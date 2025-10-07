Okna piękne i ciche

Duże przeszklenia nie tylko wprowadzają naturalne światło, lecz także zmieniają optykę wnętrza. Towarzyszyć powinny im przesłony, które pozwolą nam kontrolować, ile słońca chcemy wpuszczać do naszych domów.

Zamiast o oknach coraz częściej mówimy o przeszkleniach. Standardem w przypadku nowoczesnych budynków – zarówno jednorodzinnych, jak i bloków mieszkalnych – stała się zamiana tradycyjnych okien i drzwi balkonowych na wielkoformatowe przeszklenia. Zacierają one granicę między tym, co w środku, i tym, co na zewnątrz. Panoramiczne drzwi przesuwne mają wiele zalet: powiększają i rozjaśniają przestrzeń, pozwalają na bliższy kontakt z naturą, stają się elementem kompozycji architektonicznej i nośnikiem emocji. Odpowiednio zaprojektowana stolarka czyni wnętrze nie tylko jaśniejszym, ale i optycznie bardziej przestronnym. Aby osiągnąć ten efekt, nowoczesne rozwiązania wykorzystują optykę, światło i technologię do tworzenia iluzji wizualnych.

Architekci coraz częściej projektują domy tak, żeby to okno stało się centralnym punktem pomieszczeń i stanowiło ramę dla krajobrazu, który wręcz wchodzi do wnętrza. Aby jednak osiągnąć w pełni taki imponujący efekt, potrzebne są rozwiązania minimalizujące fizyczną obecność konstrukcji drzwi przesuwnych. Wąskie profile, ukryte skrzydła i zerowe progi pozwalają architekturze wtopić się w otoczenie. Panoramiczne drzwi rozszerzają salon na taras, a wrażenie ciągłości i spójności przestrzeni wzmacnia wysokiej jakości szkło, które nie zniekształca kolorów ani konturów. Ma chronić, ale równocześnie nie przeszkadzać – najlepiej, gdyby się wydawało, że w ogóle go nie ma.

Duże przeszklenia, wąskie profile

Na popularności w ostatnich latach zyskały zwłaszcza aluminiowe rozwiązania o wąskich profilach, które umożliwiają stosowanie dużych przeszkleń przy jednoczesnym zachowaniu sztywności i izolacyjności. Minimalne konstrukcje, niewidoczne okucia i ukryte mechanizmy sterujące przekładają się na czystą formę i zapewniają maksymalne doświetlenie wnętrza.