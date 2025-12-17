Przejdź do treści
17 grudnia 2025
Dekoracyjne lamele aluminiowe EARTHLINE – prosty sposób na atrakcyjne i trwałe wykończenie ścian

17 grudnia 2025
Ozdobne lamele zyskują coraz większe uznanie w architekturze, stając się kluczowym elementem wielu współczesnych projektów. Aluprof poszerza swoją ofertę o dekoracyjne lamele aluminiowe EARTHLINE, odpowiadając na ten rosnący trend.

Elewacja ma do spełnienia wiele funkcji. Nie tylko zabezpiecza ściany przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale też stanowi wizytówkę budynku, decydując o jego finalnym odbiorze. Przykładem produktu przykuwającego wzrok swoim designem jest nowość w ofercie Aluprof – dekoracyjne lamele aluminiowe EARTHLINE. Rozwiązanie nie tylko wyróżnia się dużą wytrzymałością, ale też prostotą montażu i łatwością utrzymania w czystości. Tak doskonałe właściwości użytkowe w połączeniu z szeroką gamą kolorów i powłok sprawiają, że lamele EARTHLINE są w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających inwestorów.

Design, który wpisuje się w trendy

Jednym z elementów dekoracyjnych, który w ostatnich latach jest coraz częściej wykorzystywany podczas wykańczania wnętrz oraz elewacji, są lamele. Ich duża popularność wynika z wysokiej estetyki ozdobionych nimi ścian, łatwości montażu oraz możliwości ukrycia ewentualnych niedoskonałości powierzchni, na której zostaną zamocowane. Popularne lamele wykonane z drewna czy płyty MDF wykazują niską odporność na warunki atmosferyczne i ewentualne uszkodzenia, przez co nie sprawdzają się jako wykończenie elewacji. Alternatywą dla nich jest najnowsza propozycja marki Aluprof – dekoracyjne lamele EARTHLINE. Czerpiące z piękna ziemi i inspirowane jej harmonią lamele można z powodzeniem stosować jako fasady wentylowane, panele drzwiowe lub dekoracyjne wykończenie ścian wewnętrznych, nadając wszystkim tym elementom niepowtarzalny wygląd. Wykonane są z wysokiej jakości aluminium, dostępne w postaci gotowych elementów - zarówno w wariantach pionowych, jak i poziomych. Ich dodatkowym atutem jest szeroka gama kolorów oraz powłok, w tym imitujących drewno czy beton. Rozwiązanie świetnie komponuje się też z innymi produktami z oferty Aluprof, zarówno pod względem stylistyki, jak i dostępnych kolorów, pozwalając na stworzenie spójnego projektu. Panele EARTHLINE umożliwiają zastosowanie oświetlenia LED w układzie jednostronnym, dwustronnym oraz centralnym i tym samym uzyskanie wyjątkowych efektów wizualnych. Tak ogromne możliwości aranżacyjne sprawiają, że najnowsza propozycja Aluprof doskonale wpisuje się w różnorodne style architektoniczne, pozwalając na stworzenie jedynej w swoim rodzaju ściany, która będzie stanowić atrakcyjny wyróżnik budynku czy pomieszczenia.

.mat. pr..

Funkcjonalność i trwałość spod znaku Aluprof

Poza oryginalnym, efektownym designem, tym, co jeszcze wyróżnia lamele aluminiowe EARTHLINE, są doskonałe właściwości użytkowe. Za sprawą wysokiej odporności na skrajne temperatury, promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne i zanieczyszczenia nie tylko zapewniają atrakcyjny wygląd ściany przez długie lata, ale też są bardzo łatwe do utrzymania w czystości. Dodatkowo nie wymagają skomplikowanych czy kosztownych zabiegów konserwacyjnych, jak np. impregnowania czy zabezpieczenia przed korozją. Panele są też bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne, a dodatkowo zabezpieczają elewację przed powstawaniem nieestetycznych wykwitów, które często pojawiają się na tradycyjnych tynkach. Tym samym mogą stanowić alternatywę nie tylko dla tradycyjnych lameli wykonanych z drewna, płyty MDF czy tworzyw sztucznych, ale też innych materiałów wykończeniowych, takich jak tynk czy kamień elewacyjny. Co ważne szczególnie z punktu widzenia wykonawców, są też bardzo łatwe i szybkie w montażu.

Lider i innowator branży

Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w ponad 50 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma dostarcza innowacyjne, energooszczędne i bezpieczne systemy aluminiowe przeznaczone do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych dla branży budowlanej i konstrukcyjnej. Zgodnie z hasłem „Let’s build a better future” Aluprof promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego. Więcej informacji na stronie producenta: https://aluprof.com.

Materiał przygotowany przez Aluprof.

