Martyna Bunda, Joanna Cieśla Ferment feministyczny Wkurzone Równość – tak. Dobro wspólne – koniecznie. Kościołowi już dziękujemy.

Łukasz Kohut Niedawne spotkanie inicjatywy STÓŁ: kobiety idą do wyborów! w Warszawie. Uczestniczyły w nim kobiety z całej Polski, które wystartują w najbliższych wyborach o stanowiska radnych, wójtów i burmistrzyń. Katowice oklaskujące Sosnowiec. To tak, jakby Legia gratulowała Wiśle albo Kaczyński – Tuskowi. A jednak. Szło o wyniki badań nad religijnością Polaków oraz wygłoszoną z mównicy konstatację, że Sosnowiec jest białą plamą na mapie: tylko jedna trzecia praktykuje. W Gdyni Czarny Marsz szedł równolegle do procesji Drogi Krzyżowej, były tak samo liczne. W tym samym czasie w Warszawie Jolanta Jackiewicz ze Śląskich Pereł krzyczała do mikrofonu: „Jesteśmy przeciwko pogardzie, łamaniu praw, wszelkiej dyskryminacji.

W skali makro efektem jest nowy ruch, który może zmienić rozkład sił po najbliższych wyborach: setki kobiet, które nigdy nie angażowały się w politykę, aż do teraz. W Oławie wystartuje na przykład Iza Prokop, matka niepełnosprawnego dziecka. Nie mogła znieść, że o uszkodzonych ciążach dyskutują w Polsce głównie księża. Doświadczenie życiowe chce wykorzystać do zmiany – lokalnych układów, a z czasem może i kraju. Ma wsparcie u innych kobiet. Jesienią zeszłego roku ruszył ruch STÓŁ: Kobiety idą do wyborów. Uczestniczyła w tej inicjatywie. – Wcześniej byłam po prostu wściekła. Na warsztatach z innymi kobietami z całej Polski dostałam tyle wsparcia, że w efekcie poczułam swoją siłę. Nie sądziłam, że jest aż tak duża – mówi. W skali mikro ów ferment oznacza też dziesiątki miasteczek, w których toczą się spory pomiędzy mieszkańcami a proboszczami, na przykład w sprawie plakatów ze zdjęciami antyaborcyjnymi. Kilkadziesiąt takich spraw trafiło do sądów, w dziesiątkach innych mieszkańcom udawało się wymusić na proboszczach, żeby sami zdjęli drastyczne fotografie – jak np. w Wejherowie. Albo też w Węgorzewie, gdzie policjanci nie chcieli przyjąć zgłoszenia o przestępstwie publicznego zgorszenia, ale mieszkanki nie dały za wygraną. W końcu ustąpił proboszcz. Lokalne ruchy mieszkańców (a głównie mieszkanek) walczą też z parafiami nadużywającymi nagłośnienia (co przez lata było domeną wielkich miast). Tak było w Kwidzynie, Głogowie, Słotowie. Zmienia się stosunek do religii w szkole; w wielkomiejskich nierzadko jest już pół na pół – podobna liczba uczniów chodzi na religię, co na etykę, ale i w mniejszych ośrodkach coraz mniej jest szkół, którym udało się wywinąć od obowiązku organizowania lekcji etyki. Z wewnętrznych, niepublikowanych badań Kościoła wynika, że już połowa uczniów nie zna modlitwy „Ojcze nasz”. Zmieniła się atmosfera. O kobietach podrzucających na niektóre polskie plebanie ulotki z pytaniem, czy gosposie będą księżom gotować w wolne od pracy niedziele, opowiada się po cichu, ale z uznaniem. Z głowy Ferment się sfeminizował. Ale wcześniej Kościół zamknął drzwi przed feminizmem. – Atmosfera powrotu do tradycjonalizmu kulturowego, od jakiegoś czasu wyraźnie obecna w Polsce, nasilona jest właśnie przez wpływ Kościoła – mówi socjolog Ireneusz Krzemiński. To silny nurt. Jednak prąd pchający kobiety do życia społecznego jest silniejszy. Z badań dr Sylwii Michalskiej, socjolożki wsi z Polskiej Akademii Nauk, wynika, że już przed Czarnym Protestem 2015 r. w najbardziej tradycyjnych miejscach w Polsce dało się zauważyć pęknięcie w rodzinach. Na przykład w powiecie lubartowskim: podczas gdy mężczyźni krytykowali społeczne angażowanie się kobiet, wygłaszali jako oczywistość, że one się do tego nie nadają, ich partnerki życiowe krytykowały wyłączenie kobiet z decydowania – i o sprawach lokalnych, i o sprawach kraju. Widziały w tym jawną niesprawiedliwość i uważały, że czas najwyższy coś z tym zrobić. Nie oznaczało to, że uważały się za feministki. Ale jednak. Poza wielkimi miastami autorytet Kościoła jeszcze był niepodważalny. Księża z ambon utwierdzali parafian w przekonaniu, że „gender czy dżender, jak tam się to wymawia” to zło, które trzeba tępić, więc najczęściej tępiono. Ale i to już przeszłość. Prof. Małgorzata