Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
7 października 2025
Rynek

Energia i elegancja

7 października 2025
Dla efektywności funkcjonowania paneli fotowoltaicznych kluczowe znaczenie – oprócz jakości komponentów – mają lokalne zacienienia mogące powodować czasowe spadki wydajności. Dla efektywności funkcjonowania paneli fotowoltaicznych kluczowe znaczenie – oprócz jakości komponentów – mają lokalne zacienienia mogące powodować czasowe spadki wydajności. iStockphoto / Getty Images
Panele fotowoltaiczne pozwalają znacznie obniżyć wysokość rachunków za prąd, chociaż budzą wątpliwości estetyczne. Jest na to rada – system integrujący ogniwa i pokrycie dachowe.

Liczba przydomowych instalacji fotowoltaicznych przekroczyła już w Polsce 1,5 mln. To przede wszystkim dzięki prosumentom (konsumentom będącym jednocześnie producentami prądu) energetyka słoneczna odgrywa istotne znaczenie w naszym kraju. W słoneczne dni w godzinach południowych zapewnia produkcję ponad połowy energii elektrycznej, dzięki czemu znacząco zmniejsza się emisja dwutlenku węgla w elektrowniach węglowych czy gazowych. A dzięki rosnącej liczbie magazynów energii lub ciepła, których instalacja w ostatnich edycjach programu Mój Prąd była wymagana do otrzymania dotacji, energia ze słońca może być wykorzystywana w gospodarstwach domowych przez całą dobę, w zależności od potrzeb.

W ten sposób udaje się też znacząco obniżać rachunki w przypadku przejścia na taryfy godzinowe. Wówczas magazyn energii lub ciepła jest wykorzystywany wieczorem, gdy stawki za kilowatogodzinę dostawców zewnętrznych okazują się najwyższe. Dobór odpowiedniego magazynu nie jest prosty, ale możemy liczyć na pomoc ekspertów. – Po wielu analizach stworzyliśmy aplikację na stronie ieo.ovh, w której pokazujemy, jak dobrać magazyn ciepła (wodny, piaskowy lub z tzw. przemianą fazową). Aplikacja bierze pod uwagę profil generacji energii w instalacji fotowoltaicznej, profil godzinowy cen energii wraz z ich prognozą oraz profil godzinowy zapotrzebowania na energię elektryczną, ogrzewanie i ciepłą wodę. Skoro w grę wchodzi tak dużo czynników, prosumenci potrzebują wsparcia ze strony takiego programu – podkreśla Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

A na co zwrócić uwagę, planując nową instalację fotowoltaiczną na dachu? – Fundamentalne znaczenie ma wiedza, ile energii elektrycznej potrzebujemy. Następnie powinniśmy oszacować, czy nasz dach wystarczy do zainstalowania potrzebnej liczby paneli fotowoltaicznych. Najlepiej, aby panele były położone w stronę zbliżoną do geograficznego południa, gdyż tam uzyskamy najwięcej energii, Jednak warto mieć też na względzie to, w jaki sposób zużywamy energię – czy domownicy są obecni przez cały dzień? A może tylko rano, a następnie dopiero po południu i wieczorem? Obecne regulacje preferują zużycie energii bezpośrednio przez gospodarstwo domowe, a oddawanie jej do sieci jest coraz mniej korzystne. Dlatego może okazać się, że lepiej rozmieścić instalację na kilku połaciach, np. od strony wschodniej i zachodniej – mówi Leszek Zamelczyk, doradca ds. systemów fotowoltaicznych swissporTON.

Dla efektywności funkcjonowania paneli fotowoltaicznych kluczowe znaczenie – oprócz jakości komponentów – mają też lokalne zacienienia mogące powodować czasowe spadki wydajności. Na tym etapie powinno się uwzględnić znajdujące się na dachu elementy, np. kominy, elementy komunikacji dachowej, a także obecność obiektów zacieniających połać, jak drzewa czy budynki w najbliższym sąsiedztwie. W przypadku istotnych zacienień warto rozważyć zastosowanie mikrofalowników. Bardzo istotna jest wydajność modułów fotowoltaicznych, która przekłada się bezpośrednio na ilość energii wygenerowanej przez instalację. Maleje ona wraz z upływem lat użytkowania i zazwyczaj po 25 latach wynosi 82–84 proc. Są jednak również dostępne moduły o lepszych parametrach – po 25 latach działania ich wydajność nie powinna spaść poniżej 90–92 proc. Warto wybierać właśnie takie produkty.

