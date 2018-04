Kobieta, która rozdała syna. Dziewięciu osobom

Została Teresie zwinięta na pawlaczu reklamówka w kwiatki. W reklamówce listy od czytelników tabloidów. Dziękują, że za jej zgodą jedyny syn aż dziewięć osób sobą obdarował. Czytelnicy dodają, że są już zmęczeni historiami o złych matkach. Księża werbiści z Przasnysza deklarują w liście siedem mszy świętych. Drogą pocztową przyszedł krzyżyk na łańcuszku, bomboniera, różaniec, rękawiczki, a w Boże Narodzenie znicz w kształcie choinki. Nawet prezydentowa „wyraziła najwyższe uznanie dla niezwykłego gestu”.

Niezwykłość polega na tym, że – prócz serca, wątroby, nerek, rogówek, siatkówki – Teresa Banach podarowała rysy syna do pierwszego na świecie przeszczepu twarzy, który uratował życie.

Już telewizyjnych kamer nie obszczekują psy. Na msze za Sławkową duszę biegną za rowerem Teresy tylko Misiek i Szarik. Siadają przed kościołem i spuszczają pyski. Więcej nikt. Ale jest wyrozumiała na niepamięć wsi. Przecież ona to tylko matka ze wsi Cieciorki, powiat Kolno, wsi, przez którą tylko trzy razy w tygodniu przelatuje objazdowe pieczywo. Nawet proboszcz z Turośli ani razu nie wspomniał na kazaniu o geście Teresy, który obiegł cały świat. Parafianie czekali, że się choćby zająknie. Wtedy by to było ludzkie kazanie.

O pracowitym synu

Mija rok, a Teresa, lat 62, choć kiedyś na dowodowym zdjęciu całkiem niczego, teraz omotana w czarną chustkę, schodzi z kilogramów. Już doszła do minus 13.

Kiedy bierze ją na rozpacz, że tyle łajz chodzi po Cieciorkach, a Sławek nie, zaraz myśli sobie tak: co po łajzowych wnętrznościach mieliby inni? A do niej lekarze od razu przyszli, mocno zainteresowani, tak był pięknie zachowany. Niech te Sławkowe organy świadczą, że miała dobrego syna.

Lat 35 bez jednego dnia, bardzo o siebie dbający. Jeszcze stoją w regale trzy wody kolońskie oraz glicerynowy krem do rąk. Trumnę przez okno, które sam wstawił, wnosili do domu, bo nie mieściła się w ganku, taki był postawny (a co, miał leżeć samiuteńki w domu pogrzebowym?). Silny w ramionach od cięcia klocków na szczapy.

Co zjechał z zagranicy z większą gotówką, to aranżował matce komforty typu łazienka, panele, glazura, lodówka. Po zabawach nie marnował siebie ani pieniędzy, jedynie co, to lubił ubrać kościółkową koszulę i pójść nad rzekę Pisę. Czasem przebierał te koszule ze trzy razy, zanim się zdecydował.

Położył dach, dobudował ganeczek, na ganeczku samowłączający się halogen, obok oczko wodne, nad oczkiem krzak wierzby. Zainwestował w cztery jałówki, oborę zabezpieczył przeciw jaskółkom, bo to teraz wymóg unijny, jedną ścianę zdążył ocieplić. Planował wysadzić kartofle, zebrać siano dla jałówek i ruszyć do Niemiec po dalsze pieniądze. Gdzie jego nie było? W Szwecji trzy razy na jagodach, dwa razy w Belgii na budowach. Wszystko umiał. Upiec, usmażyć, a nawet złożyć radio.

O życiu dla siebie

Ojciec Sławka już 7 lat nie żyje. Była panną, zatrudnioną w cukrowni na wapniarni, kiedy przyjechał do Łysych swat, że 26 km dalej mieszka z matką kawaler Antek. Czy może zajechać? Przytaknęła. Jak przyjedzie, to się zobaczy. Po trzech miesiącach Antek zapytał, czy dać na zapowiedzi? 11 lat starszy, ale niech da. Gdy zapowiedzi już szły, zapoznała na cukrowni prawdziwą miłość, ale nie było odwrotu, bo słowo się rzekło. Tyle u Teresy znaczy słowo. 15 maja 1978 r. Sławuś przyszedł na świat. Jedyny syn.

Źle Teresie było u teściowej. Tylko: ona przyjdzie, ona poda. A co, z Teresy niewolnica? Wróciła ze Sławusiem do swoich w Łysych, zatrudniła się w malutkim kinie Kurpie, gdzie podrzucała do pieca, szła po wodę do studni i szorowała na kolanach deski, a pod wieczór, gdy już było wyszykowane, kasowała bilety. Tak minęło im ze Sławkiem 8 lat.

Po śmierci teściowej zgodziła się wrócić do Antka na Cieciory. Pożyli chwilę we troje. Akurat Sławek kończył podstawówkę, gdy Antek zachorował na raka. Spadło na nią i tego jedynego syna 11 ha, siedem krów, 10 świń, dwie kobyłki. Już do wyższych szkół nie aplikował. Antek zmarł w 2007 r. Od tej pory żyli we dwoje: on dla niej, ona dla niego.

Zeszłej wiosny znów zjechał z zagranicy i aranżował Teresie dalsze komforty. Teresa ma w pamięci wieczór, trzy tygodnie przed znalezieniem Sławusia nieprzytomnego na pieńku. Siedzieli w jego pokoju przed telewizorem, kiedy do okna trzy razy dziobem zapukał czarny ptak. Ona do niego, że przestroga, on: nie martw się, mamusiu.