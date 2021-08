Polska osamotniona. Czy w ogóle mamy politykę zagraniczną?

Polacy, którzy tyle tragedii wycierpieli w historii z powodu osamotnienia, powinni lepiej rozumieć, że bezpieczeństwo naszego kraju zależy od dobrych stosunków z innymi.

W Dniu Wojska Polskiego Andrzej Duda z bombastyczną przesadą zapowiadał, że będzie bronił konstytucji i przestrzegał zawartych umów gospodarczych Polski. Naiwni przyjęli to za sygnał, że prezydent może zawetować ustawę – tzw. lex TVN – zmierzającą do wywłaszczenia polskiej stacji telewizyjnej będącej własnością kapitału amerykańskiego.

To naiwne z dwu powodów. Marszałek Józef Piłsudski mówił, że urzędnik państwowy nie powinien zapewniać, że będzie przestrzegał prawa, bo to jego psi obowiązek i tylko do tego celu został powołany.