln dolarów projektu, który łączy historię z nowoczesnością. Mam nadzieję, że zdobyta dzięki temu wiedza przyczyni się do dalszego rozwoju naszej oferty, zwłaszcza w kontekście przyszłych inwestycji, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie”.

Rozwiązania Aluprof dla zrównoważonego budownictwa

Renowacja Flatiron Building ma też istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska. Zamiast wyburzenia obiektu i postawienia nowej inwestycji, zdecydowano się na kompleksową renowację, co jest znacznie korzystniejsze dla przyrody. Zachowanie istniejącej konstrukcji pozwala na znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla oraz oszczędność zasobów, które byłyby potrzebne do budowy nowego budynku od podstaw. Aluminiowo-drewniane okna zastosowane w tym zabytkowym budynku stanowią doskonałe połączenie nowoczesnej technologii z szacunkiem dla historii architektury, co wyróżnia ten projekt na tle innych realizacji w Nowym Jorku.

Renowacja Flatiron Building to przedsięwzięcie, które pokazuje, że Aluprof jest w stanie spełnić nawet najbardziej wymagające światowe standardy budowlane. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii oraz ogromnej wiedzy i determinacji inżynierów i konstruktorów firma nie tylko przyczynia się do odnowienia jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie, ale także wspiera rozwój zrównoważonego budownictwa, które ma na celu zachowanie planety w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

Prelekcja dyrektora rozwoju produktu systemów budowlanych Aluprof, Michała Marcinowskiego, nt. rozwiązań marki zastosowanych w Flatiron Building. Prelekcja została wygłoszona podczas międzynarodowej konferencji Future Builders.

Lider i innowator branży

Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w ponad 50 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma dostarcza innowacyjne, energooszczędne i bezpieczne systemy aluminiowe przeznaczone do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych dla branży budowlanej i konstrukcyjnej. Zgodnie z hasłem „Let’s build a better future” Aluprof promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego. Więcej informacji na stronie producenta: https://aluprof.com.