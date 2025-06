Chcesz wiedzieć, kiedy najlepiej używać prądu? Sprawdzaj prognozy energetyczne

Społeczeństwo

Pasożyty z patożycia. Kim są celebryci z TikToka i dlaczego młodzi godzinami ich oglądają

Mogłoby się wydawać, że TikTok to kilkunastosekundowe rolki, które młodzi nałogowo scrollują. Ale są tam również kilku-, a nawet kilkunastogodzinne live’y, na których z pozoru nic się nie dzieje. I to one są kluczowe. Tam się zarabia, buduje pozycję, rekrutuje zwolenników.