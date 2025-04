LINK4 docenia Dobrych Kierowców – trwa kampania promująca bezpieczną jazdę

Aż siedmiu na dziesięciu polskich kierowców przyznaje, że zdarza im się przekraczać dozwoloną prędkość. Jednocześnie taki sam odsetek uważa, że na polskich drogach nie jest bezpiecznie.

Dziewięciu na dziesięciu jest też zdania, że ginie na nich zbyt wiele osób. Na dodatek aż 95 proc. respondentów pytanych w badaniu przeprowadzonym na zlecenie LINK4 TU SA przez Instytut Pollster wskazało, że ich absolutnym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo jazdy. Równocześnie 92 proc. podkreśliło, że należy promować i nagradzać dobre zachowania drogowe, a działania te powinny być podejmowane przez firmy ubezpieczeniowe.

–Tragiczne informacje z polskich dróg, jakie napływają niemal codziennie, powinny nas wszystkich przekonywać do tego, że potrzebne są nowe działania wspierające bezpieczeństwo. Na ubezpieczycielach oferujących ubezpieczenia komunikacyjne ciąży szczególna odpowiedzialność w edukowaniu kierowców. Traktujemy to zobowiązanie bardzo poważnie, obok działalności komercyjnej to nasza główna misja. Co konkretnie robimy? Świetnym przykładem jest program Doceniamy Dobrych Kierowców, który w formie angażującej zabawy zachęca do bezpiecznej i spokojnej jazdy – mówi wiceprezes LINK4 Mikołaj Ciaś.

W ramach akcji kierowcy kupujący polisę w LINK4 otrzymują nawigację NaviExpert, która pozwala analizować ich styl jazdy. – Monitorowana jest przede wszystkim prędkość oraz to, czy kierowca nie przyspiesza lub nie hamuje zbyt gwałtownie. Nawigacja wyłapuje też, czy podczas jazdy kierowca nie używa telefonu, czy np. nie trzyma go w ręku albo nie pisze smsów. Jeśli nim porusza, można się domyślić, że korzysta z niego w sposób nieprzepisowy – objaśnia Rafał Jakubowiak, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

W przypadku przekraczania limitu prędkości nawigacja przypomni o konieczności zdjęcia nogi z pedału gazu. Co bardzo ważne, program nie przewiduje kar za popełniane wykroczenia i nie piętnuje negatywnych zachowań. – LINK4 nie gromadzi i nie przetwarza danych zapisanych w nawigacji. Nie będą one wykorzystane do oceny ryzyka i wyliczenia na tej podstawie przyszłej składki danego kierowcy – zaznacza Mikołaj Ciaś.

Działania programu Doceniamy Dobrych Kierowców mają na celu ograniczanie nieszczęśliwych wypadków, ochronę życia, zdrowia i pieniędzy klientów. Z szacunkowych danych wynika, że w 2024 r. ubezpieczyciele wypłacili blisko 20 mld zł odszkodowań z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych. Kwota ta była rekompensatą dla kierowców i poszkodowanych, a pochodzi ze składek – im mniej będzie zdarzeń drogowych, wypadków i kolizji, tym oferowane składki będą mogły być niższe. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji potwierdza, że policję cieszą działania firm chcących wspierać odpowiedzialnie jeżdżących kierowców. – Korzystajmy z takich inicjatyw, bo nie tylko zasada kija, ale także zasada marchewki powinna zachęcać kierowców do bezpiecznej jazdy.

– Jeśli dzięki naszej akcji uda się uniknąć choćby jednego tragicznego wypadku, to już uznamy ją za wielki sukces. Chcemy wzmacniać pozytywne postawy na drodze i robimy to w lekkiej, przystępnej formie, łączącej edukację z rywalizacją, choć kierowcy rywalizują przede wszystkim z samymi sobą – mówi Rafał Jakubowiak. Konkurs przeznaczony jest dla prywatnych właścicieli aut osobowych. Aby wziąć w nim udział, wystarczy w okresie jego trwania przejechać z włączoną aplikacją co najmniej 500 km. Kierowcy otrzymają spersonalizowane noty za styl poruszania się po drogach i wskazówki, co powinni poprawić, aby jeździć jeszcze bezpieczniej. Uczestnicy mogą śledzić też swoją lokatę w rankingu. – Co kwartał tysiąc najlepszych osób otrzymuje nagrody, od bonów paliwowych po nagrodę główną, którą jest smartfon – informuje Rafał Jakubowiak. Kierowcy zajmą tym wyższe miejsce, im bezpieczniejsza będzie ich jazda i zdobędą więcej punktów.

Więcej informacji

Materiał przygotowany przez LINK4