„Łódź bez domów dziecka”: co to w praktyce oznacza?

Hasło miejskiej kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego „Łódź bez domów dziecka” jest chwytliwe, ale wywołuje popłoch w instytucjach opiekuńczych. Hasło, jak to hasło, trochę sprawę upraszcza, bo zniknąć mają duże domy dziecka, a małe, do 14 podopiecznych, zostaną. Zawsze przecież będą dzieci wymagające socjoterapii albo takie, które nie będą chciały iść do rodziny zastępczej. Zamierzenia miasta są jednak ambitne: do końca 2020 r. w gminie Łódź czterokrotnie – do 300 – wzrosnąć ma liczba rodzin zastępczych. Za tą obietnicą stoi Piotr Rydzewski, powołany pod koniec sierpnia przez prezydent Łodzi Hannę Zdanowską na dyrektora MOPS. Wielu mówi o nim, że to pasjonat. Przewodnicząc powołanemu niedawno zespołowi ds. zreformowania pieczy zastępczej, odwiedził już większość łódzkich domów dziecka i rodzin zastępczych. To pierwszy dyrektor – mówią rodzice zastępczy – który do nich przyszedł i pytał o bolączki.

Miasto jest zdeterminowane. Wiosną podniesiono wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych o 500 zł. Przygotowano 10 mieszkań komunalnych w centrum o powierzchni od 75 do 150 m kw. z wszelkimi wygodami; trzy są już po remoncie, żeby chętni do przyjęcia dzieci, nieposiadający własnego lokum, mieli gdzie przyjąć dzieci. Podobnie jak inne polskie miasta, Łódź ma powody, by przyspieszyć. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2012 r. mówi, że od 2020 r. dzieci do 10. roku życia nie mogą już przebywać w konwencjonalnych domach dziecka, a od 2021 r. w jednym takim domu nie może być więcej niż czternaścioro dzieci. Jest nad czym pracować.