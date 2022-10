„Kochane, Przebadane!” – YES dla zdrowych piersi

Marka biżuteryjna YES dołącza do akcji profilaktyki raka piersi. W czasie Różowego Października, firma nie tylko zadba o swoje pracownice, ale włączy się także w promowanie samobadania piersi.

Marka YES, aktywnie działająca na rzecz kobiet, dołącza do działań związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nowotworów. Akcja Kochane, Przebadane! łączy propagowanie wiedzy i dobrych praktyk profilaktycznych, które mogą pomóc w szybkim rozpoznaniu choroby. Firma, którą w ogromnej większości tworzą kobiety, chce przypomnieć, że wystarczy regularna samokontrola, by mieć pewność, że jesteśmy zdrowe.

Do eksperckiego tutorialu będzie też kierować specjalny QR kod, który będzie dołączany do wszystkich październikowych zakupów w salonach YES oraz online na yes.pl. Zamówiona w październiku biżuteria zostanie zapakowana w dedykowaną akcji Kochane, Przebadane!, różową bibułkę. Również logo marki YES na cały październik przybierze różowe oblicze.

YES przypomina: kochajcie siebie same i wyrażajcie tę miłość badając się regularnie!

