Reklama
Aleksandra Żelazińska
Aleksandra Żelazińska
Sport

Iga Świątek mistrzynią Cincinnati! I wraca na drugie miejsce rankingu WTA

19 sierpnia 2025
Iga Świątek mistrzynią Cincinnati Iga Świątek mistrzynią Cincinnati Ian Johnson / East News
Polka wygrywa tam, gdzie do tej pory jeszcze nie wygrywała: po Wimbledonie podniosła puchar w Cincinnati. Znów jest druga w zestawieniu najlepszych tenisistek świata.

To już 24. turniejowe zwycięstwo Igi Świątek, 11. w imprezie rangi WTA 1000, a zarazem pierwszy triumf w Cincinnati. Do tej pory Polka docierała tu najdalej do półfinału. Po meczu sama przyznała, że jest „zszokowana”, bo wygrywa tam, gdzie by się tego nie spodziewała. Najpierw było sensacyjne mistrzostwo na Wimbledonie i obłaskawienie trawy, teraz szybkie korty twarde w Ohio. Iga dziękowała teamowi, który namawia ją do wyzwań. Metody Wima Fissette’a najwyraźniej się sprawdzają, z boksu słychać też coraz częściej Macieja Ryszczuka, który odpowiada za przygotowanie fizyczne i udziela jej krótkich wskazówek („ręce!”, „ładuj w górę!”). Pod względem motorycznym Polka nie ma sobie równych w tourze, co czyni ją groźną i w ataku, i w defensywie.

To drugie turniejowe zwycięstwo naszej najlepszej rakiety w tym roku i trzeci zagrany finał. Ten sezon układa się inaczej niż poprzedni, ale jedno jest bez zmian: nastawienie. Iga zawsze gra, żeby wygrać.

Iga to sobie wyserwowała

Finałowy mecz był rozgrywany na korcie, który przeszedł renowację jak cały kompleks w Cincinnati (rozbudowa kosztowała, bagatela, 260 mln dol.). Nie był to pojedynek ani łatwy, ani tak porywający jak niedzielny półfinał z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Rywalka, zawsze uśmiechnięta Jasmine Paolini, nie miała nic do stracenia i stawiała się dzielnie. Polka przegrywała 0:3, początek był szarpany i nerwowy. Szybko odrobiła straty, upłynniła grę i zrobiło się 5:3 na jej korzyść, ale wtedy znów obudziła się Włoszka. Przy wyniku 5:5 wszystko zaczęło się od nowa. Iga ponownie przełamała rywalkę, a potem już nie oddała swojego podania, i to nie oddała stanowczo, bo do zera – pierwszy set wygrała 7:5.

Druga partia to był już klasyczny festiwal przełamań. Najpierw łamała Iga, potem Paolini, która weszła w mecz nieco pewniej. Gemy zrobiły się ciasne, ale w kluczowych momentach Włoszka się usztywniała, a Polka przyspieszała. Wyserwowała sobie to zwycięstwo – ostatniego gema spuentowała asem. Drugi set zamknął się wynikiem 6:4.

Było w tym meczu sporo falowania, długich świetnych wymian, gemów rozegranych do zera, ale i błędów. Obu zawodniczkom brakowało pierwszych serwisów (Idze brakowało też czasem drugich). Wszystko zależało od Polki i toczyło się pod jej dyktando, każdy moment zawahania przeciwniczka próbowała wykorzystać. Ale stawka starcia ciążyła na rakietach. Włoszka ma za sobą dwa niełatwe miesiące przestoju, po zwycięskim turnieju w Rzymie nie odniosła cenniejszych zwycięstw. W Cincinnati się odrodziła, wróciło tempo i spryt, które zawsze dobrze się ogląda.

Iga, która przyzwyczaiła widownię do wielkich wyników, w finale tysięcznika nie grała od ponad roku – to też był Rzym i zwycięski mecz z Aryną Sabalenką. Dziś potwierdza – gdyby ktoś powątpiewał – że jest stworzona do wygrywania i nadal się rozwija. Na bieżąco dokonuje korekt i wyciąga wnioski. Po zwycięstwie postukała się palcem w głowę – wszystko siedzi w głowie. I dziękowała tym, którzy nie przestają w nią wierzyć, co też jest wymowne, bo po porażkach polska publiczność zwykle jej nie oszczędza.

Teraz US Open

Już po półfinałowym meczu z Rybakiną federacja kobiecego tenisa ogłosiła, że Iga Świątek zakwalifikowała się do turnieju WTA Finals w Rijadzie na koniec sezonu, czyli imprezy dla dziesięciu najlepszych zawodniczek świata. Prócz niej pewna występu może być na tę chwilę jeszcze Aryna Sabalenka. W rankingu WTA Race, który pokazuje aktualną punktację, Igę i Arynę dzieli tylko 507 pkt.

Za kilka dni rozpocznie się ostatni w sezonie turniej wielkoszlemowy: US Open. Sabalenka broni tytułu, więc to ona będzie na musiku. Polka w zeszłym roku dotarła do ćwierćfinału. Awans na drugie miejsce w rankingu oznacza, że w Nowym Jorku mogłyby się spotkać dopiero w finale. Kibice nie mieliby chyba nic przeciwko.

Aleksandra Żelazińska

Aleksandra Żelazińska

Redaktor naczelna Polityka.pl od 2024 r. Z „Polityką” związana od 2013, przez wiele lat zastępczyni redaktora naczelnego portalu. Współszefowa działu „Ludzie i style”. Pisze o literaturze, zjawiskach internetowych i społecznych. Współpracuje z magazynem „Zwierciadło”. Kocha tenis.
Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
null
Kraj

7 scenariuszy ratunkowych dla Donalda Tuska. 2027 rok już się zaczął rozstrzygać

Mimo triumfalizmu PiS po inauguracji prezydentury Karola Nawrockiego ekipa Donalda Tuska nie przegrała jeszcze wyborów w 2027 r. Wciąż ma sposoby, by odrzucić narzucaną przez prawicę opowieść o pewnej klęsce i nieuchronnym odwecie. Wymaga to jednak zrozumienia, na czym polegają dzisiaj reguły politycznej gry.

Mariusz Janicki
14.08.2025
null
Kultura

Rapowa chłopomania. Za co polski inteligent pokochał fantazję o blokersach?

O rapowej chłopomanii, czyli jak polski inteligent pokochał fantazję o życiu bohatera ulicy i stworzył jego imitację.

Łukasz Krajnik
12.08.2025
null
Społeczeństwo

Ciągnie człowieka do lasu! Lasoterapia naprawdę poprawia pracę mózgu. Jak to działa?

Mamy neolityczny umysł, średniowieczne instytucje i boskie technologie. Ten neolityczny mózg nie jest przystosowany do liczby bodźców, jaką dziś mu serwujemy – mówi dr Joanna Wojsiat, neurobiolożka, neurochemiczka Polskiej Akademii Nauk.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
09.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Nauka

W Nowej Kachowce zmienił się mikroklimat. Rosjanie wysadzili zaporę, tego nie przewidzieli

Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce wywołało najpoważniejszą katastrofę środowiskową nowożytnej Europy. I uruchomiło wielki przyrodniczy eksperyment.

Jędrzej Winiecki
29.07.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną