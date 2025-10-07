Czyste Powietrze – trudna reaktywacja
Czyste Powietrze to nie tylko wielki projekt walki ze smogiem w Polsce, ale równocześnie droga do obniżenia wydatków na ogrzewanie domów i racjonalnego gospodarowania energią. Niestety, program przechodził ostatnio dość burzliwy okres. Przez zimowe miesiące przyjmowanie nowych wniosków było zawieszone, poza tym pojawiły się informacje o licznych nadużyciach. Zdarzały się firmy, które sztucznie zawyżały wartość wykonanych prac, aby uzyskać większe dofinansowanie. Niektórzy wykonawcy podpisywali umowy, inkasowali duże zaliczki, a potem znikali, zostawiając właścicieli domów z ogromnymi problemami. Z kolei przedsiębiorcy narzekali, że za wykonane prace przez wiele miesięcy nie otrzymują refundacji z wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które nie nadążają z rozpatrywaniem wniosków oraz traktują każdego wykonawcę jak podejrzanego.
W kwietniu nabór został wznowiony, ale po zmianach mających uszczelnić program i zmniejszyć ryzyko oszustw liczba wniosków jest znacznie mniejsza niż w poprzednich latach. Co prawda systematycznie rośnie, ale w dość wolnym tempie. Wynosi średnio 1,5–2 tys. wniosków tygodniowo, gdy rok temu było to dwa, a nawet trzy razy więcej. Być może niektórzy właściciele domów boją się korzystać z Czystego Powietrza, bo to na nich spadnie odpowiedzialność, jeśli wykonawca okaże się nieuczciwy. Na tym zresztą nie koniec barier. – Na początku wymagany jest audyt energetyczny budynku. Można otrzymać zwrot jego kosztów do wysokości 1,2 tys. zł, ale tylko jeśli dom będzie miał parametry kwalifikujące go do programu. W przeciwnym razie właściciel sam musi ponieść koszty audytu. Taka obawa może zniechęcać do składania wniosków. Uważamy, że wydatki na audyt powinny być refundowane bez względu na jego wynik – podkreśla Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.