Tęczowy Piątek na nowych zasadach

Nie będzie rejestracji i wysyłania materiałów, nie powstanie lista szkół. Kampania Przeciw Homofobii upraszcza formułę Tęczowego Piątku, aby zwiększyć zasięg akcji.

Strach, samotność, niepewność, niezrozumienie – zna je dobrze każdy młody człowiek, który z jakichś powodów wyróżnia się spośród rówieśników. Szacuje się, że ponad połowa młodzieży LGBT zmaga się z objawami depresji, myślami samobójczymi. Kacper z Gorczyna i Dominik z Bieżunia – o tych 14-latkach było głośno w całej Polsce. Chłopcy, prześladowani z uwagi na swoją orientację seksualną, odebrali sobie życie. Takich tragedii jest więcej. A czasami, aby im zapobiec, wystarczy zwykły, ludzki odruch.

Przeciwnicy akcji namierzają szkoły

Do okazania wsparcia młodzieży zachęca Kampania Przeciw Homofobii, która po raz czwarty inicjuje akcję pod hasłem „Tęczowy Piątek” w polskich szkołach. W zeszłym roku zgłosiło się do niej ponad 200 placówek. Były rejestrowane przez KPH, która wysyłała wszystkim zainteresowanym materiały edukacyjne, plakaty, tęczowe gadżety. O tym, w jaki sposób uczestnicy akcji mówili o tolerancji i równości, decydowali oni sami.

W tym roku jeszcze przed ogłoszeniem czwartej edycji Tęczowego Piątku do szkół trafiły pytania rozsyłane przez instytut Ordo Iuris. Prawnicy organizacji pytali dyrekcje, czy ich placówki brały lub zamierzają wziąć udział w akcji. Jej przeciwnicy próbowali zdobyć listę szkół także od organizatorów Tęczowego Piątku.

W tym roku KPH postanowiło zrezygnować z rejestracji. – Szkoły nie muszą się do nas zgłaszać, a Tęczowy Piątek celebrować może każdy na swój sposób. Wszystkie materiały udostępniliśmy w sieci – mówi Joanna Skonieczna z Kampanii Przeciwko Homofobii.

Jak dodaje, uproszczenie formy akcji ma zachęcić jak najwięcej osób do celebrowania Tęczowego Piątku i okazywania wsparcia młodzieży LGBT. I ułatwić społeczności szkolnej udział w inicjatywie.

Zrób zdjęcie, podziel się historią, okaż wsparcie

25 października Tęczowy Piątek może obchodzić każdy z nas. Najmniejszy gest wsparcia znaczy wiele dla młodzieży LGBT. – Można udostępnić jeden z naszych spotów, napisać kilka słów od siebie, opublikować zdjęcie z tęczową flagą i hasztagiem #TęczowyPiątek. Warto brać przykład z młodych, którzy wykazują się naprawdę dużym zaangażowaniem i pomysłowością – podpowiada Skonieczna.

Do udziału w akcji zachęcają w tym roku także znani i lubiani. Aktor Jacek Poniedziałek, piosenkarka Majka Jeżowska czy prezenterka Małgorzata Rozenek-Majdan w spocie promocyjnym czytają fragmenty poruszających listów napisanych przez młodych gejów i lesbijki.

„Po dwóch latach walczenia ze sobą coś we mnie pękło. Stanąłem na krawędzi okna. Chciałem wyskoczyć. Nie zrobiłem tego, bo gdzieś we mnie jest odwaga, by żyć w zgodzie z sobą” – brzmi jeden z nich. Te słowa napisał chłopak po zeszłorocznym Tęczowym Piątku.

Tacy jak on czekają na wsparcie dorosłych. Często nie znajdują go u swoich rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów. Tęczowy Piątek to okazja, aby powiedzieć im: „To, kim jesteś, jest OK. Wracaj spokojnie do nauki”.

