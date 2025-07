Aktywność na rynku to szansa dla odbiorców energii

Transformacja energetyczna to znacznie więcej niż stawianie paneli fotowoltaicznych. To zmiana zasad zarządzania systemem elektroenergetycznym i roli odbiorcy. Dzięki aktywności i elastyczności można zyskać finansowo i wspierać środowisko.

Cena energii zmienia się wielokrotnie w ciągu doby, a można ją kupować i sprzedawać nawet w ramach 15-minutowych „pakietów”. To duża szansa dla odbiorców, którzy poprzez elastyczną zmianę zapotrzebowania mogą znacząco wpłynąć na koszt zakupu energii.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych – fotowoltaika osiągnęła 22 GW, wiatr 11 GW, co łącznie z innymi źródłami OZE (elektrowniami wodnymi, biomasą, biogazem etc.) daje ok. 36 GW i stanowi połowę łącznej mocy zainstalowanej wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce. Źródła odnawialne, nieponoszące kosztów paliwa i emisji, oferują tańszą energię, co wpływa na spadki cen hurtowych, gdy ich produkcja jest wysoka.

Rynek niejedno ma imię

Obrót energią odbywa się w kilku segmentach rynku hurtowego. Handel długoterminowy, obejmujący miesiące lub lata ma miejsce na rynku terminowym. Kluczową rolę odgrywa rynek dnia następnego (ang. day-ahead), na którym ceny są wyznaczane dla całego europejskiego rynku. Z kolei na rynku dnia bieżącego (intra-day) energią można handlować aż do momentu na godzinę przed okresem dostaw. Rynki dnia następnego i bieżącego to tzw. rynki spotowe.

Rosnący udział OZE w bilansie energetycznym kraju wpływa na coraz większą zmienność cen w ciągu doby. Różnica między najdroższymi a najtańszymi godzinami coraz częściej jest liczona w tysiącach złotych za megawatogodzinę. Jest to okazja do wykorzystania dla tych odbiorców, którzy są w stanie dostosować swoje zużycie energii do sytuacji w systemie i cen.

Wielostronne korzyści

Jeżeli odbiorca jest w stanie dostosować swój profil zużycia do cen energii, może uzyskać dużą oszczędność kosztów, a nawet przychód z poboru energii, gdy ceny osiągają wartości ujemne. Odbiorcy mogą kupować energię za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów, tzw. spółek obrotu. Dotyczy to także gospodarstw domowych, które od pewnego czasu mają dostęp do ofert z cenami dynamicznymi.

Aktywność odbiorców i wytwórców zwiększa elastyczność systemu i ogranicza potrzebę uruchamiania drogich źródeł. Ceny dynamiczne wspierają integrację OZE, zachęcając do zużycia energii w okresach ich wysokiej produkcji, co sprzyja także dekarbonizacji sektora energetycznego.