Zmiana ról

Jak Europa Zachodnia postrzega polski biznes? Dlaczego to nasze firmy coraz częściej przejmują zagranicznych konkurentów? Rozmowa z Dariuszem Cegielskim, założycielem i prezesem Trans Polonia Group.

Na pewno mamy tam do czynienia z dużym zaskoczeniem, to nie odbywa się naturalnie. Wciąż pokutują stereotypy. Polacy są postrzegani jako ci od prostych prac obsługowych. Zdarza się, że nawet po przejęciu dotychczasowi właściciele widzą się w roli lepiej zorientowanych w biznesie i nadal chcą decydować. Niektórym trudno się pogodzić z faktem, że polski kapitał może być silny, a nasze firmy mają coraz częściej możliwości, aby przejmować tamtejsze spółki.

Proces negocjacji jest zawsze długi i wielofazowy. Pracuje nad nim zespół specjalistów – ekonomistów i prawników. Ważne jest przekonanie strony sprzedającej, że ma się wizję i pomysł na przyszłość. Ludzie, którzy tworzą przedsiębiorstwa przez całe życie, pragną dla nich dobrej przyszłości, nawet bez ich udziału. W przypadku ostatniej transakcji przekonaliśmy sprzedającego, że działalność Nijman/Zeetank będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Jako inwestor branżowy zapewniamy również dostępność pracowników, co w naszej branży jest dzisiaj ogromnym wyzwaniem. My jednak mamy własną szkołę kierowców – specjalistów od ładunków niebezpiecznych. Pomagamy zdobyć niezbędne uprawnienia, zapewniamy nowoczesny sprzęt i atrakcyjne wynagrodzenie. Ponadto w sposób wiarygodny wykazaliśmy wiele synergii połączonych interesów, co wzmacnia całą grupę kapitałową. Plan i pomysł został szczegółowo opracowany, przedstawiony i uzgodniony. Zbudowane zostało zaufanie i akceptacja. Osobiście bardzo się z tego cieszę.

Co we współczesnym biznesie decyduje o powodzeniu tak skomplikowanego procesu jak przejęcie międzynarodowego przedsiębiorstwa?

Kiedyś patrzyliśmy na firmy z Europy Zachodniej z podziwem nie tylko dlatego, że miały znacznie więcej kapitału od nas, ale także ponieważ uchodziły za bardzo wydajne w porównaniu z polskimi. Jak jest dzisiaj?

Z pewnością nie musimy mieć żadnych kompleksów. Przeciwnie, obserwuję obniżenie etosu pracy na Zachodzie, np. w Niemczech. Teraz to my możemy służyć za wzór dla innych. Trans Polonia ma spółkę zależną w Zagłębiu Ruhry i z doświadczenia wiemy, że znalezienie do pracy ludzi kompetentnych i naprawdę zaangażowanych jest tam dzisiaj bardzo trudne. My wyprzedziliśmy tamtejsze firmy także, jeśli chodzi o wiedzę. Mamy lepszych specjalistów od informatyki, zarządzania, planowania. Jesteśmy lepiej zorientowani, jak funkcjonuje wspólny rynek, a do tego elastyczni. Widzimy, że świat się zmienia i nie wolno stać w miejscu. Na Zachodzie często dominuje, o dziwo, myślenie: po co modyfikować coś, co zawsze jakoś funkcjonowało. Mam nadzieję, że wykorzystamy tę wielką dynamikę polskiego biznesu.

Czy zatem wszystko działa u nas już idealnie?

Z pewnością nie. Na pewno musimy poprawić jakość kształcenia w naszych szkołach w zakresie języków obcych. Biegła znajomość angielskiego powinna być standardem nie tylko wśród osób, których rodzice płacą za dodatkowe kursy. To musi zapewniać publiczny system edukacji. Warto inwestować w naukę niemieckiego, bo zachodni sąsiad to nasz wielki partner biznesowy. Lepsze umiejętności językowe na pewno poprawiłyby naszą produktywność. Zwłaszcza, że na rynkach zachodnich, na których działamy, znajomość kilku języków jest wśród pracowników standardem.

A co z kwestią deregulacji, odmienianej dzisiaj w Polsce przez wszystkie przypadki?

Z pewnością są branże, jak nasza (przewóz ładunków niebezpiecznych), w której regulacje są potrzebne. Jednak generalnie funkcjonujemy w gospodarce przeregulowanej, co utrudnia nasz rozwój. Wspomniałbym też o rosnącym poziomie fiskalizacji. Przedsiębiorstwa płacą coraz więcej danin, co obniża naszą konkurencyjność. Owszem, wchodzimy coraz śmielej na rynki zachodnie, ale wciąż potrzebujemy czasu, aby rosnąć, aby się rozwijać. Tymczasem coraz większe obciążenia nas hamują. Wspomnę tylko o trzech z nich: rosnących szybko opłatach za drogi, coraz wyższych kosztach pracy oraz braku dopłat do hurtowego zakupu paliw. Przewaga po stronie kosztów, jaką mieliśmy w przypadku konkurowania z firmami zachodnimi, znika. Oczywiście jest to proces naturalny, ale moim zdaniem przebiega za szybko.