Pamiętajmy również, że panele wpływają na estetykę dachu. Tradycyjne systemy wyraźnie odcinają się wizualnie od połaci. Nie wpływa to na wydajność fotowoltaiki, ale z pewnością pogarsza estetykę budynku. Tego problemu unikniemy, jeśli zdecydujemy się na fotowoltaikę zintegrowaną z dachem. Wówczas panele tworzą jednolitą powierzchnię z dachówkami cementowymi czy ceramicznymi. Pełna integracja jest możliwa dzięki specjalnej podkonstrukcji paneli. W miejscach, gdzie się znajdują, nie ma dachówek, co sprawia, że koszt pokrycia jest niższy, a pod panelami nie zbierają się zanieczyszczenia, np. jesienne liście. Poza tym barwę ogniw fotowoltaicznych można dopasować pod kolor dachówki. Taka integracja ma jeszcze jedną zaletę. Instalacja paneli na wcześniej zbudowanym czy wyremontowanym dachu wiąże się również z ryzykiem uszkodzeń wskutek niefachowego montażu. W przypadku systemów zintegrowanych tego problemu nie ma, gdyż dachówki i fotowoltaikę montuje ta sama certyfikowana ekipa dekarska.

Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Poradnik budowlany; s. 52
Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. Ile naprawdę kosztują mieszkania? Portale ujawnią rzeczywiste ceny. Polacy płacą więcej, niż myślą

    Cezary Kowanda

  2. Covid-19. Szczepionki są, ale zaszczepić się nie można. Państwu już się nie chce i nie opłaca?

    Joanna Solska

  3. To nie ceny prądu, a ciepła uderzą nas po kieszeni. Politycy niezbyt się przejmują

    Adam Grzeszak

  4. Natowska rura. Niezbędna armii, ale skorzystają też cywile

    Adam Grzeszak

  5. Patrz w górę! Mrówki latają nad granicą. Tak działa nowoczesny przemyt nad Bugiem

    Marcin Piątek

Czytaj także

null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Społeczeństwo

Nie wyrzucamy, nie zgniatamy. Rusza system kaucyjny za butelki i puszki. Uwaga na pułapki!

1 października startuje w Polsce nowy system kaucyjny za butelki i puszki. Stopniowo przy sklepach pojawią się zwrotomaty lub butelkomaty, ale teraz czeka nas niezłe zamieszanie.

Cezary Kowanda
24.09.2025
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Świat

Rosyjska fabryka śmierci. Drony z Tatarstanu lecą nad Polskę. Czym to zniszczyć?

Rosyjskie drony, które przyleciały do Polski, wyprodukowano w Tatarstanie. To tam pełną parą działa ich fabryka, w której pracują egzotyczne cudzoziemki i patriotyczna młodzież.

Paweł Reszka, Timur Olevskiy
23.09.2025
null
Nauka

Spór o pochodzenie Słowian robi się coraz ciekawszy. Czy historię naprawdę trzeba pisać na nowo?

„Historię trzeba napisać na nowo”, „A jednak migracja”, „Badacze rozwikłali trudną zagadkę”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach. Tymczasem „sensacyjne” badania wyjaśniające pochodzenie Słowian jedynie odświeżyły toczony od XIX w. spór.

Agnieszka Krzemińska
20.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Kultura

Niezłomny Robert Redford. Zostawił po sobie więcej niż aktorski dorobek

Był aktorem, reżyserem, mecenasem niezależnego kina i politycznym aktywistą. Niezrównanym w każdej z tych ról.

Jakub Demiańczuk
23.09.2025
Pokaż więcej
Reklama