Tradycja odpowiedzialności

Wedel z uwagą podchodzi do swoich zobowiązań wynikających z odpowiedzialności producenta, przedsiębiorcy i sąsiada. Zaangażowanie lokalne i wspieranie ważnych społecznie i środowiskowo inicjatyw stanowią kontynuację tradycji zapoczątkowanych przez założycieli kultowego czekoladowego przedsiębiorstwa  rodzinę Wedlów.

Legendarna firma poczuciem odpowiedzialności kieruje się we wszystkich obszarach funkcjonowania, inspirując się również działaniami założycieli. Wedlowie dbali nie tylko o jakość produktów, m.in. osobiście nadzorując proces ich powstawania, ale również odpowiedzialnie zarządzali całym czekoladowym przedsiębiorstwem. Od początku istnienia firmy zyski z produkcji były dystrybuowane pomiędzy właścicieli, pracowników i otoczenie społeczne. Dziś źródłem niezliczonych inspiracji dla firmy jest Jan Wedel, który zasłynął jako filantrop i społecznik, m.in. zapewniając swoim pracownikom stołówkę, przyzakładową przychodnię i przedszkole, a także sekcje sportowe, które zostały obecnie reaktywowane pod historyczną nazwą „KS Rywal”. – Inspirujemy się dobrymi praktykami założycieli firmy. To nasze DNA, z którego jesteśmy dumni i które rozwijamy na miarę obecnych czasów – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Odpowiedzialność to także troska o pracowników, którzy są pierwszymi ambasadorami, i umożliwianie im dostępu do akcji specjalnych, np. Dzień Dawcy Szpiku czy listopadowy Movember, dzięki któremu udało się zbudować świadomość badań profilaktycznych u wielu pracujących w Wedlu mężczyzn i zachęcić ich do przebadania się. W wymiarze społecznym, oprócz bogatej oferty benefitów pracowniczych, uwagę zwraca działający od 13 lat program grantowy „Wedel od Serca”, w ramach którego pracownicy firmy osobiście realizują autorskie projekty o charakterze dobroczynnym (do sfinansowanych zostało ponad 150 inicjatyw w całej Polsce. Również dwudziestoletnia współpraca Wedla z Bankiem Żywności SOS w Warszawie to regularne wsparcie dla tej instytucji ze strony firmy. Do ważnych wątków należy także wieloletnie partnerstwo ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci. Jego podopieczni, pochodzący z trudnych środowisk, uczą się podstaw przedsiębiorczości, opiekując się ulami stojącymi na dachu wedlowskiej fabryki. Wedel w ramach wolontariatu pracowniczego wspiera także tworzoną przez Serduszko edukacyjną farmę na Wawrze. Firma przekazuje też wiele swoich produktów w ramach darowizn dla potrzebujących organizacji pożytku publicznego (w tym roku ponad 100).

- Jesteśmy otwarci w relacjach z naszym otoczeniem, dlatego prace nad strategią zrównoważonego rozwoju rozpoczęliśmy od dialogu z interesariuszami, który pozwolił nam zidentyfikować wszystkie istotne dla nich kwestie. Czujemy się odpowiedzialni za problemy współczesnego świata, dlatego chcemy ramię w ramię z interesariuszami naszej firmy odpowiadać na nie angażując siły całej naszej organizacji – podsumowuje Aleksandra Kusz vel Sobczuk ,Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.