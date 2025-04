Dzieci najczęściej umierają w nocy, boją się naszego lęku. „Płaczę, gdy wracam z dyżuru do domu”

Rozmowa z dr Katarzyną Żak-Jasińską, pediatrą zajmującą się opieką paliatywną, o przeżywaniu ostatnich chwil z dziećmi i szukaniu drogi powrotu do życia po ich stracie.

PAWEŁ WALEWSKI: – Dlaczego dzieci najczęściej umierają w nocy?

KATARZYNA ŻAK-JASIŃSKA: – Wczesnym świtem, po cichu. Jakby nie chciały przeszkadzać. Rodzeństwo zazwyczaj wtedy śpi, a mama i tata mogą być tylko przy nich. Może dają tym ostatnim chwilom całą przestrzeń, pragnąc, by świat na moment zwolnił tylko dla nich? Pewnie jest jakieś medyczne wytłumaczenie, ale ja wolę wierzyć, że to dzieci decydują.

Przeczuwają, że to będzie ta ostatnia noc?

Tak to odbieram: po innym spojrzeniu, nieraz innym zachowaniu. Są objawy, które nam to pokazują. To się bardzo mocno czuje i mocno przeżywa, kiedy wydaje się, że dziecka już z nami nie ma.

A czy one boją się śmierci tak jak my, dorośli?

Najbardziej boją się naszego lęku. Patrzą na rodziców jak na bezpieczną przystań. Jeśli mama i tata są spokojni, one też odnajdują w tym spokój. Mam ten przywilej być przy nich, podążać za nimi – i widzę, jakby lęk znikał w ich ramionach. Ale kiedy w oczach rodzica jest strach, rozpacz i cicha prośba: „Nie zostawiaj mnie, nie dam sobie rady”, dziecko to czuje. Nie trzeba słów, chłoną nasze emocje. Czytają nas jak otwartą książkę i jeśli jest w niej miłość, akceptacja, a nawet zgoda na to, co nieuniknione, odchodzą spokojniejsze.

Jest pani wtedy na pierwszym planie czy zespół hospicjum domowego wycofuje się, aby pozostawić rodziców sam na sam z umierającym?

Może być różnie. Pamiętam nastolatka z nowotworem kości, który cierpiał z powodu bólu, jaki uśmierzaliśmy przy jego pełnej świadomości. Obok łóżka i mamy była też jego dziewczyna. Czułabym się niezręcznie w ich intymności, a wiedziałam, że wyjść z tego domu nie powinnam. Spędziłyśmy z pielęgniarką wiele godzin w kuchni.