Fuszara, była pełnomocniczka do spraw równości i pionierka wprowadzania nauki o gender na polskie uniwersytety, od lat uczestniczy w Kongresach Kobiet. – Z Magdaleną Środą długo byłyśmy tam naczelnymi feministkami, a inne kobiety słuchały nas z rezerwą – opowiada. – Dziś reprezentujemy na tych spotkaniach co najwyżej umiarkowany mainstream. Kościół zignorował tę energię. Nie przejął się równościowymi wątkami, obecnymi w nauczaniu nowego papieża. Gdy już powszechnie ubywało dzieci na religii, myślenie większości księży wciąż obrazowała raczej historia spod Radzymina, z awanturą nad trumną 15-latka, śmiertelnie potrąconego przez samochód. Mowę pogrzebową miejscowy proboszcz wykorzystał jako pretekst do opowiedzenia o publicznym zgorszeniu, jakie rzekomo wywołało zmarłe dziecko, obnosząc się z tym, że nie chodzi na religię. Tymczasem kobiety – przez wychowanych w zamkniętych seminariach księży wciąż traktowane jak postaci z pogranicza mitologii i żywotów świętych – coraz liczniej wchodziły do samorządów. – Długo nie angażowały się, bo skrypt społeczny mówił im, że „najpierw trzeba odchować dzieci”, potem „zająć się rodzicami na starość”, a przecież „praca w polityce, w samorządzie, dla społeczności, to trzeci etat”, jednak na przełomie wieków coś się ruszyło – potwierdza prof. Joanna Regulska z Uniwersytetu Kalifornijskiego Davis, badaczka samorządności kobiet. Po wyborach samorządowych w 2002 r. okazało się, że w trzech polskich gminach kobiety wzięły większość mandatów. Przez lata kobiet w wyborach przybywało, ale energia zaczynała przygasać. Pomogło wprowadzenie kwot. Najszybciej przybywało kobiet sołtysek. W późnych latach 50. było ich mniej niż jeden procent. W 2013 r. więcej niż co trzeci sołtys w Polsce był kobietą. – Interpretacja tego zjawiska, przedstawiana przez badaczy, nie jest jednak dla kobiet korzystna – mówi dr Sylwia Michalska. – Wiążą bowiem zmianę proporcji płci raczej z degradacją stanowiska sołtysa niż ze zwiększeniem roli kobiet. W czasach komunizmu była to funkcja wiążąca się z w miarę realną władzą, dającą sposobność załatwienia różnych rzeczy. Obecnie wiąże się raczej z dużą liczbą obowiązków. Wzięły te obowiązki. A z czasem i kolejne. Pod sądami rejonowymi w całej Polsce latem zeszłego roku stały głównie one. Podobnie w samotnych, jednoosobowych protestach po samospaleniu Piotra Szczęsnego, przeciw zaostrzaniu prawa aborcyjnego – kobiety. – W przeszłości, gdy pytałam na kongresach, kto chciałby kandydować w wyborach lokalnych, unosiły się dwie, góra trzy ręce. Teraz – trzy czwarte sali – dodaje prof. Małgorzara Fuszara. Magdalena Kosakowska z Kórnika przez lata była sołtyską. Też startuje. Z brzucha Tymczasem w tle zachodził jeszcze inny proces. Coś, co dziennikarka TOK FM Hanna Zielińska nazywa przemocą rozpłodową. Świat się zmieniał, rynek pracy coraz silniej promował konkurencję i walkę o swoje, a kobiety, które chciały urodzić dzieci, a potem poświęcić trochę czasu na ich wychowanie, dostały od państwa sygnał: „świetnie, ale na własny rachunek”. Za bycie matką w Polsce płaciło się całkowitym wyłączeniem z życia społecznego. Dziecko angażuje; po codziennym kilkunastogodzinnym wychowawczym maratonie człowiek nie ma już siły na społecznikowanie. Z perspektywy patriarchalnego modelu, lansowanego w Polsce głównie przez Kościół, to tym lepiej. Nie będą miały czasu, nie będą siać fermentu. Podczas gdy w podręczniku do polskiego dla kilkuletnich dzieci babcia jest scenografką, w dodatku jeszcze czynną zawodowo, w podręcznikach do religii wciąż dzierga, czeka, jest uczuciowa, potrzebuje więc silnego męskiego ramienia, i podaje do stołu. Trzymająca z Kościołem władza podchwyciła tę narrację i twórczo rozwinęła. Samotne matki to dziś wróg społeczny. Bez 500 plus (nawet na drugie dziecko, jeśli nie ma orzeczenia o alimentach, choć będących w małżeństwie nikt o takie kwestie nie pyta), bez funduszu alimentacyjnego, za to z obowiązkową, trwającą wiele miesięcy mediacją – gdyby chciały rozwieść się ze sprawcą przemocy. Z pomniejszoną w niektórych wypadkach emeryturą; jeśli zarabiający mąż się z nimi rozwiedzie. Są za to „bonusy za tempo rodz

